Alajbegovic atterra Keita, Fourneau ci ha visto giusto: perché non è rigore

Promosso. Soprattutto per la gestione della situazione più spinosa: al 77’, l’intervento di Alajbegovic su Keita in area di rigore e la successiva richiesta di un penalty da parte del Parma. Sì, Fourneau ci ha visto giusto: sebbene l’intervento fosse molto rischioso, il bosniaco ha sì allungato il piede, ma cercando il pallone. Il contrasto è semplicemente “di gioco”: non c’era fallo, pertanto è stato giusto lasciar correre. Per il resto, il direttore di gara - assistito da Rossi e Lo Cicero, quarto uomo Sozza con Meraviglia più Piccinini al Var - ha gestito il match senza grossi fronzoli, e nemmeno così tanti patemi. Dopo dieci minuti ha correttamente ammonito Lucumi per un fallo su Lontani, con cui ha interrotto una ripartenza; al 30’, probabilmente l’unico neo: Drobnic su Kolo Muani è andato giù duro, ai limiti dell’intervento irregolare. L’ammonizione poteva starci.