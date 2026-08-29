Juve-Parma, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Cuesta

In cerca di conferme. Dopo la vittoria nella gara d'esordio a Frosinone, la Juve di Luciano Spalletti tenta il bis contro il Parma . Primo match casalingo della stagione per i bianconeri, che vogliono riproporre quanto di buono fatto allo Stirpe ma con maggiore cattivera davanti la porta. Assenze pesanti per Spalletti, che non solo dovrà fare a meno di Yildiz (per lui si prospetta operazione e qualche mese di stop, come annunciato ieri da Giorgio Chiellini ), ma anche di McKennie e di Thuram .

Vasilije Adžić già protagonista col Sassuolo! Il centrocampista, che ha già trovato un gol nell'esordio in Coppa Italia, ha fornito un assist di tacco a Cristian Volpato nella sfida contro il Torino. Il Mapei Stadium è già ai piedi del classe 2006, che la Juventus controlla a distanza (è stato ceduto in prestito con riscatto e controriscatto).

Tra i tanti calciatori offensivi a disposizione di Luciano Spalletti torna anche Jeff Ekhator . Il classe 2006, arrivato lo scorso giugno dal Genoa, è stato inserito per la prima volta nei convocati della Juventus, L'attaccante ha giocato soltanto uno spezzone di gara nel precampionato contro il Basilea, prima di essere sostituito per infortunio. Adesso Ekhator assaporerà per la prima volta l'Allianz Stadium da calciatore bianconero.

La Juventus si affida ai guantoni di Guglielmo Vicario . Dopo due anni in cui Michele Di Gregorio ha disatteso le aspettative, i bianconeri hanno deciso di puntare sull'ex Empoli. Arrivato poche ore prima, l'esordio di Vicario al Benito Stirpe è stato positivo, prima di lasciare il campo per crampi (con Perin che ha collezionato la sua settantunesima apparizione in bianconero prima della cessione al Palermo). I problemini fisici sono alle spalle e il ventinovenne sembra certo di partire da titolare in quella che sarà la sua prima apparizione all'Allianz Stadium con la maglia della Vecchia Signora.

Siamo ancora alla seconda giornata, ma la Juventus deve fare già i conti con un reparto in emergenza . Per la sfida contro il Parma, Luciano Spalletti avrà a disposizione soltanto tre pedine. Si tratta del capitano Manuel Locatelli , del brasiliano in cerca di rivalsa Douglas Luiz e di Teun Koopmeiners (che i bianconeri avrebbero voluto piazzare sul mercato). Il tecnico di Certaldo deve fare a meno di Weston McKennie , alle prese con un affaticamento muscolare, e Khephren Thuram . Il francese, come detto, sarà atteso da un consulto medico. Nessun calciatore della Next Gen è stato aggregato. Sul mercato, intanto, è sfumato il grande obiettivo per la mediana: Franck Kessie è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta ( Tutti i dettagli ).

18:50

Preoccupazione per Khephren Thuram

"Sono preoccupato, lui ha il livello Juventus. Che ora ci sia un po' il tornare indietro su questa situazione mi preoccupa. È passata tutta l'estate...", così ha parlato Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Parma (Le parole complete). Khephren Thuram non è stato convocato per la partita dell'Allianz Stadium e non ha ancora collezionato minuti in questo avvio di stagione. Nei prossimi giorni, il francese si sottoporrà a un consulto medico per capire l'entità dei problemi al ginocchio, che lo tormentano dalla scorsa primavera.

18:45

Secondo pareggio di fila per la Juventus U20

Dopo il 2-2 col Parma, la Juventus Primavera non va oltre lo 0-0 nella seconda giornata, giocata contro il Como. La squadra di Simone Padoin soffre, ma ringrazia il portiere Huli protagonista di parata incredibili che regalano un punto prezioso ai bianconeri (La cronaca dell'incontro).

18:36

Chi "sostituirà" Kenan Yildiz

Kenan Yildiz dovrà operarsi e starà per qualche mese lontano dal rettangolo di gioco. La Juventus perde così uno dei suoi leader tecnici. Luciano Spalletti ha diverse soluzioni per sopperire all'assenza del classe 2005. Il primo indiziato è il suo sostituto naturale: Jeremie Boga. L'ivoriano è stato acquistato a titolo definitivo dopo gli ottimi sei mesi dello scorso campionato. Col Parma dovrebbe partire titolare e provare a tornare decisivo: per lui quattro gol nella sua prima stagione alla Juventus. C'è tanta curiosità anche per Kerim Alajbegovic. Il talentino arrivato sul mercato potrebbe trovare l'esordio dal primo minuto col Parma, partendo trequartista. Per caratteristiche, sarebbe il sostituto ideale di Yildiz. Infine c'è Nico Gonzalez. L'ex Atletico Madrid è rientrato dopo l'anno di prestito in Spagna e ora è a completa disposizione. Parte più indietro nelle gerarchie, ma sarà una carta importante anche a gara in corso.

