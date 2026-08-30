Pagelle Juve: spessore Douglas, Vicario doppia certezza. Nico cambia la stagione, David (unica) via

Seconda vittoria consecutiva per la Juve di Spalletti che dopo il successo in trasferta contro il Frosinone, conquista i tre punti pure in casa con il Parma. Decisivi i cambi di Lucio: la prima rete di Nico Gonzalez, che da subentrato ha dato una scossa alla squadra e raddoppio di Koopmeiners, entrato per sostituire l'infortunato Cambiaso. Ora testa alla prossima sfida, quella con il Milan di Amorim.
Vicario 7
Le due parate del secondo tempo rappresentano l'iniezione di fiducia che meritava dopo un'estate di attesa.
Kalulu 6
Ordinato e preciso come al solito. Ma nel primo tempo, rispetto a Frosinone, non va praticamente mai sul fondo.
Bremer 6
Solo Romero scalfisce le sue certezze. Per il resto amministra e trova maggiore solidità difensiva, senza dover badare ad un'impostazione che diventerà sempre più materia di Lucumi.
Lucumi 6
Il giallo in avvio è una macchia, che però non condiziona il suo esordio. Se ne frega e va avanti. Si è già alzato lo spessore mentale del reparto grazie al colombiano.
Kelly (30' st) 6
Non abbassa la guardia.
Celik 6
Meno scintille rispetto a Frosinone, ma quando Lontani lo punta non perde la calma.
Locatelli 5.5
Spende male il fallo da ammonizione su Bernabé, pur essendo un giallo esagerato. In generale, però, non trova le giocate per innescare il reparto offensivo ed è soffocato dalla marcatura dei centrocampisti del Parma.
Douglas Luiz 7
Un'altra prova di spessore: più intensa di Frosinone, in cui è persino cresciuto dopo l'ora di gioco. Finora è il colpo di mercato dell'estate bianconera: la Juve sta trovando una sorprendente certezza.
Conceiçao 7
Il palo del primo tempo meritava più fortuna. Così come l'intera prestazione: zero sprechi e tanta sostanza. Il gol arriverà.
Cambiaso (31' st) ng.
Koopmeiners (41' st) 7.5
Entra e fa solo una cosa: segnare. Risponde a...Kessié.
David 5
Spallettata non andata a segno. Nei pochi spazi che lascia il Parma non sa dove posizionarsi e anche nel pressing è impalpabile. Dentro l'area presenza nulla e nemmeno riesce a legare il gioco: bocciato alla prima da supplente di McKennie. Un motivo in più per immaginarlo lontano dalla Juve.
Nico Gonzalez (12' st) 8
Non passano neppure cinque minuti: una sventola parata da Corvi, poi un bolide sul palo e infine un'altra conclusione, che vale il vantaggio. Si ripresenta, un anno dopo gli screzi con Tudor, da giocatore che può cambiare la stagione della Juve. E l'Atletico Madrid sì che si mangerà le mani adesso: ormai è diventato intoccabile.
Boga 5.5
Quasi pesta i piedi a David. Agisce troppo dentro al campo, annullando arbitrariamente la propria principale peculiarità: quella di pestare la linea laterale e sfruttare l'esplosività nell'uno contro uno. Meglio nella ripresa: sua l'intuizione per la girata di sinistro di Lucumi. Non basta per tenersi il campo.
Alajbegovic (12' st) 5.5
Accolto dal boato dell'Allianz Stadium, corre un brivido lungo la schiena: il tocco in area sul piede di Keita poteva essere giudicato diversamente.
Kolo Muani 6
Positivo nelle intenzioni, meno nella resa. Crescerà. Quando viene innescato in area di rigore, però, sa farsi sempre trovare.
All. Spalletti 6.5
Ha il merito di capire il momento in cui inserire Nico Gonzalez. Da quel momento è una Juve più sciolta. La mossa di David dietro Kolo Muani, però, proprio non paga.
Seconda vittoria consecutiva per la Juve di Spalletti che dopo il successo in trasferta contro il Frosinone, conquista i tre punti pure in casa con il Parma. Decisivi i cambi di Lucio: la prima rete di Nico Gonzalez, che da subentrato ha dato una scossa alla squadra e raddoppio di Koopmeiners, entrato per sostituire l'infortunato Cambiaso. Ora testa alla prossima sfida, quella con il Milan di Amorim.
Vicario 7
Le due parate del secondo tempo rappresentano l'iniezione di fiducia che meritava dopo un'estate di attesa.
Kalulu 6
Ordinato e preciso come al solito. Ma nel primo tempo, rispetto a Frosinone, non va praticamente mai sul fondo.
Bremer 6
Solo Romero scalfisce le sue certezze. Per il resto amministra e trova maggiore solidità difensiva, senza dover badare ad un'impostazione che diventerà sempre più materia di Lucumi.