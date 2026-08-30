Ali Camara, dalla doppietta all'Europeo alla Juve: una giovane promessa pronta a stupire

La Juventus guarda al presente, ma continua a investire con decisione sul futuro. Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Ali Camara, giovane attaccante belga classe 2008 proveniente dal Genk: un esterno offensivo rapido e veloce, con abilità nel dribbling. Un’operazione a titolo definitivo, con il giocatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. La giovane punta è considerata un profilo di grande prospettiva e andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra Under 20.

Il comunicato della Juventus Questa la nota della società: "Rinforzo per la Next Gen: Ali Camara è un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante belga arriva a titolo definitivo dal Genk e firma un contratto fino al 30 giugno 2030. Nato nel 2008 e cresciuto nel settore giovanile del club belga, Camara è un profilo di grande prospettiva che vanta già diverse presenze nel giro delle nazionali giovanili del Belgio. Il giovane talento andrà a rinforzare il reparto d'attacco a disposizione dell'Under 20. Benvenuto in bianconero, Ali!".

Juventus Prima Nico Gonzalez e poi il raddoppio di Koopmeiners: Juve, tre punti col Parma La nuova sfida di Ali Camara Ora per lui comincia una nuova sfida, questa volta con la maglia della Juventus. Il club ha deciso di puntare sul suo potenziale attraverso un accordo a lungo termine, fino al 2030, affidandolo inizialmente alla Primavera di Padoin. Un percorso pensato per accompagnarne la crescita e permettergli di inserirsi al meglio, per poi magari fare il salto in Next Gen e confrontarsi gradualmente con un contesto competitivo di alto livello. Camara si è già messo in mostra anche con il Belgio, soprattutto all’Europeo U17 del 2025. Contro la Repubblica Ceca ha firmato una doppietta, confermando le qualità che hanno convinto la Juventus a puntare su di lui per l’attacco del futuro. Per i bianconeri è dunque un altro tassello nella costruzione del proprio vivaio: un investimento sul talento e sulla prospettiva, con l’obiettivo di trasformare una promessa in una risorsa per il futuro bianconero. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE