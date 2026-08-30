La Juve Next Gen viene beffata in pieno recupero dal Carpi , dopo una partita dai due volti. Un primo tempo shock per i bianconeri colpiti da Morosini e Puletto , con tante difficoltà nell’impostazione. La rete di Pagnucco sul finire della prima frazione, però, dà una sveglia ai bianconeri che rientrano in campo nella ripresa con un altro piglio, grazie anche all’intuizione di Brambilla di inserire Guerra per Verde e cambiare modulo. Nel giro di pochi minuti Amaradio e Oboavwoduo ribaltano il risultato portando la gara sul 3-2 per la Next Gen. Nel finale, però, arriva la beffa in pieno recupero con il colpo di testa di Sall a superare Radu. Alla fine è un punto per parte con la Juve che non riesce a bissare il successo di settimana scorsa contro il Novara .

19:53

GOL CARPI

91' - Sall anticipa tutti e di testa supera Radu: l'attaccante del Carpi rimette tutto in parità.

19:49

Cambio per la Juve Next Gen

87' - Brambilla cambia ancora modulo: fuori Konate e dentro Ripani.

19:44

Primo squillo del Carpi nella ripresa

81' - Bagatti ci prova di testa, attento Radu che blocca e fa ripartire la Juve.

19:40

La Juve sfiora il poker

77' - Conclusione di Grelaud, tiro insidioso su cui Scacchetti riesce a metterci una pezza, nessuno degli attaccanti della Juve poi riesce ad arrivare al tap-in. L'azione prosegue con il cross di Pagnucco troppo alto per tutti, poi sfuma tutto con l'errore di Macca.

19:38

Ultimi cambi per il Carpi

76'- Dentro Carcani e Sall, fuori Cecotti e Montipò.

19:34

Doppio cambio Juve

71' - Brambilla inserisce il classe 2009 Elimoghale per Amaradio, poi anche Grelaud per Oboavwoduo.

19:30

Ci prova la Next Gen

67' - Owusu ci prova dalla distanza, tiro poco preciso e fuori.

19:28

Cambio per il Carpi

65' - Cassani inserisce Vitale al posto di Figoli.

19:20

GOL JUVENTUS

57' - Ancora la Juve in avanti: Konate allarga bene per Oboavwoduo che prima crossa al centro ma il pallone torna tra i suoi piedi, l'esterno si accentra e col destro infila Scacchetti.

19:18

Cassani cambia i suoi

55' - Doppio cambio per il Carpi: dentro Bagatti e Casarini. Fuori Nesi e Morosini.

19:17

GOL JUVENTUS

53' - I bianconeri ritrovano la parità: sugli sviluppi del calcio d'angolo il pallone esce ed è Amaradio il più lesto a calciare superando Scacchetti. FVS in corso per verificare la posizione dei giocatori della Juve davanti al portiere del Carpi: rete confermata dall'arbitro.

19:15

Occasione Juve

52' - Oboavwoduo viene servito da Guerra, l'esterno prova la conclusione ma viene deviata dal difensore avversario in angolo.

19:13

Pericolosa la Juve Next Gen

50' - Buona giocata di Amaradio sulla destra, l'esterno bianconero arriva dentro l'area e mette in mezzo ma nessuno dei compagni riesce ad arrivare alla conclusione.

19:07

Iniziata la ripresa

46' - Al via la ripresa al Cabassi di Carpi. Un cambio per i bianconeri: dentro Guerra per Verde. Brambilla risistema i suoi con la difesa a 4.

18:53

Finisce il primo tempo

45+3' - Termina la prima frazione con il Carpi avanti per 2-1 sulla Juve Next Gen: Morosini e Puletto per i biancorossi, Pagnucco accorcia per i bianconeri.

18:50

Carpi pericoloso su punizione

45+2' - Astrologo calcia bene la punizione col destro, Radu è attento e non si fa sorprendere dalla conclusione.

18:48

Si entra nel recupero

45' - Sono tre i minuti di recupero.

18:42

Radu salva la Juve

39' - Il Carpi si fa vedere in avanti: Montipò scarica in porta una conclusione potente ma è bravo ancora Radu deviare.

18:41

GOL JUVENTUS

38' - Accorcia le distanze la Juve Next Gen: Savio mette al centro un bel cross sul quale arriva Pagnucco che di testa supera Scacchetti. Rete confermata anche dopo un rapido check dal Var.

18:37

Occasione per la Juve

35' - È Oboavwoduo a rendersi pericoloso per la Juve Next Gen: la sua conclusione viene deviata in angolo. Dalla battuta del corner c'è anche il colpo di testa di Konate che termina fuori.

18:30

Cooling break

28' - L'arbitro manda le due squadre in panchina a rinfrescarsi.

18:28

GOL CARPI

26' - Uno-due micidiale del Carpi: Puletto raccoglie la respinta e dal limite lascia partire un tiro che si infila all'angolino basso e non lascia scampo a Radu.

18:25

GOL CARPI

22' - Azione in velocità del Carpi: Montero sbaglia l'uscita, il pallone arriva a Morosini che col destro supera Radu con una bella conclusione.

18:21

Occasione per la Juve Next Gen

19' - Buona azione della Juve Next Gen: Owusu allarga per Savio che serve al centro Amaradio, l'attaccante bianconero calcia in girata e impegna Scacchetti.

18:19

Ammonito Lombardi

16' - Primo ammonito del match: Lombardi stende Konate e finisce sul taccuino dell'arbitro.

18:17

Ancora Carpi in attacco

15' - Conclusione di Montipò, tiro potente ma centrale su cui Radu non ha difficoltà a intervenire.

18:16

Fase di studio

14' - Per il momento è il Carpi a tenere il possesso e a farsi vedere maggiormente in avanti, la Juve non riesce a ripartire.

18:11

Occasione Carpi

8' - Morosini ci prova dalla distanza col destro, Radu vola e devia in angolo. Bella parata del portiere della Juve.

18:02

Iniziato il match

1' - Al via la sfida tra Carpi e Juve Next Gen al Cabassi.

17:47

Ali Camara è un nuovo giocatore della Juve

La Juve ha acquistato un giovane di prospettiva. Di seguito la nota del club: “Rinforzo per la Next Gen: Ali Camara è un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante belga arriva a titolo definitivo dal Genk e firma un contratto fino al 30 giugno 2030. Nato nel 2008 e cresciuto nel settore giovanile del club belga, Camara è un profilo di grande prospettiva che vanta già diverse presenze nel giro delle nazionali giovanili del Belgio. Il giovane talento andrà a rinforzare il reparto d'attacco a disposizione dell'Under 20. Benvenuto in bianconero, Ali!”.

17:35

Brambilla: "La vittoria col Novara ci ha dato fiducia"

Alla vigilia della sfida al Carpi, Brambilla ha parlato così: "Ciò che ci ha permesso di vincere col Novara, oltre a una buona gestione tecnica, è stata la tenuta difensiva. L'unico rammarico è non aver chiuso la partita prima per evitarci la sofferenza finale. Siamo soltanto alla prima giornata e sappiamo di dover migliorare in molti aspetti. La vittoria ci ha dato fiducia, ma dobbiamo rimanere concentrati sul nostro percorso, che è ancora molto lungo". E poi ha aggiunto: "Arriviamo bene e con grande fiducia alla sfida di Carpi. I ragazzi si sono allenati nella maniera giusta durante la settimana. Ci sono tutti i presupposti per affrontare al meglio una trasferta impegnativa".

17:20

Carpi, le scelte di Cassani

Il Carpi si prepara a scendere in campo per la seconda giornata al Cabassi per la sfida alla Juve Next Gen. Ecco l’undici scelto da Cassani:

Carpi: Scacchetti, Zagnoni, Figoli, Astrologo, Cecotti, Montipò, Puletto, Nesi, Lombardi, Rossini, Morosini. A disp.: Perta, Gasperini, Maggio, Rigo, Bagatti, Casarini, Carcani, Forapani, Desole, Giva, Gatti, Sall, Vitale, Tcheuna. All. Cassani

17:14

Juve Next Gen, le scelte di Brambilla

La Juve Next Gen si prepara a scendere in campo per la seconda giornata sul campo del Carpi. Guerra parte dalla panchina, in difesa Montero e Verde assieme a Corradi. Ecco l’undici scelto da Brambilla:

Juve Next Gen (3-4-2-1): Radu, Montero, Corradi, Verde; Savio, Owusu, Macca, Pagnucco; Amaradio, Oboavwoduo; Konate. A disp.: Fuscaldo, Cat Berro, Rizzo, Durmisi, Elimoghale, Guerra, Brugarello, Keutgen, Merola, Ripani, Leone, Grealud. All. Brambilla

17:00

Licina in prestito alla Cremonese

Per Licina nuova avventura in Serie B, il comunicato del club bianconero: “Trasferimento temporaneo per Adin Licina che nella stagione 2026/27 vestirà la maglia della Cremonese. Arrivato alla Juventus lo scorso febbraio, l’ex giocatore del Bayern Monaco - con cui è cresciuto nel settore giovanile - ha raccolto 13 presenze con la Next Gen e una con la maglia dell’Under 20, trascorrendo il precampionato e la preparazione estiva con la rosa della Prima Squadra. Adesso per il classe 2007 l’occasione di fare esperienza in Serie B: in bocca al lupo, Adin!”.

16:50

Vittoria all'esordio

La Juventus di Massimo Brambilla ha vinto all'esordio, imponendosi 1-0 sul Novara al Moccagatta di Alessandria. Ai bianconeri è bastato l'autogol di Lorenzini dopo dodici minuti di gioco per portare a casa i primi tre punti della stagione. Alla vigilia della seconda giornata del girone A di Lega Pro, la Next Gen è una delle otto squadre che ha vinto nella prima giornata. Adesso, l'obiettivo è ripetersi anche al Cabassi di Carpi contro la squadra di Stefano Cassani.

16:40

Juve Next Gen, i convocati di Brambilla

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati da mister Brambilla: 1 Fuscaldo, 2 Rizzo, 5 Macca, 7 Oboavwoduo, 8 Owusu, 9 Durmisi, 11 Amaradio, 13 Verde, 14 Elimoghale, 15 Savio, 16 Pagnucco, 17 Guerra, 18 Brugarello, 20 Keutgen, 21 Merola, 26 Ripani, 27 Leone, 29 Konate, 30 Cat Berro, 38 Corradi, 40 Radu, 44 Montero, 48 Grelaud.

16:30

Carpi-Juventus Next Gen, dove vedere in tv in streaming

La sfida tra Carpi e Juventus Next Gen si giocherà allo stadio Cabassi e il fischio d'inizio è alle ore 18 di domenica 30 agosto. Valida per la 2ª giornata del Girone A di Serie C, la gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.

Stadio Sandro Cabassi - Carpi