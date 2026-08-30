Diretta Juve, Next Gen a Carpi: formazioni e risultato in tempo reale

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla torna in campo. Dopo l'esordio vincente al Moccagatta di Alessandria contro il Novara, i bianconeri sono attesi allo stadio Sandro Cabassi per la sfida al Carpi di Stefano Cassani, che ha invece perso 3-1 nella prima giornata contro l'Union Brescia. La Juventus farà a meno di Adin Licina, passato ufficialmente alla Cremonese fino al termine della stagione. Alla vigilia della sfida al Carpi, Brambilla ha così parlato: "Ciò che ci ha permesso di vincere col Novara, oltre a una buona gestione tecnica, è stata la tenuta difensiva. L'unico rammarico è non aver chiuso la partita prima per evitarci la sofferenza finale. Siamo soltanto alla prima giornata e sappiamo di dover migliorare in molti aspetti. La vittoria ci ha dato fiducia, ma dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso, che è ancora molto lungo". E poi ha aggiunto: "Arriviamo bene e con grande fiducia alla sfida di Carpi. I ragazzi si sono allenati nella maniera giusta durante la settimana. Ci sono tutti i presupposti per affrontare al meglio una trasferta impegnativa".
16:50
Vittoria all'esordio
La Juventus di Massimo Brambilla ha vinto all'esordio, imponendosi 1-0 sul Novara al Moccagatta di Alessandria. Ai bianconeri è bastato l'autogol di Lorenzini dopo dodici minuti di gioco per portare a casa i primi tre punti della stagione. Alla vigilia della seconda giornata del girone A di Lega Pro, la Next Gen è una delle otto squadre che ha vinto nella prima giornata. Adesso, l'obiettivo è ripetersi anche al Cabassi di Carpi contro la squadra di Stefano Cassani.
16:40
Juve Next Gen, i convocati di Brambilla
Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Brambilla: 1 Fuscaldo, 2 Rizzo, 5 Macca, 7 Oboavwoduo, 8 Owusu, 9 Durmisi, 11 Amaradio, 13 Verde, 14 Elimoghale, 15 Savio, 16 Pagnucco, 17 Guerra, 18 Brugarello, 20 Keutgen, 21 Merola, 26 Ripani, 27 Leone, 29 Konate, 30 Cat Berro, 38 Corradi, 40 Radu, 44 Montero, 48 Grelaud.
16:30
Carpi-Juventus Next Gen, dove vedere in tv in streaming
La sfida tra Carpi e Juventus Next Gen si giocherà allo stadio Cabassi e il fischio d'inizio è alle ore 18 di domenica 30 agosto. Valida per la 2ª giornata del Girone A di Serie C, la gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.