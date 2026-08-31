“Mai detto di voler lasciare la Juve”: Nico Gonzalez e lo sfogo social

Protagonista in campo e anche fuori, Nico Gonzalez nel giro di pochi giorni si è caricato la Juve sulle spalle: è entrato nella ripresa della sfida contro il Parma e ci ha messo poco a timbrare il cartellino per dare il là al successo bianconero. Poi c'è anche il mercato ed è lì dove è esploso leggendo di alcune situazioni a lui associate, soprattutto con le chiacchierate per un ritorno all'Atletico Madrid, dove è stato lo scorso anno in prestito. Un botta e risposta via social che ha dato conferma di quanto l'argentino si sia calato, nuovamente, nella realtà Juve colpito anche dalle parole positive per Spalletti. Poi il calciomercato si sa è imprevedibile e dovesse arrivare una proposta indecente non è detto che lui rimanga a Torino...
Nico Gonzalez e la risposta sui social
Nico Gonzalez è sbottato dopo aver letto sui social delle voci sul suo futuro, come se le parole di voler andare via dalla Juve fossero uscite dalla sua bocca. Al contrario nel post gara contro il Parma è stato chiaro: "Mi mancava giocare con questa maglia per questo sono felice e posso andare a casa contento".
Per questo leggere certe cose può averlo toccato profondamente perché da quando è tornato in bianconero, dopo i Mondiali, si è sempre allenato al massimo come ha confermato anche Spalletti e il suo ingresso contro il Parma è più di una prova concreta. L'attaccante esterno ha ricondiviso il post sui social, sparito per qualche ora ma poi riapparso anche nelle sue storie, e ha risposto: "Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? È uscito dalla mia bocca? Se non ti piaccio, non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi".
Nico Gonzalez, la situazione alla Juve
Nico Gonzalez non ha mai nascosto il desiderio di tornare all’Atletico Madrid, club con cui ha vissuto una stagione importante. Anche durante il Mondiale il suo legame con Simeone è rimasto molto forte, con i due che hanno continuato a sentirsi. La presenza di Giuliano Simeone nell’Argentina ha inoltre favorito ulteriormente i contatti tra l’attaccante e il tecnico. Nonostante il desiderio di rientrare a Madrid, Gonzalez non ha mai smesso di dare tutto per la Juventus. Il suo atteggiamento, anche dopo il ritorno in bianconero, non è mai stato quello di un giocatore con la testa altrove. Il mancato accordo con l’Atletico, che non ha raggiunto la richiesta di 30 milioni, ha cambiato le prospettive. A quel punto l’argentino ha deciso di rimettersi in gioco alla Continassa e di conquistarsi nuovamente spazio. L’ingresso contro il Parma ha subito dato segnali importanti, incidendo in maniera decisiva sull’andamento della partita.
Spalletti, parole importanti su Nico Gonzalez
Spalletti ha mostrato fin da subito grande fiducia nei confronti di Nico Gonzalez. Il tecnico lo ha accolto positivamente e gli ha illustrato con chiarezza il ruolo che potrebbe avere nel suo progetto. Anche il rapporto instaurato nei primi giorni ha contribuito a cambiare la percezione dell’argentino sul proprio futuro. L'allenatore bianconero ha apprezzato soprattutto la sua disponibilità e la voglia mostrata negli allenamenti, anche nei giorni di riposo. "Se resta? Da parte mia nessuna incertezza. Lui inizialmente aveva delle squadre interessate, ma nel mio colloquio con lui gli ho detto ‘Guarda che noi non ti possiamo dare a quello che. Tu hai un valore, se hai la disponibilità di sentire campane diverse noi quel valore dobbiamo portarlo a casa’. O si piglia quel valore che vale o resta. Da quando è arrivato si è allenato da solo quando noi eravamo a riposo. Ha quel ghigno lì, noi siamo felici di avere un calciatore del suo livello a disposizione". Parole che confermano la volontà dell’allenatore di puntare sulle qualità dell’argentino. L’impatto avuto contro il Parma ha rafforzato ulteriormente questa convinzione, mostrando quanto Gonzalez possa essere importante. Ora Spalletti vuole metterlo nelle condizioni ideali per trasformarlo in un protagonista dell’attacco bianconero.
Juve, ecco la condizione per la cessione
La Juventus non ha però chiuso definitivamente alla possibilità di una partenza nelle ultime ore di mercato. La società, rappresentata da Carnevali e Massara, prenderebbe in considerazione soltanto una proposta concreta e a titolo definitivo. La valutazione fissata per Nico Gonzalez resta infatti ferma a quota 30 milioni di euro. Soltanto davanti a un’offerta di questa portata la dirigenza potrebbe valutare seriamente l’addio dell’argentino. La necessità di incassare, dopo due mesi complicati sul fronte delle cessioni, rende comunque la situazione particolarmente delicata. In assenza della cifra richiesta, invece, la posizione della Juventus appare molto chiara: Nico Gonzalez resterà alla Continassa. L’ipotesi di una nuova offensiva dell’Atletico Madrid resta l’unico scenario capace di riaprire concretamente il discorso. Altrimenti l’argentino continuerà la sua avventura in bianconero, con Spalletti pronto a puntare fortemente su di lui.
Protagonista in campo e anche fuori, Nico Gonzalez nel giro di pochi giorni si è caricato la Juve sulle spalle: è entrato nella ripresa della sfida contro il Parma e ci ha messo poco a timbrare il cartellino per dare il là al successo bianconero. Poi c'è anche il mercato ed è lì dove è esploso leggendo di alcune situazioni a lui associate, soprattutto con le chiacchierate per un ritorno all'Atletico Madrid, dove è stato lo scorso anno in prestito. Un botta e risposta via social che ha dato conferma di quanto l'argentino si sia calato, nuovamente, nella realtà Juve colpito anche dalle parole positive per Spalletti. Poi il calciomercato si sa è imprevedibile e dovesse arrivare una proposta indecente non è detto che lui rimanga a Torino...
Nico Gonzalez e la risposta sui social
Nico Gonzalez è sbottato dopo aver letto sui social delle voci sul suo futuro, come se le parole di voler andare via dalla Juve fossero uscite dalla sua bocca. Al contrario nel post gara contro il Parma è stato chiaro: "Mi mancava giocare con questa maglia per questo sono felice e posso andare a casa contento".
Per questo leggere certe cose può averlo toccato profondamente perché da quando è tornato in bianconero, dopo i Mondiali, si è sempre allenato al massimo come ha confermato anche Spalletti e il suo ingresso contro il Parma è più di una prova concreta. L'attaccante esterno ha ricondiviso il post sui social, sparito per qualche ora ma poi riapparso anche nelle sue storie, e ha risposto: "Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? È uscito dalla mia bocca? Se non ti piaccio, non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi".