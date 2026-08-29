Como-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Primavera

È iniziata una nuova stagione per la Juventus Primavera di mister Padoin. Dopo il pareggio nella prima giornata contro il Parma (gara finita 2-2), i bianconeri sono pronti a riscendere in campo. Stavolta la sfida sarà in trasferta, contro il Como. Subito dopo il pari con il gialloblù, così Padoin aveva presentato il match contro i lariani: “Andremo a giocare a Como contro una squadra nuova, che non conosciamo, e dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili”. I biancoblù sono reduci dal ko nella gara d’esordio contro l’Empoli.