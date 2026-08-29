Kessie ufficiale all'Atalanta, "La storia senza fine". Il blitz di Giuntoli che ha beffato la Juve

Kessie-Atalanta, è ufficiale: le cifre Non ci sarà la Juventus nel futuro di Franck Kessie, ma l'ivoriano tornerà clamorosamente tornare in Serie A. Sfumata la pista bianconera, l'entourage del classe 1996 ha chiuso per il ritorno all'Atalanta. Quella che era soltanto un'idea si è trasformata in una trattativa lampo, chiusa e ufficializzata in poche ore. Il ventinovenne tornerà così nella società che lo ha lanciato: nella stagione 2016/17, l'ivoriano ha giocato 30 partite all'Atalanta, impreziosite da 6 gol e 4 assist. Poi la cessione al Milan per oltre 30 milioni di euro. Un vero e proprio blitz quello della Dea, che ha bruciato la concorrenza di Juventus e Roma per arrivare a Kessie. L'Atalanta ha dato l'annuncio ufficiale, rendendo noto anche il numero: Franck Kessie vestirà il 19, proprio il numero indossato nella stagione 2016/17, quella della consacrazione. L'ivoriano ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029 e guadagnerà 4,5 milioni di euro all'anno più bonus.

Il comunicato ufficiale Ecco la nota ufficiale: "Atalanta BC è lieta di comunicare di aver tesserato con un contratto pluriennale il calciatore Franck Kessié. Il centrocampista della nazionale ivoriana torna a vestire la maglia dell’Atalanta dopo 9 anni e tanti successi in carriera. Nelle recenti esperienze ha vinto uno Scudetto con il Milan, una Liga e una Supercoppa di Spagna con la maglia del Barcellona, una Supercoppa Saudita e 2 AFC Champions League con gli arabi dell’Al-Ahli. A completare il suo palmares ricco di importanti trofei anche una Coppa d’Africa conquistata con la propria nazionale nel 2024. Nato il 19 dicembre 1996 a Ouragahio, Franck inizia a giocare tra i grandi nel club africano Stella d’Adjamé prima di arrivare in Europa nel gennaio 2015. A credere subito in lui c’è l’Atalanta che lo acquista e lo aggrega in Primavera. Ad agosto dello stesso anno viene ceduto in prestito al Cesena in Serie B dove colleziona 37 presenze e 4 gol maturando e crescendo nella posizione di mediano. Nella stagione successiva rientra nell’Atalanta dove si mette subito in mostra nella gara di esordio in Serie A contro la Lazio siglando una doppietta. La sua prima stagione in Serie A non passa inosservata a nessuno con 31 presenze e 7 gol è uno degli artefici del quarto posto dell’Atalanta quell’anno. Nell’estate del 2017 passa al Milan, prima in prestito e poi a titolo definitivo, dove colleziona, 223 presenze tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee, 37 reti e conquistando uno scudetto da protagonista nella stagione 2021/22. Nell’estate del 2022 vola in Spagna al Barcellona dove resta per una stagione vincendo Liga e Supercoppa di Spagna prima di volare in Arabia Saudita. Con il Club di Gedda numeri e trofei importanti: due stagioni da protagonista, 119 partita giocate, 26 gol realizzati, una Supercoppa Saudita e due AFC Champions League consacrandosi anche come il miglior giocatore della competizione nell’edizione 2025/26. Conclusa l’esperienza in Arabia Saudita, Franck ha scelto l’Atalanta per tornare a giocare in Italia".

E poi conclude: "Capitano della nazionale ivoriana, ha collezionato oltre cento presenze con la maglia de Les Elephants con cui ha conquistato anche una Coppa d’Africa, la terza nella storia della nazionale, nel 2024, e disputato il Mondiale 2026 segnando anche un gol contro la Germania. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso bentornato a Franck Kessié augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE