Licina, dalla Juve alla Cremonese: è ufficiale. La formula dell'operazione e i piani per il futuro

Adin Licina è un nuovo calciatore della Cremonese . Il talentino della Juventus Next Gen , che era partito titolare nella prima gara vinta contro il Novara in Serie C, giocherà in Serie B per il resto della stagione. Dopo i tanti interessamenti per l'ex Bayern Monaco arrivati anche dalla Serie A, alla fine a spuntarla è stato il club grigiorosso, che punta alla promozione in Serie A un anno dopo la retrocessione. Per il tedesco una vetrina importante in cui potrà mettersi in mostra in un campionato difficile per guadagnarsi la conferma nella Juve nella prossima stagione.

Adin Licina lascia la Juventus e si trasferisce in prestito secco fino al termine della stagione alla Cremonese. "Trasferimento temporaneo per Adin Licina che nella stagione 2026/27 vestirà la maglia della Cremonese. Arrivato alla Juventus lo scorso febbraio, l’ex giocatore del Bayern Monaco - con cui è cresciuto nel settore giovanile - ha raccolto 13 presenze con la Next Gen e una con la maglia dell’Under 20, trascorrendo il precampionato e la preparazione estiva con la rosa della Prima Squadra. Adesso per il classe 2007 l’occasione di fare esperienza in Serie B: in bocca al lupo, Adin!", recita la nota ufficiale della società bianconera.

Anche la Cremonese ha dato l'annuncio ufficiale: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus FC i diritti alle prestazioni sportive di Adin Licina. Fantasista classe 2007, si è formato calcisticamente nel settore giovanile del Bayern Monaco per poi approdare in Italia a gennaio 2026. Nella prima parte della scorsa stagione ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 6 assist con la seconda squadra dei bavaresi tra campionato e Youth League, mentre da gennaio è sceso in campo con la Juventus Next Gen in Serie C mettendo a segno 1 gol e 1 assist in 13 partite. A livello internazionale rappresenta la Germania, con cui è sceso in campo in tutte le formazioni Under dalla U15 alla U19. Benvenuto in grigiorosso, Adin!".

Juventus-Licina, i piani per il futuro

La Juventus crede molto in Adin Licina e non ha nessuna intenzione di perderlo. Per questo motivo Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno deciso di cederlo in prestito secco per permettere al classe 2007 di continuare il suo percorso di crescita e farsi le ossa in un campionato difficile come la Serie B. L'obiettivo è chiaro: averlo pronto la prossima estate per potergli dare una chance nella prima squadra di Luciano Spalletti. Nei primi sei mesi in bianconero, Licina ha giocato 13 partite con la Next Gen, in cui ha fornito un assist e segnato una rete.

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