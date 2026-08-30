Diretta Juve, Next Gen a Carpi: formazioni e risultato in tempo reale

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla torna in campo. Dopo l'esordio vincente al Moccagatta di Alessandria contro il Novara, i bianconeri sono attesi allo stadio Sandro Cabassi per la sfida al Carpi di Stefano Cassani, che ha invece perso 3-1 nella prima giornata contro l'Union Brescia. La Juventus farà a meno di Adin Licina, passato ufficialmente alla Cremonese fino al termine della stagione. Alla vigilia della sfida al Carpi, Brambilla ha così parlato: "Ciò che ci ha permesso di vincere col Novara, oltre a una buona gestione tecnica, è stata la tenuta difensiva. L'unico rammarico è non aver chiuso la partita prima per evitarci la sofferenza finale. Siamo soltanto alla prima giornata e sappiamo di dover migliorare in molti aspetti. La vittoria ci ha dato fiducia, ma dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso, che è ancora molto lungo". E poi ha aggiunto: "Arriviamo bene e con grande fiducia alla sfida di Carpi. I ragazzi si sono allenati nella maniera giusta durante la settimana. Ci sono tutti i presupposti per affrontare al meglio una trasferta impegnativa".