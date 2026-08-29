Como-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

È iniziata una nuova stagione per la Juventus Primavera di mister Padoin. Dopo il pareggio nella prima giornata contro il Parma (gara finita 2-2), i bianconeri sono pronti a riscendere in campo. Stavolta la sfida sarà in trasferta, contro il Como. Subito dopo il pari con il gialloblù, così Padoin aveva presentato il match contro i lariani: “Andremo a giocare a Como contro una squadra nuova, che non conosciamo, e dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili”. I biancoblù sono reduci dal ko nella gara d’esordio contro l’Empoli.
Como-Juve, dove vedere la partita
La gara tra Como e Juventus Primavera, in programma sabato 29 agosto alle ore 16.45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell’emittente. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell’evento.
Le probabili formazioni
COMO (3-4-2-1): Damioli; Grilli, De Paoli, Soumah; Bulgheroni, Baralla, Andrealli, Candido; Pisati, Tigano; Thiland-Herard.
Allenatore: Falsini
JUVENTUS (3-4-2-1): Nava; Bamballi, Borasio, Gielen; Repciuc, Vallana, Keutgen, Precupanu; Sosna, Tiozzo; Lopez.
Allenatore: Padoin
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