Marchisio, la Juve di padre in figlio. Davide incanta con l'U18: che gol all'esordio!

Esordio vincente per la Juventus nel Campionato Nazionale Under 18 Professionisti. La formazione bianconera ha superato il Cesena con il risultato di 3-1. Successo maturato sul Campo “Ale e Ricky” di Vinovo, nell’anticipo del sabato. La squadra di Piero Raffaele Panzanaro ha indirizzato la sfida già nel primo tempo. E la prima rete porta... una firma d'autore.

Marchisio apre le danze, poi Przytarski e Brancato La Juventus parte forte e al 13’ trova il gol del vantaggio con Davide Marchisio, figlio dell’ex centrocampista bianconero Claudio. Il giovane talento porta così il proprio nome sul tabellino alla prima uscita stagionale, confermando le attese riposte nei suoi confronti (e oggi è anche il suo compleanno). La formazione di Panzanaro non si accontenta e appena sei minuti più tardi raddoppia con Przytarski. L’attaccante polacco, arrivato lo scorso 8 agosto dall’MKS Ciechanow, firma così la sua prima rete con la maglia juventina. Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere e al 60’ Brancato realizza il tris. Il Cesena prova a riaprire la gara al 75’, beneficiando dell’autorete di Denaly Osakue. Nel finale, però, la Juventus gestisce il vantaggio e inaugura il campionato con tre punti.

L’Inter travolge il Monza: otto reti Nell’altra sfida già disputata, l’Inter campione d’Italia in carica ha iniziato la stagione con una prestazione dominante. I nerazzurri, guidati da Dellafiore, hanno rifilato un pesantissimo 8-0 al Monza. La gara si è disputata al Konami Football Centre e ha visto l’Inter dilagare fin dalle prime battute. Protagonisti del successo sono stati Gabriel Salviato e Wilberfoce Owusu Baah, entrambi autori di una doppietta. A completare il tabellino ci hanno pensato Cesare Morosi, Federico Limido ed Edoardo Evangelista. Una rete anche per il francese Mahdi Ali Maghlout, a segno nel largo successo nerazzurro. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE