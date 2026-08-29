“Il Ghigno di Kolo” e “Ve lo spiega Orsato”: Juve, Spalletti zittisce i voyeur del Var da tastiera

Spalletti a Sky: " Nico Gonzalez è entrato benissimo con la garra del campione e la personalità delle sue origini perché gli argentini hanno questa qualità. Siamo contenti sia rimasto con noi e di lui ho parlato sempre uguale. Noi abbiamo fatto una partita molto seria perché il Parma si è chiuso nel primo tempo, in questo accerchiamento nell'area di rigore riuscire a trovare lo spazio per strappare c'è sempre il rischio di innervosirsi e di perdere un po' di equilibrio. Questo non è successo e abbiamo continuato a giocare. Nella ripresa a farla girare a destra e a sinistra poi uno di quei 20 cross del primo tempo lo avremmo fatto bene. Probabilmente cominciavano a essere più stanchi nell'andare a difendere di là. C'è da avere più ordine ed essere più profondi in quei comportamenti che determinano molte cose nella partita".

Douglas Luiz e la rinascita Juve

Su Douglas Luiz: "Conosce il calcio e i tempi. Non mi aspettavo coprisse tutto questo campo, mi sembrava avesse meno tratto e invece è andato a giocare un po' a destra e a sinistra. Ci ha dato tanto, deve restare in mezzo per dettare tempo e ritmi avendo qualità di palleggio. A che punto è la Juve? Vicario ha fatto una parata come quello del Parma in precedenza, però è una cosa che un tiro in porta è come la traversa settimana scorsa contro il Frosinone. Questo non si può evitare... Vicario ci ha messo del suo e ha dato una risposta. La vittoria è meritata perché siamo rimasti in equilibrio sempre e si è fatto delle cose buone. Ci voleva più determinazione nel primo tempo e più cattiveria per creare qualcosa di importante, anche più pulizia e qualità".