Calciomercato Juve, Tagliafico riprende quota: Cambiaso ko, Cabal può sbloccarlo

TORINO - Circa dieci minuti, tanto è durata la partita di Andrea Cambiaso contro il Parma, prima di essere costretto a uscire dal campo per una distorsione alla caviglia destra. Ieri mattina, mentre i compagni si allenavano, l’esterno ha raggiunto il JMedical accompagnato da uno dei dottori del club. Visibilmente infastidito per la situazione, ha potuto però tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto. Non c’è un interessamento dei legamenti e, di conseguenza, non dovrebbe esserci uno stop troppo lungo.
Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, fino al momento in cui sarà ritenuto abile e arruolabile per il rientro in gruppo. Un piccolo rallentamento a inizio stagione, un incidente di percorso, nulla di più. Se non fosse che, a livello personale, arriva in un momento in cui Cambiaso ha perso il posto da titolare e questo è un ulteriore colpo a cui dovrà saper rispondere al momento del ritorno in campo. E se non fosse che il suo stop espone ulteriormente il fianco sinistro della Juventus, diminuendo le opzioni a disposizione di Luciano Spalletti. Certo, il tecnico di Certaldo ha trovato una nuova certezza in Celik, ma il turco, benché stia facendo molto bene - è sicuramente uno dei più positivi in questo inizia stagione -, resta un adattato nella corsia mancina.
Juve, emergenza sulla fascia sinistra: il caso Cabal
Ci sarebbe Cabal a poter offrire un’alternativa. Ma pare evidente che la bocciatura del colombiano sia ormai di lunga data e, nello specifico, risalga al febbraio scorso, alla trasferta di Istanbul e all’espulsione dell’ex Verona contro il Galatasaray. È sul mercato, ma senza che il mercato abbia finora offerto un’opzione concreta. Negli ultimi giorni, l’Atalanta lo aveva aggiunto ad una short list di alternative, ma senza che Cabal riuscisse davvero a scalare le gerarchie di questa. Resta un nodo intricato da provare a risolvere nelle ultime ore del calciomercato estivo, soprattutto per creare spazio a un nuovo arrivo. Il mercato, infatti, non si ferma neppure in entrata, e tra le manovre della dirigenza bianconera ci sono anche quelle che portano ad un esterno sinistro.
Tagliafico torna nel mirino per la fascia sinistra
Nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Cabal, il nome che ritorna in auge è quello di Nicolas Tagliafico. L’argentino ha 34 anni ed è un profilo di sicura esperienza: campione del mondo nel 2022, vice campione di questa edizione; nel suo palmarès ci sono anche due Coppe America. Sulla personalità non ci sono dubbi e da un punto di vista fisico risponde ancora presente. Nell’ultima stagione con il Lione ha giocato circa 2000 minuti: non un titolare fisso, ma un’alternativa da rotazioni. Il ruolo che anche in casa Juve si pensa per lui; il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 potrebbe facilitare le cose.
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TORINO - Circa dieci minuti, tanto è durata la partita di Andrea Cambiaso contro il Parma, prima di essere costretto a uscire dal campo per una distorsione alla caviglia destra. Ieri mattina, mentre i compagni si allenavano, l’esterno ha raggiunto il JMedical accompagnato da uno dei dottori del club. Visibilmente infastidito per la situazione, ha potuto però tirare un piccolo sospiro di sollievo dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto. Non c’è un interessamento dei legamenti e, di conseguenza, non dovrebbe esserci uno stop troppo lungo.
Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, fino al momento in cui sarà ritenuto abile e arruolabile per il rientro in gruppo. Un piccolo rallentamento a inizio stagione, un incidente di percorso, nulla di più. Se non fosse che, a livello personale, arriva in un momento in cui Cambiaso ha perso il posto da titolare e questo è un ulteriore colpo a cui dovrà saper rispondere al momento del ritorno in campo. E se non fosse che il suo stop espone ulteriormente il fianco sinistro della Juventus, diminuendo le opzioni a disposizione di Luciano Spalletti. Certo, il tecnico di Certaldo ha trovato una nuova certezza in Celik, ma il turco, benché stia facendo molto bene - è sicuramente uno dei più positivi in questo inizia stagione -, resta un adattato nella corsia mancina.