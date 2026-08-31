Il “Vieira” che studia ingegneria e ama l’Nba: dentro il mondo di Pape Sarr, futuro Juve    

Pape Sarr è stato un ragazzo prodigio, un predestinato. Tuttosport lo aveva “scoperto” nel 2019, quando aveva 17 anni: imbeccata dell’osservatore Andrea Ervigi, che aveva descritto il centrocampista senegalese così: «Sembra Vieira da giovane, abbina tecnica e senso tattico. E ha un bel tiro, anche da fermo, molto abile negli inserimenti con e senza palla, pericolo costante per gli avversari e tatticamente dotato di senso della posizione».

Sarr e l'esperienza al Tottenham con Paratici, Conte e Stellini Una promessa mantenuta, tanto che nel 2021, a 19 anni, viene preso dal Tottenham (ma resta al Metz in prestito nel 2021/22), voluto ai tempi da Paratici e Conte, pagato nemmeno poco, 20 milioni, per un ragazzo di quell’età. Il dirigente, ora alla Fiorentina, aveva parlato così di Pape Sarr, ai tempi del suo approdo in Premier: «Penso che Pape sia uno dei più talentuosi in Europa. Il nostro compito non è guardare solo al domani, ma forse anche oltre o al prossimo anno. Penso che abbiamo fatto un ottimo acquisto. In tutta Europa ne parlano, molte squadre erano interessate, molte squadre erano lì pronte per ingaggiarlo. Quindi abbiamo fatto un ottimo acquisto». Ne aveva parlato bene anche Conte: «Rappresenta il futuro», la frase dell’ex tecnico bianconero. E lo staff di Conte aveva lavorato molto, tanto che lo stesso Sarr, nelle dichiarazioni di qualche anno fa, aveva pubblicamente ringraziato Stellini, uno dei vice storici dell’allenatore salentino: «Stellini mi chiedeva regolarmente di lavorare con lui sulla mia posizione, perché facilitava il controllo e la relazione tra il movimento fisico del corpo e la posizione in campo, e come ci si muove e si reagisce. Quindi mi è stato molto utile e ho corretto alcuni errori che commettevo. È stato un grande passo avanti».