Thuram: l'infortunio, la visita e l'operazione. Cosa sta succedendo e come cambia il mercato Juve

La preoccupazione è uno stato d’animo di inquietudine e ansia causato da un pensiero fisso riguardo a eventi futuri incerti o possibili pericoli. Luciano Spalletti l’ha manifestata senza troppi giri di parole (e non sapeva ancora dello stop nella trattativa per Franck Kessié): ora bisogna farci i conti. Khephren Thuram lo scorso 10 luglio si era presentato alla Continassa in netto anticipo sulla tabella di marcia e con la voglia di scollarsi di dosso la delusione per la mancata convocazione al Mondiale, diretta conseguenza del calvario che ne aveva inficiato gli ultimi mesi della stagione scorsa. Il francese credeva di aver pagato e sofferto a sufficienza, si sbagliava. Il suo nemico ha un nome e un cognome: sindrome femoro-rotulea. Quella vistosa fasciatura al ginocchio esibita al J Medical non era un accessorio estetico. Ma doveva trattarsi di un problema gestibile grazie a lavoro e allenamenti differenziati e invece si è rivelato un’emergenza.

Il centrocampista ha lavorato in solitudine per tutto il pre-campionato saltando le amichevoli contro Basilea, Standard Liegi e Nizza e non si è imbarcato sull’aereo che ha portato la Juventus in tournée. Al rientro Spalletti si era illuso: Kheph di nuovo in gruppo e convocazione scattata per l’amichevole in famiglia (col mancato ingresso in campo a causa della precoce invasione) e poi per il debutto in Serie A col Frosinone. Sembrava la luce in fondo al tunnel e invece era il bagliore irradiato dall’accensione di un fiammifero destinato a spegnersi in fretta. Il ritrovato ottimismo è stato cancellato da un nuovo stop che obbliga la Juve a rivedere i propri piani perché no, la terapia conservativa ad oggi non ha pagato.

Thuram, operazione possibile e tempi lunghi Servirà dunque il conforto di un consulto specialistico che, nella fattispecie, sarà garantito a Lione a inizio della prossima settimana.Tra qualche giorno il figlio d’arte conoscerà il proprio destino: l’intervento chirurgico diventa uno scenario possibile se non addirittura probabile per tentare di risolvere definitivamente il problema. Parere medico e tempi di recupero (non sarebbero brevi in caso di operazione) orienteranno anche le strategie bianconere in questi stressanti ultimi giorni di un estenuante mercato estivo. (Spalletti l'ha già detto, servirebbe un giocatore importante) L’arrivo di Alajbegovic e il rientro (ancora da appurare nella sua assolutezza) di Nico Gonzalez permetteranno alla Juve di ovviare internamente all’altra bega di inizio annata. Kenan Yildiz contro il Frosinone ha rimediato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Nel suo caso è stato Giorgio Chiellini a rivelare programmi di recupero ed entità dell’attesa: “Kenan si opererà e dovrà stare fuori qualche mese”, ha spiegato il dirigente a margine dei sorteggi di Europa League. Il turco finirà sotto i ferri a inizio settimana. Apprensione, infine, anche per Andrea Cambiaso, uscito durante la sfida al Parma per una distorsione alla caviglia: nelle prossime ore accertamenti del caso. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE