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Yildiz, è il giorno dell'operazione: i tempi reali dello stop e i sostituti di Spalletti

Il numero 10 della Juventus si sottoporrà ad un intervento chirurgico in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro
Paolo Pirisi
2 min
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Kenan Yildiz si è fermato una settimana fa, dopo la trasferta di Frosinone. La mazzata dell’infortunio l’hanno presa anche i compagni, tutti particolarmente scossi. Dopo i consulti della settimana scorsa, in giornata il giocatore si sottoporrà ad un intervento chirurgico in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

La Juve riparte da Boga e Alajbegovic

Tempi di recupero stimati: 3 mesi, necessari per far sì che Yildiz possa tornare in campo dopo la sosta per le nazionali di novembre. La Juve riparte, nel ruolo del turco, da Jeremie Boga e soprattutto da Kerim Alajbegovic, che ha debuttato contro il Parma.

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