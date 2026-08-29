Kessie dice no alla Juve, cosa è andato storto sul più bello e chi è l'alternativa dalla Serie A

La notte ha portato consiglio, e quel consiglio non è stato in bianco e nero. Franck Kessié ha deciso di non fare alcuno sconto alla Juventus: le carte sul tavolo, già cambiate più volte, sono state decisive per ribaltarlo definitivamente e totalmente. Come filtrava già nella serata di ieri, l'accordo tra le parti non è stato trovato e l'entourage del giocatore l'ha immediatamente comunicato alla Juventus. Sorpresa, sì. Ma fino a un certo punto. Sebbene anche ieri la fiducia risultasse sostanzialmente intatta, anche per la parola data dallo stesso ivoriano al club bianconero, la scelta finale di Kessié è stata quella attesa. Netta e definitiva: se l'ultima proposta è questa, allora non se ne parla.
Cosa chiedeva Kessié
Il centrocampista chiedeva un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro netti, pur essendo partito da una richiesta di 8 totali a stagione. Cifre impossibili per i parametri juventini, cifre che però la dirigenza era riuscita a livellare a seconda delle proprie necessità. Negli ultimi colloqui, le parti erano arrivate a un accordo verbale tra i 4 e i 4,5 milioni di euro, quella restante sarebbe rientrata anche nel bonus alla firma: è stato proprio quel premio a far saltare fondamentalmente il banco.
Le condizioni cambiate
A prescindere dai numeri, l'idea della società era quella di far scattare il pagamento al raggiungimento della terza stagione in bianconero del mediano, cambiando così anche i termini della proposta contrattuale: non più le tre stagioni su cui avevano ragionato per tutta l'estate, ma un biennale con un altro anno di opzione unilaterale. Modificata la base, sono cambiate pure le richieste dell'entourage del calciatore, per la prima volta tentato dalle altre richieste arrivate negli ultimi giorni. Dal ritorno da Gasperini, alla Roma, alla pista Araba che gli garantisce un anno a 10 milioni di euro con l'Al Ittihad.
L'alternativa
Si capirà. Intanto, di alternative, la Juve ne ha certamente meno. L'unico centrocampista trattato, oltre all'ivoriano, rimane Youssouf Fofana, al momento fuori rosa al Milan. Il francese potrebbe coprire quel vuoto di rosa, magari in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri guardano inoltre agli esuberi bianconeri: il sogno di Amorim è un giocatore alla Nico Gonzalez, ma vorrebbe un centrale di difesa (Gatti?) e chissà che non si possa imbastire anche uno scambio in queste ultime ore.
Staremo a vedere. Perché le sorprese sono dietro l'angolo, e adesso sono potenzialmente tutte decisive. Come eventualmente sarebbe decisivo un rilancio bianconero: no, non è ancora totalmente finita per Kessié, ma siamo al passo d'addio. Ché sembra tardi pure per un nuovo dentro o fuori: il manico del coltello è tutto dalla parte dell'ivoriano.
La notte ha portato consiglio, e quel consiglio non è stato in bianco e nero. Franck Kessié ha deciso di non fare alcuno sconto alla Juventus: le carte sul tavolo, già cambiate più volte, sono state decisive per ribaltarlo definitivamente e totalmente. Come filtrava già nella serata di ieri, l'accordo tra le parti non è stato trovato e l'entourage del giocatore l'ha immediatamente comunicato alla Juventus. Sorpresa, sì. Ma fino a un certo punto. Sebbene anche ieri la fiducia risultasse sostanzialmente intatta, anche per la parola data dallo stesso ivoriano al club bianconero, la scelta finale di Kessié è stata quella attesa. Netta e definitiva: se l'ultima proposta è questa, allora non se ne parla.
Cosa chiedeva Kessié
Il centrocampista chiedeva un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro netti, pur essendo partito da una richiesta di 8 totali a stagione. Cifre impossibili per i parametri juventini, cifre che però la dirigenza era riuscita a livellare a seconda delle proprie necessità. Negli ultimi colloqui, le parti erano arrivate a un accordo verbale tra i 4 e i 4,5 milioni di euro, quella restante sarebbe rientrata anche nel bonus alla firma: è stato proprio quel premio a far saltare fondamentalmente il banco.