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Cambiaso, di male in peggio: dal posto perso all’infortunio contro il Parma

Per l’esterno bianconero inizio di stagione da dimenticare: ecco cosa è successo
2 min
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Cambiaso, di male in peggio: dal posto perso all’infortunio contro il Parma© Redazione
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Brutte notizie per Andrea Cambiaso nel corso di Juventus-Parma. L'esterno bianconero è stato costretto a fermarsi poco dopo il suo ingresso in campo. Inizio di stagione non proprio positivo per l'esterno che prima si vede perdere il posto da titolare a favore di Celik e ora l'infortunio contro gli emiliani da valutare nei prossimi giorni per capire le condizioni.

Cambiaso, l'infortunio dopo pochi minuti

Cambiaso era entrato in campo nel corso della gara, ma la sua partita è durata soltanto pochi minuti. L'esterno ha accusato un problema al piede e ha immediatamente segnalato la necessità di fermarsi. Dopo le prime valutazioni dello staff medico, il giocatore ha lasciato il terreno di gioco dirigendosi direttamente verso gli spogliatoi.

Una situazione che preoccupa la Juventus, in attesa di ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. Soltanto gli esami dei prossimi giorni permetteranno di capire la gravità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Per Cambiaso si tratta dunque di un'altra serata complicata in un avvio di stagione tutt'altro che semplice.

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