18:30

Zhegrova out: affaticamento e... sirene di mercato

Edon Zhegrova non è presente tra i convocati per la sfida contro il Parma. L'esterno kosovaro, che fin qui non è mai riuscito a ritagliarsi spazio importante prima con Igor Tudor e poi con Luciano Spalletti, è stato escluso per affaticamento muscolare. Sullo sfondo rimangono le sirene di mercato. Il classe 1999 è finito nel mirino della Lazio e dell'Al Ittihad. I biancocelesti hanno avviato contatti esplorativi per capirne la situazione.

18:21

Kolo Muani in cerca di riscatto

La Juventus spera che possa sbloccarsi Randal Kolo Muani. Il grande acquisto estivo bianconero ha fin qui vissuto momenti non esaltanti. Contro il Frosinone, Luciano Spalletti ha usato parole dure nei confronti del francese. L'ex Psb guiderà di nuovo l'attacco bianconero e proverà a sbloccarsi, anche per mettersi alle spalle le critiche delle ultime settimane. Anche i tifosi bianconeri non vedono l'ora di rivedere l'attaccante che ha stupito nei sei mesi vissuti nella gestione Tudor.

18:15

Juventus, i precedenti contro il Parma

Juventus e Parma si sono sfidate 73 volte nella propria storia tra tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai bianconeri che hanno vinto in 40 occasioni. Il Parma, invece, ha vinto 14 volte. 19, infine, i pareggi. I due precedenti della scorsa stagione hanno visto trionfare la Vecchia Signora: prima il 2-0 all'Allianz Stadium del 24 agosto 2025, poi il 4-1 al Tardini del primo febbraio 2026. L'ultimo successo del Parma è l'1-0 del 23 aprile del 2025 quando sulla panchina gialloblù siedeva Cristian Chivu.

18:11

Juventus-Parma è la partita di... David

Nonostante sia in uscita dalla Juventus, Jonathan David ha vissuto alcune delle migliori pagine alla Juventus proprio contro il Parma. Il canadese ha trovato il primo gol ufficiale in bianconero proprio all'Allianz Stadium contro la squadra di Carlos Cuesta (partita poi terminata 2-0). Poi si è ripetuto anche nella vittoria per 4-1 al Tardini. Chissà che oggi, se chiamato in causa da Luciano Spalletti, David possa tornare a esultare e regalare una nuova gioia ai tifosi dell'Allianz Stadium prima di - forse - salutarli. Il ventiseienne potrebbe essere la chiave per arrivare al numero 9 richiesto da Luciano Spalletti (Le ultimissime sul nuovo attaccante bianconero).

18:06

Prima volta per Grabara!

Kamil Grabara è atteso dal primo vero assaggio del mondo Juventus. Il portiere polacco, arrivato nei giorni scorsi e che ha scelto di indossare la prestigiosa maglia numero 1, è nella lista dei convocati stilata nel primo pomeriggio da Luciano Spalletti. Con le partenze di Michele Di Gregorio e Mattia Perin, la Juventus ha completato il reparto con il 1999, dopo l'arrivo di Guglielmo Vicario e la conferma di Carlo Pinsoglio. Per Grabara sarà la prima volta all'Allianz Stadium.

18:00

Quante assenze per i bianconeri!

Oltre a quelle annunciate di Kenan Yildiz (che dovrà operarsi) e Khephren Thuram (che nei prossimi giorni farà un consulto medico), Luciano Spalletti non avrà a disposizone anche Weston McKennie ed Edon Zhegrova. Tornano a disposizione Jeff Ekhator e Federico Gatti (La lista completa dei convocati).

17:55

Kessie all'Atalanta: è ufficiale

Con una vera e propria trattativa lampo, l'Atalanta ha riaccolto Franck Kessie, che in mattinata aveva dato il definitivo no alla proposta della Juventus. L'ivoriano vestirà la maglia numero 19, quella che aveva nella stagione 2026/27 della consacrazione a Bergamo. L'Atalanta ha annunciato il ritorno del classe 1996 con un comunicato ufficiale (Tutti i dettagli e le cifre dell'operazione).

17:50

Juventus-Parma, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Alajbegovic, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

Parma (4-3-2-1): Corvi, Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Britschgi, Touré, Lontani. Allenatore: Cuesta.

17:45

Juventus-Parma, dove vedere in tv e in streaming

La sfida tra la Juventus e il Parma, valida per la 2ª giornata di Serie A, si gioca all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

17:45

Juve, la prima in casa: arriva il Parma

La squadra di Luciano Spalletti, dopo la vittoria di misura a Frosinone, cerca il bis in casa. Prima all'Allianz Stadium, di fronte ci sarà il Parma. I gialloblù nella loro prima partita al Tardini è arrivato un ko contro il Cagliari. Alla vigilia in conferenza il tecnico ha alzato la soglia dell'attenzione: "Temo quelle che sono le cose che il Parma ha fatto vedere, trova sempre la soluzione. Lo scorso anno ha dato via determinati giocatori ma Cherubini e Cuesta hanno messo insieme la squadra, quest'anno altri giocatori importanti via ma già si è vista la velocità di Traoré sulle ripartenze, la qualità di Bernabé, gli inserimenti di Valeri. Tutta roba che merita attenzione"

Allianz Stadium - Torino