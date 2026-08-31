Douglas Luiz, da così a così: perché è da considerare un nuovo acquisto Juve

Douglas Luiz: i numeri non mentono

E pulisce molti palloni sporchi che vagano pericolosamente lì in mezzo al campo. I numeri parlano chiaro: anche contro il Parma, Douglas Luiz è stato il calciatore che ha corso di più, considerando entrambe le squadre, per la precisione 11 km e mezzo, più di un treno come Celik. E molto più dei centrocampisti gialloblù, fermi a un chilometro in meno. Ma la differenza non è tanto quanto si corre, ma come si corre. E Dougghi sta correndo sempre meglio, pur senza punte da sprinter: Spalletti è ben impressionato dalla sua capacità di farsi trovare al posto giusto, quando serve: poi, certo, l’allenatore lo sprona alla ricerca della perfezione, ma i miglioramenti sono quotidiani. Così come sono in sostanziale crescita le statistiche relative alla precisione dei passaggi (95%, percentuale che aumenta nei tocchi nella propria metà campo) e nei contrasti vinti (53%), senza dimenticare il dato sulle palle recuperate, con una media di 3,5 a partita. Nella heat map si può vedere con chiarezza la quantità di campo coperta da Douglas Luiz: una presenza costante sulla trequarti, sia a destra sia a sinistra, ma anche qualche recupero in fase difensiva e pure delle proiezioni offensive, specialmente centrali. In attesa di altre conferme già con il Milan, Spalletti lo pungola e se lo gode.