Calciomercato Juve, David all'Atletico Madrid è possibile! Cosa sta succedendo

Nel frattempo, però, c'è un altro pezzo del puzzle. Nico Gonzalez, dopo il gol segnato al Parma, ha convinto definitivamente Spalletti a puntare su di lui , anche se resta un uomo mercato per la dirigenza . L’argentino è entrato nella ripresa e ha dato la scossa a una squadra che fino a quel momento aveva faticato, colpendo prima il palo e poi trovando la rete del vantaggio. Il tecnico, in conferenza, è stato chiarissimo: "Da parte mia nessuna incertezza" . Spalletti ha raccontato anche il confronto avuto con Nico, spiegando di avergli fatto capire che sarebbe potuto partire soltanto davanti a un’offerta adeguata al suo valore. Altrimenti, sarebbe rimasto. E adesso la seconda ipotesi appare nettamente prevalente.

Offertona last minute o Nico resta bianconero

"Da quando è arrivato si è allenato da solo quando noi eravamo a riposo", ha aggiunto l’allenatore, prima di sottolineare quanto la Juventus sia felice di avere a disposizione "un calciatore del suo livello". La fame e la voglia di Nico Gonzalez al momento del suo ingresso col Parma hanno conquistato Spaletti e Stadium. La società però lo ha sempre considerato una delle poche pedine per fare cassa e intorno a lui c'è sempre stato l'Atletico Madrid. E in caso di offerta irrinunciabile last minute si potrebbe costruire la trattativa. Il conto alla rovescia è iniziato, mancano poche ore e sarà tutto chiaro. Ma Spalletti sarebbe più che felice di avere Nico.