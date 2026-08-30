Allenamento Juve: Ekhator di nuovo ko, Cambiaso al J Medical e applausi per Koopmeiners

Dalla festa del gol alla conta degli acciaccati, il giorno dopo Juventus-Parma porta con sé emozioni e qualche apprensione. Alla Continassa l'allenamento della Juventus è iniziato con gli applausi per Koopmeiners, celebrato dai compagni dopo la rete che ieri ha chiuso la partita, ma ben presto l'attenzione si è spostata sull'infermeria. Ekhator ha accusato un nuovo fastidio muscolare, mentre Cambiaso è stato accompagnato al J Medical per gli accertamenti alla caviglia dopo il problema rimediato contro il Parma. A bordo campo, intanto, c'è anche Giovanni Carnevali, che sta assistendo alla seduta bianconera.

Ekhator, nuovo stop: fastidio alla coscia destra Non c'è pace per Ekhator. Nel corso dell'allenamento odierno, l'attaccante ha avvertito un fastidio muscolare alla coscia destra, fermandosi precauzionalmente. Un nuovo contrattempo che arriva dopo i problemi fisici che ne avevano già condizionato la disponibilità e che ora dovrà essere valutato dallo staff medico della Juventus. Per Spalletti si tratta di un'altra situazione da monitorare con attenzione, proprio mentre il tecnico sta cercando di avere a disposizione più soluzioni possibili in vista dei prossimi impegni. Gli accertamenti stabiliranno l'entità del problema e soprattutto i tempi di recupero.

Cambiaso al J Medical, applausi per Koopmeiners Riflettori puntati anche su Cambiaso, che questa mattina ha raggiunto il J Medical per sottoporsi agli esami dopo il problema alla caviglia accusato durante la sfida con il Parma. La Juventus attende ora il responso degli accertamenti per capire se si tratti soltanto di un fastidio o di un infortunio più significativo. Intanto, alla Continassa, la seduta è stata caratterizzata anche da un momento più leggero: applausi per Koopmeiners, autore ieri del gol del definitivo 2-0 contro il Parma. Il centrocampista ha raccolto il riconoscimento dei compagni dopo una serata che potrebbe rappresentare un'importante iniezione di fiducia. Juventus Prima Nico Gonzalez e poi il raddoppio di Koopmeiners: Juve, tre punti col Parma A bordo campo, infine, presenza significativa di Carnevali. Il direttore bianconero ha assistito all'allenamento della Vecchia Signora, in una giornata che intreccia campo e mercato proprio nelle ore decisive della sessione estiva. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE