Quando gioca la Juve in Europa League: date e orari e chi sfida all'esordio

La Juventus può guardare con fiducia alla nuova avventura europea, almeno dopo aver conosciuto gli avversari della League Phase. Il sorteggio di Montecarlo ha infatti riservato ai bianconeri un percorso sulla carta tutt’altro che proibitivo. Ma, come sempre, sarà il campo a stabilire il reale valore delle squadre e a determinare gli equilibri. L’obiettivo della formazione juventina è ambizioso: chiudere tra le prime otto e conquistare direttamente l’accesso alla fase successiva. La UEFA ha intanto ufficializzato anche date e orari di tutti gli impegni della prima fase.

Sorteggio favorevole per la Juventus L’urna di Montecarlo ha sorriso alla Juventus, che affronterà una serie di avversarie alla portata dei bianconeri. Il calendario prevede quattro sfide interne contro N.E.C. Nijmegen, Rennes, Omonia Nicosia e Real Sociedad. In trasferta, invece, la squadra di Torino sarà chiamata a misurarsi con Celta Vigo, AZ Alkmaar, Hapoel Beer-Sheva e Ferencváros.

Tra gli incontri più interessanti spicca sicuramente quello con l’AZ Alkmaar, una delle formazioni più insidiose del girone. La partita avrà inoltre un significato particolare per Teun Koopmeiners, che tornerà nei Paesi Bassi da ex. Il centrocampista juventino ritroverà anche il fratello Peer, rendendo la sfida ancora più suggestiva. Attenzione anche alla Real Sociedad, avversaria di livello che nell’ultima stagione è riuscita a mettersi in evidenza con un risultato importante. Juventus La formazione ufficiale della Juve col Parma: Spalletti se la gioca così Il calendario della Juventus in Europa League La League Phase dell’Europa League 2026/27 prenderà il via il 16 settembre 2026 e terminerà il 28 gennaio 2027. La Juventus debutterà il giorno successivo, davanti al proprio pubblico, contro il N.E.C. Nijmegen. L’ultima gara della prima fase sarà invece ancora all’Allianz Stadium, contro la Real Sociedad. Nel mezzo ci saranno otto appuntamenti complessivi, equamente distribuiti tra gare casalinghe e trasferte. I bianconeri dovranno quindi gestire un percorso intenso, con l’obiettivo di accumulare subito punti preziosi. Ecco tutte le date e gli orari delle partite della Juventus: 17 settembre 2026, ore 21:00 – Juventus -N.E.C. Nijmegen

-N.E.C. Nijmegen 15 ottobre 2026, ore 21:00 – Celta Vigo- Juventus

22 ottobre 2026, ore 18:45 – Juventus -Rennes

-Rennes 5 novembre 2026, ore 21:00 – AZ Alkmaar- Juventus

26 novembre 2026, ore 21:00 – Juventus -Omonia Nicosia

-Omonia Nicosia 10 dicembre 2026, ore 18:45 – Hapoel Beer-Sheva- Juventus

21 gennaio 2027, ore 18:45 – Ferencvárosi- Juventus

28 gennaio 2027, ore 21:00 – Juventus-Real Sociedad WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE