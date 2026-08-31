“Mai detto di voler lasciare la Juve”: Nico Gonzalez e lo sfogo social

Nico Gonzalez non ha mai nascosto il desiderio di tornare all’ Atletico Madrid , club con cui ha vissuto una stagione importante. Anche durante il Mondiale il suo legame con Simeone è rimasto molto forte, con i due che hanno continuato a sentirsi. La presenza di Giuliano Simeone nell’Argentina ha inoltre favorito ulteriormente i contatti tra l’attaccante e il tecnico. Nonostante il desiderio di rientrare a Madrid, Gonzalez non ha mai smesso di dare tutto per la Juventus . Il suo atteggiamento, anche dopo il ritorno in bianconero, non è mai stato quello di un giocatore con la testa altrove. Il mancato accordo con l’Atletico, che non ha raggiunto la richiesta di 30 milioni, ha cambiato le prospettive. A quel punto l’argentino ha deciso di rimettersi in gioco alla Continassa e di conquistarsi nuovamente spazio. L’ingresso contro il Parma ha subito dato segnali importanti, incidendo in maniera decisiva sull’andamento della partita.

Spalletti, parole importanti su Nico Gonzalez

Spalletti ha mostrato fin da subito grande fiducia nei confronti di Nico Gonzalez. Il tecnico lo ha accolto positivamente e gli ha illustrato con chiarezza il ruolo che potrebbe avere nel suo progetto. Anche il rapporto instaurato nei primi giorni ha contribuito a cambiare la percezione dell’argentino sul proprio futuro. L'allenatore bianconero ha apprezzato soprattutto la sua disponibilità e la voglia mostrata negli allenamenti, anche nei giorni di riposo. "Se resta? Da parte mia nessuna incertezza. Lui inizialmente aveva delle squadre interessate, ma nel mio colloquio con lui gli ho detto ‘Guarda che noi non ti possiamo dare a quello che. Tu hai un valore, se hai la disponibilità di sentire campane diverse noi quel valore dobbiamo portarlo a casa’. O si piglia quel valore che vale o resta. Da quando è arrivato si è allenato da solo quando noi eravamo a riposo. Ha quel ghigno lì, noi siamo felici di avere un calciatore del suo livello a disposizione". Parole che confermano la volontà dell’allenatore di puntare sulle qualità dell’argentino. L’impatto avuto contro il Parma ha rafforzato ulteriormente questa convinzione, mostrando quanto Gonzalez possa essere importante. Ora Spalletti vuole metterlo nelle condizioni ideali per trasformarlo in un protagonista dell’attacco bianconero.