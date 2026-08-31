“La Juve non lo vende più”, “Triste e preoccupato” e “Lo schiaffo Spalletti”: l’ultimo mercato a Sky

La Juve è partita forte e bene in campionato con due vittorie in altrettante gare: prima il successo di Frosinone e poi quello casalingo con il Parma. Sei punti per Spalletti e ancora un mercato da completare con alcuni tasselli da inserire e da cedere per stare dentro ai parametri del settlement agreement. Sfumato Kessié, i bianconeri hanno virato su Sarr e anche sul capitolo attaccanti c'è l'offerta per Zirkzee con Woltemade nel ruolo di alternativa. Non solo mercato perché nella consueta analisi del Club di Sky, Caressa e i suoi ospiti hanno parlato anche del momento e delle migliorie apportate dal tecnico nella rosa bianconera.
Il capitolo mercato Juve
Marchetti parla così degli incastri del mercato Juve: "Gli affari tra Juve e Como si intrecciano per gli attaccanti. La Juve ha presentato un'offerta per Zirkzee, 2/3 milioni per il prestito e 30 per il diritto di riscatto. Ma ha anche Woltemade sotto mano: pagherebbe 5 milioni il prestito e tutto il salario al giocatore. Sono per il momento gli attaccanti sul mercato in questo momento... Naturalmente serve la cessione di David: si è detto dell'Atletico Madrid, c'è l'interesse del Borussia Dortmund ma attenzione che se Kean dovesse restare a Firenze potrebbe esserci anche l'interesse del Como perché un attaccante in più dovranno farlo. Intanto qualche telefonata il Como ha iniziato a farla... La trattativa tra Como e Fiorentina è definita con un 35+5 ma la Fiorentina non sta dando il permesso a Kean perché non ha ancora il sostituto. L'idea è quella di portare Zirkzee ma finché ci sono discorsi con la Juve, c'è stato il Napoli, non credo dica sì alla Fiorentina. C'è l'idea Beto su cui la Fiorentina sta lavorando per chiudere e dunque poi si sbloccherebbe la cessione di Kean al Como".
L'arrivo di Sarr e la situazione legata a Kessié
Poi l'argomento mercato prosegue: "Intanto ne arriverà un altro: Pape Sarr. In prestito con diritto di riscatto a 3+30 che può diventare un obbligo alla qualificazione in Champions. Il Tottenham vorrebbe l'obbligo legato all'Europa in generale e non solo alla Champions. Si stanno discutendo questi termini. Kessié? È andata all'Atalanta perché il mercato funziona così. La Juve lo ha seguito per molto tempo c'era un accordo molto forte che ha resistito persino alle lusinghe della Roma, Gasperini lo avrebbe voluto e poi è andato su De Roon. L'Atalanta ha avuto il timing giusto per andare a parlare con Kessié, più che con l'agente, perché è stato il presidente della Dea, Percassi, che è intervenuto direttamente sul giocatore poi ha fatto leva anche sul discorso economico...".
La Juve e il paletti del mercato
E ancora sui paletti del club sul mercato: "La Juve ha dei paletti per il FFP, ha un settlement agreement che funziona da un paio d'anni in questo modo: quanto ti costa la squadra all'anno, ammortamento del cartellino più stipendio al lordo. Tu hai una cifra e oltre a quella non puoi andare, altrimenti è multa. C'è una componente romantica per un suo ritorno lì... Con la Juve si è un po' innervosito (Kessié ndr) perché la società ha cercato di ridurre il salario... ma perché all'interno delle cifre totali a cui deve stare ci deve essere pure l'attaccante, quindi deve stare con la calcolatrice...".
Opzione esuberi: la situazione di Nico Gonzalez e Koopmeiners
Marchetti e la situazione legata all'argentino: "Nico Gonzalez non è più un esubero. L'Atletico Madrid è l'unica squadra dove lui tornerebbe. Non lo hanno riscattato perché volevano abbassare un po' le cifre. La Juve ha tenuto duro sulle cifre e ora non lo vende più. Ha creato una nuova connessione con Spalletti". Su Koopmeiners: "Ci fosse qualcuno a cercarlo credo che la Juve possa prendere in considerazione l'ipotesi di lasciarlo andare. Spalletti è stato bravo anche a rivitalizzare Douglas Luiz". E anche Di Canio dice la sua: "È cambiato tutto. Prima poteva scegliere la Juventus, anche il giocatore mentre ora è il calciatore a decidere e optare per 'casa' con meno pressione e dove è cresciuto. È cambiata anche la geografia di dove andare, con tutto il rispetto per l'Atalanta".
Douglas Luiz e la capacità di Spalletti
L'argomento poi si sposta sulla rinascita di Douglas Luiz: "È un giocatore abituato a coprire campo - ha detto Di Canio - poi Luciano ha detto 'non mi deve andare sulla bandierina a destra o sinstra', gli manca il passo, la rapidità, la frequenza ma è un calciatore che sa coprire anche campo. Lo faceva anche in Premier League, magari non con grande velocità ed ero convinto potesse piacergli. Poi non so quanto durerà perché la testa può sempre cambiare. Ora lo ha messo al centro del progetto e sta rispondendo bene". Per Caressa "una delle capacità di Luciano è quella di saper rivitalizzare i giocatori". Anche De Grandis si accoda: "È vero, in certe occasioni gli ha cambiato anche di ruolo e li ha fatti risplendere. C'è una divisione netta sul mercato: Juve, Milan e Roma hanno aumentato il parco attaccanti. Kolo Muani, Alajbegovic e poi per il centrocampista si è ritrovata in casa Douglas... Lo stesso la Roma e anche il Milan. L'Inter lo fa molto diverso, un mercato diverso... ha sostituito Dumfries e poi ha scelto di aumentare il centrocampista per avere più soluzioni, lo stesso il Como. Quindi due linee di pensiero diverse".
