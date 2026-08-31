David all'Atletico è fatta, Woltemade-Juve si accelera: il mercato si infiamma, cosa sta succedendo

Juve, David all'Atletico Madrid

Ormai imminente l'addio di David dalla Juventus. La titolarità nell'ultima partita con il Parma non ha cambiato l'idea di società e allenatore: il canadese vivrà una nuova esperienza lontano da Torino e dall'Italia. È ormai in via di definizione il suo passaggio all'Atletico Madrid del Cholo Simeone: il calciatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento, e dunque è pronto ad imbarcarsi direzione Spagna. I contatti tra i colchoneros e i bianconeri sono stati positivi e un accordo è già stato trovato, con il raggiungimento del buon esito per l'operazione. David saluta con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 25 milioni), e con più del 50% dell'ingaggio coperto dall'Atletico: il giocatore percepisce 14 milioni e 180 mila euro lordi (fonte: capology.com). In caso di riscatto, l'attaccante avrà un contratto fino al 30 giugno 2031.