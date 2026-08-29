“Il Ghigno di Kolo” e “Ve lo spiega Orsato”: Juve, Spalletti zittisce i voyeur del Var da tastiera

La Juventus supera il Parma e dà seguito al successo ottenuto a Frosinone. Ai bianconeri sono sufficienti le reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners per avere la meglio sulla formazione di Cuesta, compatta e ben organizzata per buona parte del match. Una sfida complicata, in particolare nel primo tempo, quando è il solo Conceicao a creare pericoli, colpendo anche il palo. Nella ripresa, però, i cambi di Spalletti aumentano ritmo e qualità della Vecchia Signora, che trova così tre punti preziosi. E nel post partita è proprio l'allenatore ad analizzare la vittoria, oltre a zittire i voyeur del Var da tastiera sull'episodio del rigore non dato al Parma.
Spalletti: "La squadra mi è piaciuta"
Spalletti analizza la prova della Juve a Dazn: "A me è piaciuta anche la prima versione, poi è vero che non siamo stati bravi a strappare lo spazio per le triangolazioni e tiri in porta. Abbiamo fatto confusione e ci è mancata l’incornata dentro. Voi vi appellate alla grande parata di Vicario sul colpo di testa. Un colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross ne abbiamo fatti 25 e non siamo stati in grado di fare un colpo di testa. Noi abbiamo fatto una partita serissima, poi è chiaro che ci vuole la zampata, l’estrema qualità. Però io sono contento di rimanere tanto nell’area di rigore avversaria, poi per voi se non si fa gol va tutto male".
Spalletti e il rigore al Parma
Il tecnico bianconero ancora sulla gara: "I ragazzi hanno giocato una grande partita. Non posso fare paragoni, altrimenti vi farei ascoltare cosa dite di altre partite rispetto alla nostra. Abbiamo concesso due situazioni: mai rigore perché il giocatore del Parma ha allargato la gamba, ma c’è Orsato che ve lo spiega. Non rischio la galera per aver baciato una ragazza (Zille ndr). Ma che roba è quella per definirla contatto? Questo è un impatto. Non lo tocca neanche, niente. Lui vuole essere colpito. In un minuto infatti l’hanno liquidata, era giusto così".
Mercato, Kessié e le condizioni di Cambiaso
L'allenatore poi va anche sul mercato: "Cosa serve a centrocampo? Se viene confermato la difficoltà medica su Thuram, serve un giocatore importante. Kessié è sfumato e la dirigenza andrà alla ricerca di un altro profilo". Su Kolo Muani e le difficoltà nello spazio stretto: "Penso che lui sappia giocare in tutte le situazioni. È veloce e tecnico, ha qualità estrema. Deve mettere sangue e cattiveria, un po’ più di ghigno. Per avere più spazio ci devono attaccare gli avversari". A chiudere anche le condizioni di Cambiaso: "Accertamenti domani mattina".
Spalletti: "Siamo contenti che Nico Gonzalez sia rimasto"
Spalletti a Sky: "Nico Gonzalez è entrato benissimo con la garra del campione e la personalità delle sue origini perché gli argentini hanno questa qualità. Siamo contenti sia rimasto con noi e di lui ho parlato sempre uguale. Noi abbiamo fatto una partita molto seria perché il Parma si è chiuso nel primo tempo, in questo accerchiamento nell'area di rigore riuscire a trovare lo spazio per strappare c'è sempre il rischio di innervosirsi e di perdere un po' di equilibrio. Questo non è successo e abbiamo continuato a giocare. Nella ripresa a farla girare a destra e a sinistra poi uno di quei 20 cross del primo tempo lo avremmo fatto bene. Probabilmente cominciavano a essere più stanchi nell'andare a difendere di là. C'è da avere più ordine ed essere più profondi in quei comportamenti che determinano molte cose nella partita".
Douglas Luiz e la rinascita Juve
Su Douglas Luiz: "Conosce il calcio e i tempi. Non mi aspettavo coprisse tutto questo campo, mi sembrava avesse meno tratto e invece è andato a giocare un po' a destra e a sinistra. Ci ha dato tanto, deve restare in mezzo per dettare tempo e ritmi avendo qualità di palleggio. A che punto è la Juve? Vicario ha fatto una parata come quello del Parma in precedenza, però è una cosa che un tiro in porta è come la traversa settimana scorsa contro il Frosinone. Questo non si può evitare... Vicario ci ha messo del suo e ha dato una risposta. La vittoria è meritata perché siamo rimasti in equilibrio sempre e si è fatto delle cose buone. Ci voleva più determinazione nel primo tempo e più cattiveria per creare qualcosa di importante, anche più pulizia e qualità".
Il mercato e la prova di squadra
Sulla prova di squadra e il mercato: "La squadra mi è piaciuta e i direttori stanno lavorando se si mette a posto questo che ci è capitato tutto assieme in due settimane: il problema a McKennie, Kenan, quello a Thuram e Zhegrova... Tenteremo di completare la rosa. Alajbegovic? Ha qualità, classe, piede e ha lo shock temporale quando tira in porta. Può giocare assieme a Yildiz più dentro al campo e anche da esterno. Poi se si inizia a mettere Conceciao, Alajbegovic, Yildiz bisogna anche avere un po' d'equilibrio. Dalle mie parti si dice: poggio e buca fan pari".
La Juventus supera il Parma e dà seguito al successo ottenuto a Frosinone. Ai bianconeri sono sufficienti le reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners per avere la meglio sulla formazione di Cuesta, compatta e ben organizzata per buona parte del match. Una sfida complicata, in particolare nel primo tempo, quando è il solo Conceicao a creare pericoli, colpendo anche il palo. Nella ripresa, però, i cambi di Spalletti aumentano ritmo e qualità della Vecchia Signora, che trova così tre punti preziosi. E nel post partita è proprio l'allenatore ad analizzare la vittoria, oltre a zittire i voyeur del Var da tastiera sull'episodio del rigore non dato al Parma.
Spalletti: "La squadra mi è piaciuta"
Spalletti analizza la prova della Juve a Dazn: "A me è piaciuta anche la prima versione, poi è vero che non siamo stati bravi a strappare lo spazio per le triangolazioni e tiri in porta. Abbiamo fatto confusione e ci è mancata l’incornata dentro. Voi vi appellate alla grande parata di Vicario sul colpo di testa. Un colpo di testa abbiamo ricevuto. Noi di quei cross ne abbiamo fatti 25 e non siamo stati in grado di fare un colpo di testa. Noi abbiamo fatto una partita serissima, poi è chiaro che ci vuole la zampata, l’estrema qualità. Però io sono contento di rimanere tanto nell’area di rigore avversaria, poi per voi se non si fa gol va tutto male".