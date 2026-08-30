"Sarr è il futuro": quando Conte lo esaltava e diceva no a Massara. Ecco perché serve alla Juve

"Ci serve quel ghigno lì", Spalletti lo ha ripetuto molte volte nelle sue conferenze. E Sarr fa al caso suo e della Juventus. Venticinque anni, ma con tanta esperienza accumulata in Premier e in nazionale: il centrocampista è in uscita e ha già detto sì ai bianconeri, mentre vincevano contro il Parma. La dirigenza ora è al lavoro con il Tottenham, che ha ormai buoni rapporti con la Vecchia Signora dopo le trattative per Vicario e Kolo Muani, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni: la fumata bianca è vicinissima. Il senegalese è un profilo alla Kessié, un giocatore dinamico e duttile, che aveva colpito anche il City di Guardiola e poi anche Conte agli Spurs. L'allenatore italiano lo blindò, nonostante già un primo interesse di Massara qualche anno fa. Ora il dirigente si è rifatto avanti per provare a rivitalizzare un profilo che solo qualche stagione fa era tra i più chiacchierati d'Europa.