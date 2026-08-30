"Sarr è il futuro": quando Conte lo esaltava e diceva no a Massara. Ecco perché serve alla Juve

"Ci serve quel ghigno lì", Spalletti lo ha ripetuto molte volte nelle sue conferenze. E Sarr fa al caso suo e della Juventus. Venticinque anni, ma con tanta esperienza accumulata in Premier e in nazionale: il centrocampista è in uscita e ha già detto sì ai bianconeri, mentre vincevano contro il Parma. La dirigenza ora è al lavoro con il Tottenham, che ha ormai buoni rapporti con la Vecchia Signora dopo le trattative per Vicario e Kolo Muani, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: la fumata bianca è vicinissima. Il senegalese è un profilo alla Kessié, un giocatore dinamico e duttile, che aveva colpito anche il City di Guardiola e poi anche Conte agli Spurs. L'allenatore italiano lo blindò, nonostante già un primo interesse di Massara qualche anno fa. Ora il dirigente si è rifatto avanti per provare a rivitalizzare un profilo che solo qualche stagione fa era tra i più chiacchierati d'Europa.
City e Premier stregati, la Coppa d'Africa e l'Europa League
A Metz, dove ha iniziato a fare sul serio, ha lasciato intravedere tutto quel talento che ha poi acceso la fantasia delle grandi d’Inghilterra. Nel 2021, infatti, su di lui hanno messo gli occhi Chelsea, Manchester City e Manchester United, ma alla fine la scelta è caduta sul Tottenham, convinto di poter trovare a Londra il palcoscenico ideale per completare la propria crescita. La realtà, però, si è rivelata più tortuosa: i tanti problemi interni degli Spurs hanno finito per frenare anche il suo percorso, impedendogli di compiere quel salto di qualità che il suo talento lasciava presagire. Eppure, la sua carriera ha continuato a regalargli momenti da copertina.
Nel 2022 è salito sul tetto d’Africa con il Senegal, conquistando una Coppa d’Africa storica. Poi nel 2025 ha aggiunto alla bacheca anche l’Europa League con il Tottenham, giocando da titolare contro il Manchester United e propiziando il gol decisivo di Johnson. Coppa che ora la Juve spera di poter aggiungere in bacheca. Ma il centrocampista non ha fatto parlare di sé solo per il calcio...
La donazione alla sua comunità in Thies
Sarr non si limita a far parlare di sé sul campo, ma è attivo anche fuori dal rettangolo verde, dove ha scelto di trasformare la propria popolarità in gesti concreti di solidarietà. Durante il Ramadan, anche lontano dal Senegal, il centrocampista ha voluto rivolgere un pensiero alle famiglie e alle persone che vivono questo mese con fede e dignità, accompagnando le parole ai fatti: insieme alla sua compagna FKS ha donato 100 kit alimentari alle famiglie di Thiès, per offrire un sostegno concreto in un periodo dedicato alla condivisione e alla solidarietà. Un’iniziativa semplice ma significativa, nata dal desiderio di restituire qualcosa alla propria comunità e di tenere vivo il legame con le proprie radici anche a distanza. Un giocatore giovane, ma che non ha dimenticato da dove viene. E lo ricorda anche in campo, dove dà tutto per la propria squadra. Anche per questo potrebbe tornare utile alla Juve, ma non solo...
Sarr, perché serve a Spalletti
La Juventus resta fedele alla propria idea di mercato. Dopo il rifiuto di Kessié, il club bianconero ha continuato a guardare a un centrocampista che abbia muscoli, gamba e soprattutto duttilità: un profilo capace di occupare più caselle della mediana senza snaturarsi. In questo identikit si è inserito perfettamente Sarr, centrocampista longilineo, dinamico e tecnicamente affidabile, in grado di giocare da mezzala ma anche di abbassarsi davanti alla difesa. È proprio questa elasticità tattica a renderlo interessante per la Juve: in una squadra che ha bisogno di aumentare ritmo nella zona centrale del campo, il suo dinamismo può aiutare Spalletti.
Ha buona velocità, senso della posizione e una naturale propensione alla verticalizzazione: caratteristiche che possono diventare preziose tanto nella costruzione dal basso quanto nella ricerca immediata degli attaccanti, cosa sempre ribadita dal mister. Non segna molto, non è il suo compito: due gol e quattro assist nella scorsa stagione in Premier League. Ha ancora 25 anni e con Spalletti potrebbe ancora crescere. I margini ci sono, va rimesso in moto. Ma Massara già lo voleva qualche anno fa...
Massara-Sarr, interesse già al Milan. E quella risposta di Conte...
Anche il Milan aveva intravisto per tempo il potenziale di Sarr. Nel 2022, infatti, Frederic Massara (allora dirigente rossonero e ora alla Juve) aveva provato a portarlo in Italia, ma sulla strada del centrocampista senegalese si era messo Antonio Conte, allora allenatore del Tottenham, deciso a blindarlo e a respingere l’ipotesi di un prestito con una frase che suonava come una sentenza sul futuro del giocatore: "Rappresenta il nostro futuro". Una previsione che, almeno con il tempo, si è rivelata azzeccata. . Oggi il suo curriculum racconta 107 partite e 8 gol nel campionato più prestigioso e competitivo del mondo: numeri che testimoniano un percorso di crescita graduale, costruito senza scorciatoie, e che spiegano perché quel “no” di Antonio quattro anni fa.
"Ci serve quel ghigno lì", Spalletti lo ha ripetuto molte volte nelle sue conferenze. E Sarr fa al caso suo e della Juventus. Venticinque anni, ma con tanta esperienza accumulata in Premier e in nazionale: il centrocampista è in uscita e ha già detto sì ai bianconeri, mentre vincevano contro il Parma. La dirigenza ora è al lavoro con il Tottenham, che ha ormai buoni rapporti con la Vecchia Signora dopo le trattative per Vicario e Kolo Muani, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: la fumata bianca è vicinissima. Il senegalese è un profilo alla Kessié, un giocatore dinamico e duttile, che aveva colpito anche il City di Guardiola e poi anche Conte agli Spurs. L'allenatore italiano lo blindò, nonostante già un primo interesse di Massara qualche anno fa. Ora il dirigente si è rifatto avanti per provare a rivitalizzare un profilo che solo qualche stagione fa era tra i più chiacchierati d'Europa.
City e Premier stregati, la Coppa d'Africa e l'Europa League
A Metz, dove ha iniziato a fare sul serio, ha lasciato intravedere tutto quel talento che ha poi acceso la fantasia delle grandi d’Inghilterra. Nel 2021, infatti, su di lui hanno messo gli occhi Chelsea, Manchester City e Manchester United, ma alla fine la scelta è caduta sul Tottenham, convinto di poter trovare a Londra il palcoscenico ideale per completare la propria crescita. La realtà, però, si è rivelata più tortuosa: i tanti problemi interni degli Spurs hanno finito per frenare anche il suo percorso, impedendogli di compiere quel salto di qualità che il suo talento lasciava presagire. Eppure, la sua carriera ha continuato a regalargli momenti da copertina.
Nel 2022 è salito sul tetto d’Africa con il Senegal, conquistando una Coppa d’Africa storica. Poi nel 2025 ha aggiunto alla bacheca anche l’Europa League con il Tottenham, giocando da titolare contro il Manchester United e propiziando il gol decisivo di Johnson. Coppa che ora la Juve spera di poter aggiungere in bacheca. Ma il centrocampista non ha fatto parlare di sé solo per il calcio...