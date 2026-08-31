Yildiz, è il giorno dell'operazione: i tempi reali dello stop e i sostituti di Spalletti

Kenan Yildiz si è fermato una settimana fa, dopo la trasferta di Frosinone. La mazzata dell’infortunio l’hanno presa anche i compagni, tutti particolarmente scossi. Dopo i consulti della settimana scorsa, in giornata il giocatore si sottoporrà ad un intervento chirurgico in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede sinistro.
La Juve riparte da Boga e Alajbegovic
Tempi di recupero stimati: 3 mesi, necessari per far sì che Yildiz possa tornare in campo dopo la sosta per le nazionali di novembre. La Juve riparte, nel ruolo del turco, da Jeremie Boga e soprattutto da Kerim Alajbegovic, che ha debuttato contro il Parma.