La situazione Kolo Muani e le parole di Spalletti
Di Canio ha spiegato il momento di Kolo Muani secondo il suo punto di vista: "Spalletti quando parla non è mai banale e non è che si sia sbagliato. La prima giornata nonostante dica quelle cose, oltre ad altre molto belle e carina, poi ha un po' ritrattato ma se il ragazzo si fosse allenato bene fino al sabato e fa quella prestazione difficile che un allenatore possa dire 'se non gioca da due anni ci sarà un motivo'. Mi viene questo dubbio che il ragazzo si senta tranquillo... Due anni da girovago per cercare 'casa' poi la Juve lo prende ed è contento e pensa di essere solo lui, non c'è più Vlahovic, inconsciamente può succedere e dunque l'allenatore ti dà lo schiaffettino...".
Anche Bergomi ha detto la sua: "Quando lo vedo in campo lo vedo ancora triste e preoccupato come se gli pesasse questo ruolo e chiamata. Si sente una grossa responsabilità addosso". E torna a parlare Di Canio: "Infatti ti faccio vedere le differenze perché quando è arrivato la prima volta doveva conquistarsi la permanenza e anche il posto". Da qui fanno vedere un paio di situazioni tra Parma e Frosinone con le occasioni mancate e l'errore di alcune scelte tra tiro e giocate messe a paragone con il primo Kolo alla Juve. "Luciano dicendo quelle cose ci dà uno spunto di riflessione. Spalletti non parla mai in modo casuale" chiude Di Canio.
I miglioramenti Juve
A chiudere si è parlato dei miglioramenti della Juve, Marchegiani: "La Juve sta avendo un buon margine di miglioramento, ha più certezze rispetto all'anno scorso. Mi piace come Spalletti ha riciclato alcuni giocatori, a parte Nico Gonzalez che col Parma è entrato e ha spaccato la partita ma anche Douglas Luiz. Dà un'alternativa di costruzione a Locatelli dove si abbassa e la palla esce più pulita. Lui balla sempre tra le linee e cerca di legare il gioco. Secondo me a centrocampo, anche se funziona adesso, manca un po' di esplosività... McKennie? Secondo me non può essere lui...". Anche De Grandis ha detto: "Io alle seconde possibilità ci credo, l'unico è David che non sta riuscendo. Però alla Juve Nico Gonzalez e forse ora anche Koopmeiners possono avere un'altra chance".
La griglia della Serie A: l'idea sulla Juve
A completare poi Sky Club si è parlato della griglia della Serie A e con un'idea precisa sulla Juventus. Nello studio sono stati tutti concordi nel dare all'Inter il ruolo di favorita dopo lo scudetto conquistato. Qualche dubbio in più sulle squadre in lotta per gli altri tre posti Champions. Più o mento tutti hanno dato come le tre favorite la Roma, la Juve e il Milan, togliendo dalla corsa il Napoli e anche il Como, non per De Grandis che invece "per me la Juve è quinta" e toglie anche i rossoneri per la Champions. Ovviamente idee e situazioni legate alle prime giornate e al mercato, poi sarà il campo a dire quel che sarà la griglia finale della Serie A.
La Juve è partita forte e bene in campionato con due vittorie in altrettante gare: prima il successo di Frosinone e poi quello casalingo con il Parma. Sei punti per Spalletti e ancora un mercato da completare con alcuni tasselli da inserire e da cedere per stare dentro ai parametri del settlement agreement. Sfumato Kessié, i bianconeri hanno virato su Sarr e anche sul capitolo attaccanti c'è l'offerta per Zirkzee con Woltemade nel ruolo di alternativa. Non solo mercato perché nella consueta analisi del Club di Sky, Caressa e i suoi ospiti hanno parlato anche del momento e delle migliorie apportate dal tecnico nella rosa bianconera.
Il capitolo mercato Juve
Marchetti parla così degli incastri del mercato Juve: "Gli affari tra Juve e Como si intrecciano per gli attaccanti. La Juve ha presentato un'offerta per Zirkzee, 2/3 milioni per il prestito e 30 per il diritto di riscatto. Ma ha anche Woltemade sotto mano: pagherebbe 5 milioni il prestito e tutto il salario al giocatore. Sono per il momento gli attaccanti sul mercato in questo momento... Naturalmente serve la cessione di David: si è detto dell'Atletico Madrid, c'è l'interesse del Borussia Dortmund ma attenzione che se Kean dovesse restare a Firenze potrebbe esserci anche l'interesse del Como perché un attaccante in più dovranno farlo. Intanto qualche telefonata il Como ha iniziato a farla... La trattativa tra Como e Fiorentina è definita con un 35+5 ma la Fiorentina non sta dando il permesso a Kean perché non ha ancora il sostituto. L'idea è quella di portare Zirkzee ma finché ci sono discorsi con la Juve, c'è stato il Napoli, non credo dica sì alla Fiorentina. C'è l'idea Beto su cui la Fiorentina sta lavorando per chiudere e dunque poi si sbloccherebbe la cessione di Kean al Como".