Kessie-Atalanta, è fatta per il ritorno: blitz di Giuntoli che beffa Juve e Roma!

La notte ha portato consiglio, e quel consiglio non è stato in bianco e nero. Franck Kessié ha deciso di non fare alcuno sconto alla Juventus: le carte sul tavolo, già cambiate più volte, sono state decisive per ribaltarlo definitivamente e totalmente. Come filtrava già nella serata di ieri, l'accordo tra le parti non è stato trovato e l'entourage del giocatore l'ha immediatamente comunicato alla Juventus. Sorpresa, sì. Ma fino a un certo punto. Sebbene anche ieri la fiducia risultasse sostanzialmente intatta, anche per la parola data dallo stesso ivoriano al club bianconero, la scelta finale di Kessié è stata quella attesa. Netta e definitiva: se l'ultima proposta è questa, allora non se ne parla. E intanto l'ivoriano tornerà in Serie A, ma vestirà il nerazzurro: è fatta per il clamoroso ritorno all'Atalanta.