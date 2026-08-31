David all'Atletico è fatta, Woltemade-Juve si accelera: il mercato si infiamma, cosa sta succedendo

Ore frenetiche di calciomercato in casa Juve. Non soltanto l'arrivo di Sarr dal Tottenham per rinforzare il centrocampo, sono momenti decisivi per l'allestimento del reparto avanzato. Jonathan David è pronto a lasciare i bianconeri, e così la dirigenza ha premuto sull'acceleratore per il suo sostituto: sempre più vicino l'approdo di Nick Woltemade dal Newcastle.
Juve, David all'Atletico Madrid
Ormai imminente l'addio di David dalla Juventus. La titolarità nell'ultima partita con il Parma non ha cambiato l'idea di società e allenatore: il canadese vivrà una nuova esperienza lontano da Torino e dall'Italia. È ormai in via di definizione il suo passaggio all'Atletico Madrid del Cholo Simeone: il calciatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, e dunque è pronto ad imbarcarsi direzione Spagna. I contatti tra i colchoneros e i bianconeri sono stati positivi e un accordo è già stato trovato, con il raggiungimento del buon esito per l'operazione. David saluta con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 25 milioni), e con più del 50% dell'ingaggio coperto dall'Atletico: il giocatore percepisce 14 milioni e 180 mila euro lordi (fonte: capology.com). In caso di riscatto, l'attaccante avrà un contratto fino al 30 giugno 2031.
Si preme per Woltemade
Per un attaccante che parte, ce n'è uno che deve entrare. Contestualmente all'uscita del canadese, la Juve ha fortemente accelerato per l'arrivo di Woltemade. I bianconeri avevano inizialmente riflettutto sull'ipotesi di Joshua Zirkzee dal Manchester United, con l'olandese che aveva da tempo dato il suo assenso al possibile trasferimento. Restava viva anche l'ipotesi di intreccio con l'Atletico Madrid per arrivare ad Alexander Sorloth, allargando i confini della trattativa per David. Alla fine la Juventus ha deciso di affondare per Woltemade, una volta arrivata l'apertura dal Newcastle al trasferimento a condizioni favorevoli, ovvero con la formula del prestito.
Alla scoperta dell'attaccante tedesco
Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, Woltemade ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi proprio con addosso la maglia biancoverde. Eppure è con lo Stoccarda dove si fa conoscere definitivamente nel panorama europeo: arrivato nel 2024 da parametro zero, l'inizio nel nuovo club non è dei più semplici. Ma lo switch arriva nel dicembre dello stesso anno, quando con una sua doppietta rimonta da 0-2 a 2-2 contro l'Union Berlin, dando il là ad una rimonta poi completata da Karazor.
Da quel momento la svolta, in una stagione che lo vede segnare 17 reti e mettere a referto 12 assist, il tutto condito dalla vittoria della Coppa di Germania. Un'esplosione che lo fa subito notare in Premier League: il Newcastle per assicurarselo investe una cifra altissima, ben 80 milioni di euro più 10 di bonus, diventando sia l'acquisto più oneroso di sempre del club inglese sia la cessione più remunerativa dello Stoccarda. Con i Magpies l'inizio è incoraggiante ma, complice anche un cambio di ruolo (viene schierato sulla trequarti) il suo rendimento cala vistosamente (11 contributi gol in 33 presenze di Premer e 51 complessive), fino a non essere più ritenuto centrale nel progetto.
Le caratteristiche tecniche
Contrariamente a quello che le sue caratteristiche fisiche potrebbero far pensare (alto ben 198 cm e 90 kg), il classe 2002 è un attaccante mobile e tecnico, capace di fungere da regista avanzato. Qualità a cui abbina però anche un'ottima vena realizzativa, come dimostrato soprattutto allo Stoccarda. Fisicamente sembra un centravanti classico, ma dal punto vista tecnico e tattico ha caratteristiche molto più da attaccante associativo. Woltemade dispone di una qualità tecnica individuale superiore alla media, soprattutto considerando la sua stazza fisica. È in grado di giocare spalle alla porta, difendere il pallone sotto pressione e trovare il modo di girarsi, ma sa anche portare palla e contribuire attivamente alla manovra offensiva.
Non il classico centravanti
Non è, quindi, il classico centravanti statico che si limita ad aspettare i cross in area. Al contrario: ama abbassarsi, venire incontro ai compagni e muoversi negli spazi tra centrocampo e attacco, offrendo sempre una soluzione per la squadra. Può ricevere tra le linee e giocare di sponda, effettuare una giocata di prima, attirare un difensore lontano dalla propria posizione, creare spazi per l'inserimento di un compagno e, infine, attaccare l'area. Proprio questa capacità di entrare nel gioco e combinare con i compagni rappresenta uno degli aspetti che lo rendono un attaccante particolarmente duttile anche dal punto di vista tattico. Inoltre, la sua stazza fisica gli consente di essere un fattore anche nei duelli aerei. A questo abbina ottime capacità balistiche e realizzative, come testimoniato soprattutto allo Stoccarda. Ora nel suo futuro potrebbe esseri la Juventus, desideroso di riprendere a segnare con costanza dopo un'annata tra alti e bassi in Premier League.
Ore frenetiche di calciomercato in casa Juve. Non soltanto l'arrivo di Sarr dal Tottenham per rinforzare il centrocampo, sono momenti decisivi per l'allestimento del reparto avanzato. Jonathan David è pronto a lasciare i bianconeri, e così la dirigenza ha premuto sull'acceleratore per il suo sostituto: sempre più vicino l'approdo di Nick Woltemade dal Newcastle.
Juve, David all'Atletico Madrid
Ormai imminente l'addio di David dalla Juventus. La titolarità nell'ultima partita con il Parma non ha cambiato l'idea di società e allenatore: il canadese vivrà una nuova esperienza lontano da Torino e dall'Italia. È ormai in via di definizione il suo passaggio all'Atletico Madrid del Cholo Simeone: il calciatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, e dunque è pronto ad imbarcarsi direzione Spagna. I contatti tra i colchoneros e i bianconeri sono stati positivi e un accordo è già stato trovato, con il raggiungimento del buon esito per l'operazione. David saluta con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 25 milioni), e con più del 50% dell'ingaggio coperto dall'Atletico: il giocatore percepisce 14 milioni e 180 mila euro lordi (fonte: capology.com). In caso di riscatto, l'attaccante avrà un contratto fino al 30 giugno 2031.