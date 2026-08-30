Calciomercato Juve, David all'Atletico Madrid è possibile! Cosa sta succedendo

Si apre uno spiraglio per l'uscita di Jonathan David dalla Juventus. Il canadese, arrivato a Torino con aspettative importanti, non è riuscito a lasciare il segno: poca integrazione nei meccanismi della squadra, una condizione fisica non brillante, un approccio che definire molle è riduttivo e troppi errori sotto porta, altro che Iceman. I fischi dello Stadium dopo la brutta prestazione contro il Parma hanno messo la pietra tombale sull'avventura dell'attaccante in bianconero. E ora, con il mercato agli sgoccioli, l’ipotesi di una separazione torna concreta: l’Atletico Madrid ha avviato contatti con la dirigenza della Vecchia Signora in giornata, sullo sfondo resta vivo il nome di Alexander Sorloth, possibile candidato a compiere il percorso inverso. Alla Juve nessuno è realmente intoccabile, come ha ribadito Giovanni Carnevali nel pre-partita di Juventus-Parma, figurarsi poi David: il suo acquisto, con Openda, è stata la signature move del fallimento Comolli e ora ingolfa il mercato in entrata in attacco dei bianconeri. L’Atletico Madrid può rappresentare una via d’uscita e, allo stesso tempo, la chiave per risolvere il problema offensivo della Juventus. David interessa per essere un affare "low cost", fanno trapelare dalla Spagna, quindi l'idea è il prestito con diritto, un po' come fatto per Nico l'anno scorso. Diritto che poi non hanno esercitato, forse ora mangiandosi le mani.
I problemi che risolverebbe Sorloth
Sorloth è il centravanti che per caratteristiche potrebbe garantire a Spalletti maggiore fisicità e presenza in area. "Abbiamo fatto 25 cross, ma nessun colpo di testa", ha detto il mister nel post partita, fotografando una delle lacune emerse contro il Parma. Il norvegese risolverebbe proprio questo problema: un riferimento offensivo forte fisicamente, capace di attaccare il primo e il secondo palo, di giocare spalle alla porta e soprattutto di trasformare in occasioni i tanti palloni che la Juventus riesce a mettere in mezzo. Un’arma in più per una squadra che, quando trova difese chiuse, ha bisogno anche di una soluzione più diretta e verticale. Il 9 "che fa la guerra con tutti", per dirla alla Ravanelli che è uno che di attaccanti se ne intende...
Sorloth garantirebbe inoltre una presenza costante dentro l’area, liberando spazio e creando sponde per gli inserimenti dei compagni. Lo scenario è suggestivo: David a Madrid, Sorloth a Torino, con i due attaccanti protagonisti di un possibile incrocio di mercato. Un’operazione che cambierebbe volto all’attacco bianconero proprio nel momento in cui Spalletti sta cercando di trovare nuove certezze offensive.
Spalletti 'conferma' Nico Gonzalez
Nel frattempo, però, c'è un altro pezzo del puzzle. Nico Gonzalez, dopo il gol segnato al Parma, ha convinto definitivamente Spalletti a puntare su di lui, anche se resta un uomo mercato per la dirigenza. L’argentino è entrato nella ripresa e ha dato la scossa a una squadra che fino a quel momento aveva faticato, colpendo prima il palo e poi trovando la rete del vantaggio. Il tecnico, in conferenza, è stato chiarissimo: "Da parte mia nessuna incertezza". Spalletti ha raccontato anche il confronto avuto con Nico, spiegando di avergli fatto capire che sarebbe potuto partire soltanto davanti a un’offerta adeguata al suo valore. Altrimenti, sarebbe rimasto. E adesso la seconda ipotesi appare nettamente prevalente.
Offertona last minute o Nico resta bianconero
"Da quando è arrivato si è allenato da solo quando noi eravamo a riposo", ha aggiunto l’allenatore, prima di sottolineare quanto la Juventus sia felice di avere a disposizione "un calciatore del suo livello". La fame e la voglia di Nico Gonzalez al momento del suo ingresso col Parma hanno conquistato Spaletti e Stadium. La società però lo ha sempre considerato una delle poche pedine per fare cassa e intorno a lui c'è sempre stato l'Atletico Madrid. E in caso di offerta irrinunciabile last minute si potrebbe costruire la trattativa. Il conto alla rovescia è iniziato, mancano poche ore e sarà tutto chiaro. Ma Spalletti sarebbe più che felice di avere Nico.
Si apre uno spiraglio per l'uscita di Jonathan David dalla Juventus. Il canadese, arrivato a Torino con aspettative importanti, non è riuscito a lasciare il segno: poca integrazione nei meccanismi della squadra, una condizione fisica non brillante, un approccio che definire molle è riduttivo e troppi errori sotto porta, altro che Iceman. I fischi dello Stadium dopo la brutta prestazione contro il Parma hanno messo la pietra tombale sull'avventura dell'attaccante in bianconero. E ora, con il mercato agli sgoccioli, l’ipotesi di una separazione torna concreta: l’Atletico Madrid ha avviato contatti con la dirigenza della Vecchia Signora in giornata, sullo sfondo resta vivo il nome di Alexander Sorloth, possibile candidato a compiere il percorso inverso. Alla Juve nessuno è realmente intoccabile, come ha ribadito Giovanni Carnevali nel pre-partita di Juventus-Parma, figurarsi poi David: il suo acquisto, con Openda, è stata la signature move del fallimento Comolli e ora ingolfa il mercato in entrata in attacco dei bianconeri. L’Atletico Madrid può rappresentare una via d’uscita e, allo stesso tempo, la chiave per risolvere il problema offensivo della Juventus. David interessa per essere un affare "low cost", fanno trapelare dalla Spagna, quindi l'idea è il prestito con diritto, un po' come fatto per Nico l'anno scorso. Diritto che poi non hanno esercitato, forse ora mangiandosi le mani.
I problemi che risolverebbe Sorloth
Sorloth è il centravanti che per caratteristiche potrebbe garantire a Spalletti maggiore fisicità e presenza in area. "Abbiamo fatto 25 cross, ma nessun colpo di testa", ha detto il mister nel post partita, fotografando una delle lacune emerse contro il Parma. Il norvegese risolverebbe proprio questo problema: un riferimento offensivo forte fisicamente, capace di attaccare il primo e il secondo palo, di giocare spalle alla porta e soprattutto di trasformare in occasioni i tanti palloni che la Juventus riesce a mettere in mezzo. Un’arma in più per una squadra che, quando trova difese chiuse, ha bisogno anche di una soluzione più diretta e verticale. Il 9 "che fa la guerra con tutti", per dirla alla Ravanelli che è uno che di attaccanti se ne intende...
Sorloth garantirebbe inoltre una presenza costante dentro l’area, liberando spazio e creando sponde per gli inserimenti dei compagni. Lo scenario è suggestivo: David a Madrid, Sorloth a Torino, con i due attaccanti protagonisti di un possibile incrocio di mercato. Un’operazione che cambierebbe volto all’attacco bianconero proprio nel momento in cui Spalletti sta cercando di trovare nuove certezze offensive.