Convocati Juve, quanti assenti tra infortuni e mercato! Tifosi furiosi: "È mai possibile che..."

La Juventus torna in campo. Nel giorno in cui si arena la pista Franck Kessie, i bianconeri di Luciano Spalletti sono attesi dall'esordio casalingo: all'Allianz Stadium arriva il Parma di Carlos Cuesta. Nella prima a Torino, con fischio d'inizio alle ore 20:45, la Vecchia Signora proverà a dar seguito alla vittoria di Frosinone, anche per rispondere al Milan, che ha aperto con un successo il programma della seconda giornata del campionato di Serie A. Confermata l'assenza di Kenan Yildiz dalla lista dei convocati: il turco starà per qualche mese lontano dai campi a causa dell'imminente operazione post infortunio di Frosinone. Diverse assenze oltre a quella del classe 2005, ma anche un ritorno per Luciano Spalletti.
Prima volta per Grabara
La Juventus accoglie Kamil Grabara. Il nuovo numero 1 bianconero è presente nella lista dei convocati per la sfida contro il Parma. Per il polacco, quindi, ci sarà il primo vero assaggio del mondo Juve. Nella lista compare anche il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano era uscito dal campo nei minuti finali della sfida contro il Frosinone del Benito Stirpe, ma sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro i gialloblù di Carlos Cuesta.
Tornano Ekhator e Gatti
Oltre al numero uno, le buone notizie arrivano da Jeff Ekahtor e Federico Gatti. L'attaccante classe 2006 strappa la prima convocazione e torna quindi a disposizione dopo l'infortunio rimediato nella prima amichevole stagionale giocata contro il Basilea in Svizzera. Anche Federico Gatti torna a disposizione. Il difensore ventottenne aveva saltato la trasferta del Benito Stirpe in seguito al tackle involontario di un tifoso in occasione della festa in famiglia dell'Allianz Stadium dello scorso 17 agosto.
Nessun giovane della Next Gen presente
Nella lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti, non è presente nessun calciatore della Juventus Next Gen. Soprattutto a centrocampo i nomi presenti sono pochi, ma comunque il tecnico di Certaldo ha deciso di non attingere dalla squadra di Massimo Brambilla, che ha esordito in Lega Pro battendo il Novara al Moccagatta di Alessandria lo scorso sabato.
Quante assenze per Spalletti!
Come ammesso da Luciano Spalletti in conferenza stampa, contro il Parma non ci sarà Weston McKennie. L'americano è alle prese con un affaticamento muscolare e salterà la prima stagionale all'Allianz Stadium. Le defezioni non finiscono qui. Fuori dalla lista dei convocati anche Khephren Thuram: ancora nessun minuto giocato in stagione per il francese. Possibile che il venticinquenne si sottoponga a un consulto medico approfondito per capire l'entità dei problemi al ginocchio, che lo tormentano dalla scorsa primavera.
Esclusione a sorpresa anche per Edon Zhegrova. Anche il nome dell'esterno offensivo non compare tra i calciatori convocati per la sfida odierna. Il classe 1999 è finito nel mirino della Lazio, che ha avviato i primi contatti esplorativi con la dirigenza bianconera. Il calciatore è anche sulla lista dell'Al Ittihad. Con la conferma in rosa di Nico Gonzalez, l'ex Lille potrebbe anche essere ceduto vista la grande quantità di calciatori offensivi a disposizione di Luciano Spalletti.
Juventus-Parma, i convocati di Spalletti
Ecco, di seguito, i calciatori convocati da Luciano Spalletti per Juventus-Parma. Per la prima all'Allianz Stadium, l'allenatore bianconero ha convocato 21 calciatori. Spiccano i soli tre centrocampisti a disposizione:
PORTIERI: Grabara, Pinsoglio, Vicario.
DIFENSORI: Celik, Bremer, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumí, Cabal.
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz.
ATTACCANTI: Conceiçao, Kolo Muani, Boga, Milik, Alajbegovic, Ekhator, David, Nico Gonzalez.
Il web non perdona: tifosi furiosi
"Cioè giochiamo ancora con Koopmeiners?", "Squadra in emergenza alla seconda giornata è veramente vergognoso" e anche "Andatevene tutti": i tifosi sui social non perdonano. I supporters della Juventus condannano le pochissime scelte a centrocampo, anche in virtù della fumata nera per Kessie. "Niente, facciamo ridere", commenta un altro utente. "Siamo diventati una cosa imbarazzante" e "Due centrocampisti e la società pensa solo a vendere giocatori. Thuram rotto", bacchettano altri.
C'è anche chi punta il dito contro la scelta di Spalletti di non portare calciatori dalla Next Gen: "Ma Owusu vi fa così schifo? Una società seria lo lancerebbe in queste condizioni" e "Convocato Rugani e nessun dalla Next Gen: basta!". Tanti, infine, si chiedono il motivo dell'assenza di Zhegrova: "Già venduto" o anche "Già promesso in prestito alla Lazio".
La Juventus torna in campo. Nel giorno in cui si arena la pista Franck Kessie, i bianconeri di Luciano Spalletti sono attesi dall'esordio casalingo: all'Allianz Stadium arriva il Parma di Carlos Cuesta. Nella prima a Torino, con fischio d'inizio alle ore 20:45, la Vecchia Signora proverà a dar seguito alla vittoria di Frosinone, anche per rispondere al Milan, che ha aperto con un successo il programma della seconda giornata del campionato di Serie A. Confermata l'assenza di Kenan Yildiz dalla lista dei convocati: il turco starà per qualche mese lontano dai campi a causa dell'imminente operazione post infortunio di Frosinone. Diverse assenze oltre a quella del classe 2005, ma anche un ritorno per Luciano Spalletti.
Prima volta per Grabara
La Juventus accoglie Kamil Grabara. Il nuovo numero 1 bianconero è presente nella lista dei convocati per la sfida contro il Parma. Per il polacco, quindi, ci sarà il primo vero assaggio del mondo Juve. Nella lista compare anche il nome di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano era uscito dal campo nei minuti finali della sfida contro il Frosinone del Benito Stirpe, ma sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro i gialloblù di Carlos Cuesta.