“La Juve non lo vende più”, “Triste e preoccupato” e “Lo schiaffo Spalletti”: l’ultimo mercato a Sky

Marchetti e la situazione legata all'argentino: " Nico Gonzalez non è più un esubero . L'Atletico Madrid è l'unica squadra dove lui tornerebbe. Non lo hanno riscattato perché volevano abbassare un po' le cifre. La Juve ha tenuto duro sulle cifre e ora non lo vende più. Ha creato una nuova connessione con Spalletti ". Su Koopmeiners : "Ci fosse qualcuno a cercarlo credo che la Juve possa prendere in considerazione l'ipotesi di lasciarlo andare. Spalletti è stato bravo anche a rivitalizzare Douglas Luiz ". E anche Di Canio dice la sua: "È cambiato tutto. Prima poteva scegliere la Juventus, anche il giocatore mentre ora è il calciatore a decidere e optare per 'casa' con meno pressione e dove è cresciuto. È cambiata anche la geografia di dove andare, con tutto il rispetto per l'Atalanta".

Douglas Luiz e la capacità di Spalletti

L'argomento poi si sposta sulla rinascita di Douglas Luiz: "È un giocatore abituato a coprire campo - ha detto Di Canio - poi Luciano ha detto 'non mi deve andare sulla bandierina a destra o sinstra', gli manca il passo, la rapidità, la frequenza ma è un calciatore che sa coprire anche campo. Lo faceva anche in Premier League, magari non con grande velocità ed ero convinto potesse piacergli. Poi non so quanto durerà perché la testa può sempre cambiare. Ora lo ha messo al centro del progetto e sta rispondendo bene". Per Caressa "una delle capacità di Luciano è quella di saper rivitalizzare i giocatori". Anche De Grandis si accoda: "È vero, in certe occasioni gli ha cambiato anche di ruolo e li ha fatti risplendere. C'è una divisione netta sul mercato: Juve, Milan e Roma hanno aumentato il parco attaccanti. Kolo Muani, Alajbegovic e poi per il centrocampista si è ritrovata in casa Douglas... Lo stesso la Roma e anche il Milan. L'Inter lo fa molto diverso, un mercato diverso... ha sostituito Dumfries e poi ha scelto di aumentare il centrocampista per avere più soluzioni, lo stesso il Como. Quindi due linee di pensiero diverse".