Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alajbegovic atterra Keita, Fourneau ci ha visto giusto: perché non è rigore

Il giudizio sulla direzione arbitrale della gara allo Stadium, dove la Juve ha esordito superando il Parma grazie alle reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners
Cristiano Corbo
2 min
JuventusparmaAlajbegovic
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Promosso. Soprattutto per la gestione della situazione più spinosa: al 77’, l’intervento di Alajbegovic su Keita in area di rigore e la successiva richiesta di un penalty da parte del Parma. Sì, Fourneau ci ha visto giusto: sebbene l’intervento fosse molto rischioso, il bosniaco ha sì allungato il piede, ma cercando il pallone. Il contrasto è semplicemente “di gioco”: non c’era fallo, pertanto è stato giusto lasciar correre. Per il resto, il direttore di gara - assistito da Rossi e Lo Cicero, quarto uomo Sozza con Meraviglia più Piccinini al Var - ha gestito il match senza grossi fronzoli, e nemmeno così tanti patemi. Dopo dieci minuti ha correttamente ammonito Lucumi per un fallo su Lontani, con cui ha interrotto una ripartenza; al 30’, probabilmente l’unico neo: Drobnic su Kolo Muani è andato giù duro, ai limiti dell’intervento irregolare. L’ammonizione poteva starci.

Giallo Locatelli

Infine, al 9’ della ripresa, l’altro giallo della partita: l’ha preso Locatelli, pure in questo caso scelta corretta. Il capitano bianconero è intervenuto in ritardo su Bernabé, e ne ha pagato subito le conseguenze. Niente da segnalare sul gol di Nico Gonzalez: la carambola favorisce la traiettoria, sulla quale Kolo Muani non si trovava in fuorigioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS