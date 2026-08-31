Douglas Luiz, da così a così: perché è da considerare un nuovo acquisto Juve

Gira un breve video durante un time out per idratarsi in cui Spalletti catechizza a gran voce Douglas Luiz che annuisce senza sosta mentre ascolta le indicazioni del suo allenatore: è una immagine che, in pochi secondi, sintetizza l’estate bianconera di cui il brasiliano è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti. Certo, la dirigenza cerca profili con caratteristiche differenti per irrobustire il centrocampo, ma finora il miglior nuovo acquisto, se possiamo definirlo così, è stato l’ex Aston Villa. Ritrovato nella testa prima ancora che sul campo, ma i dati analizzati dallo staff tecnico bianconero dicono anche che stia brillando perché già al top fisicamente.
Del resto Dougghi, come affettuosamente lo chiamano i suoi compagni di squadra, ha vissuto una preparazione estiva di rigenerazione totale: sempre titolare nelle amichevoli, ha dato continuità anche nelle prime due uscite ufficiali in Serie A. All’inizio sembrava di passaggio, poi con il passare dei giorni è cresciuta la convinzione, nel giocatore ma anche in Spalletti e nella società, di poter puntare sul brasiliano come perno del nuovo centrocampo: pazza idea che però, per quanto rischiosa, sta cominciando a dare i primi frutti. Ciò che sta impressionando Spalletti e il suo staff è la quantità di campo che Douglas Luiz sta coprendo in queste prime due partite di campionato: l’ex Aston Villa non ha nelle velocità una delle caratteristiche migliori, però ha trovato costanza nel dinamismo e i risultati si vedono nelle statistiche e nei dati raccolti. Se poi uno ci fa caso, durante i match, lo vedi davvero dappertutto, anche in progressione offensiva: deve migliorare in certe scelte e nel “timing” della giocata, ma è sempre dentro alla partita, come direbbe il tecnico di Certaldo.
Douglas Luiz: i numeri non mentono
E pulisce molti palloni sporchi che vagano pericolosamente lì in mezzo al campo. I numeri parlano chiaro: anche contro il Parma, Douglas Luiz è stato il calciatore che ha corso di più, considerando entrambe le squadre, per la precisione 11 km e mezzo, più di un treno come Celik. E molto più dei centrocampisti gialloblù, fermi a un chilometro in meno. Ma la differenza non è tanto quanto si corre, ma come si corre. E Dougghi sta correndo sempre meglio, pur senza punte da sprinter: Spalletti è ben impressionato dalla sua capacità di farsi trovare al posto giusto, quando serve: poi, certo, l’allenatore lo sprona alla ricerca della perfezione, ma i miglioramenti sono quotidiani. Così come sono in sostanziale crescita le statistiche relative alla precisione dei passaggi (95%, percentuale che aumenta nei tocchi nella propria metà campo) e nei contrasti vinti (53%), senza dimenticare il dato sulle palle recuperate, con una media di 3,5 a partita. Nella heat map si può vedere con chiarezza la quantità di campo coperta da Douglas Luiz: una presenza costante sulla trequarti, sia a destra sia a sinistra, ma anche qualche recupero in fase difensiva e pure delle proiezioni offensive, specialmente centrali. In attesa di altre conferme già con il Milan, Spalletti lo pungola e se lo gode.
Gira un breve video durante un time out per idratarsi in cui Spalletti catechizza a gran voce Douglas Luiz che annuisce senza sosta mentre ascolta le indicazioni del suo allenatore: è una immagine che, in pochi secondi, sintetizza l’estate bianconera di cui il brasiliano è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti. Certo, la dirigenza cerca profili con caratteristiche differenti per irrobustire il centrocampo, ma finora il miglior nuovo acquisto, se possiamo definirlo così, è stato l’ex Aston Villa. Ritrovato nella testa prima ancora che sul campo, ma i dati analizzati dallo staff tecnico bianconero dicono anche che stia brillando perché già al top fisicamente.
Del resto Dougghi, come affettuosamente lo chiamano i suoi compagni di squadra, ha vissuto una preparazione estiva di rigenerazione totale: sempre titolare nelle amichevoli, ha dato continuità anche nelle prime due uscite ufficiali in Serie A. All’inizio sembrava di passaggio, poi con il passare dei giorni è cresciuta la convinzione, nel giocatore ma anche in Spalletti e nella società, di poter puntare sul brasiliano come perno del nuovo centrocampo: pazza idea che però, per quanto rischiosa, sta cominciando a dare i primi frutti. Ciò che sta impressionando Spalletti e il suo staff è la quantità di campo che Douglas Luiz sta coprendo in queste prime due partite di campionato: l’ex Aston Villa non ha nelle velocità una delle caratteristiche migliori, però ha trovato costanza nel dinamismo e i risultati si vedono nelle statistiche e nei dati raccolti. Se poi uno ci fa caso, durante i match, lo vedi davvero dappertutto, anche in progressione offensiva: deve migliorare in certe scelte e nel “timing” della giocata, ma è sempre dentro alla partita, come direbbe il tecnico di Certaldo.