Carnevali rompe il silenzio e dice tutto su Kessie saltato, David e mercato Juve

Il dirigente della Juve ha parlato a Dazn prima del match: "Sono stati due mesi belli intensi. Credo sia una bella sfida e la si fa con passione. Essere qui questa sera all’Allianz Stadium è un grande onore. Kessie? È un giocatore che a noi interessava e abbiamo trattato per lui per più giorni . Abbiamo un settlement agreement a cui dover guardare".

E ancora: "Ho la fortuna di lavorare con Massara e Ottolini, con il mister c’è un rapporto eccezionale e tutto viene condiviso: non è un problema economico, ma dobbiamo stare in parametri imposti dalla Uefa. Bisogna tener conto del giocatore che si vende tra stipendio e bonus e quello che si prende non può essere di un paletto superiore. Probabilmente l’interesse di Kessiè non era così grande nel venire in un grande club come la Juve o magari da parte del procuratore".

David, Carnevali e il dito puntato verso gli agenti

Carnevali poi continua: "Ci sono tanti agenti che badano più ai propri interessi che a quelli dei giocatori. Chi viene alla Juve deve avere una gran voglia e orgoglio nel vestire questa maglia. Abbiamo una buona squadra e dobbiamo lavorare tutti insieme. Sappiamo gli impegni che abbiamo. Ora abbiamo ancora qualche giorno di mercato, ma non promettiamo nulla. Sappiamo in che situazione siamo, dobbiamo essere onesti e corretti, ma possiamo fare bene. David? Tutti i giocatori sono in vendita, se ci sono opportunità buone bisogna sedersi. La scelta non è mai solo della società, ci sono tante componenti. Le possibilità sono tante in entrata e in uscita".

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