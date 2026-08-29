Convocati Juve, quanti assenti tra infortuni e mercato! Tifosi furiosi: "È mai possibile che..."

Il web non perdona: tifosi furiosi

"Cioè giochiamo ancora con Koopmeiners?", "Squadra in emergenza alla seconda giornata è veramente vergognoso" e anche "Andatevene tutti": i tifosi sui social non perdonano. I supporters della Juventus condannano le pochissime scelte a centrocampo, anche in virtù della fumata nera per Kessie. "Niente, facciamo ridere", commenta un altro utente. "Siamo diventati una cosa imbarazzante" e "Due centrocampisti e la società pensa solo a vendere giocatori. Thuram rotto", bacchettano altri.