"Kolo massacrato", "Non è Pio Esposito", "Spalletti ora diventa antipatico": che Pressing sulla Juve

La Juventus al centro dell'analisi, tra campo e mercato (che nel frattempo accelera sul fronte David out e Woltemade in dopo aver chiuso per Sarr a centrocampo). Nel dibattito tenuto su Mediaset durante Pressing, si è parlato tanto del ruolo di Randal Kolo Muani nella squadra di Luciano Spalletti: centravanti o no? Ma si è parlato molto anche del campo e del possibile ruolo dei bianconeri come antagonisti principali dell'Inter per lo Scudetto. Senza tralasciare la 'pressione' di Spalletti sui calciatori per testare quanto siano pronti a trascinare la squadra verso obiettivi importanti.
"Juve, ecco cosa ti manca"
In studio presente Andrea Ranocchia, che afferma: “La differenza con l’anno scorso è che Spalletti ha lavorato nel ritiro, avrà visto i giocatori che possono servire o meno. Quello che manca alla Juve è almeno una prima punta importante: Kolo Muani viene da anni che non gioca, la prima esperienza a Torino ha fatto bene, ma ha bisogno di una prima punta forte”. Dello stesso parere Riccardo Trevisani: “Semplicemente perché Kolo Muani non è una prima punta: è un attaccante che può giocare esterno o da seconda punta, può giocare con un altro attaccante ma non è un centravanti inteso come ad esempio Pio Esposito”.
Stress di Spalletti e "Juve sopra il Napoli"
La parola passa a Massimo Mauro: “Secondo me Spalletti, sapendo che Napoli e Inter sono più forti, sta cercando di stressare un po’ tutti per vedere chi veramente può lottare per far arrivare la Juventus a competere per Scudetto ed Europa League. Competere, non necessariamente vincere, ma con ragazzi che devono dare il 120% per stare accanto a Inter e alle squadre in Europa League, altrimenti non ce la fai. Certo, diventerà antipatico perché dice delle cose: deve vedere se i giocatori sono capaci di reggere la pressione che bisogna avere per stare a certi livelli”.
Ranocchia: “In questo momento qua metto la Juve, se prende una punta centrale, la metto anche sopra il Napoli. Il Napoli ora è con Allegri, un allenatore nuovo, e c’è un gruppo che dopo Conte… è dura”. Trevisani: “Però il Napoli negli ultimi anni ha praticamente fatto sempre primo o secondo posto…”.
"Calciomercato confuso!"
Mauro chiede allo studio: “Come mai ha giocato David?”. La parola passa a Sabatini: “Ecco, su questo: dico con molta linearità che il mercato della Juventus mi pare un po’ così, un labirinto! Dice che vuole un vero 9, ma intanto hanno speso 18 milioni per Ekhator e 40 più bonus per Kolo Muani. E vuole un vero 9 il 30 agosto? Può anche aver ragione, ma perché hanno speso 58 più bonus per due attaccanti e ora serve un centravanti? Ed è arrivato anche Alajbegovic in attacco! Non lo so, mi sembra che è un po’ confuso questo mercato… Non so se è colpa di Spalletti, Massara, Carnevali, ma io non l’ho capito!”.
Verso la sfida con il Milan
Verso Juve-Milan, Trevisani: “E’ un grande 1-1, nel senso che non c’è la favorita. Oggi fai fatica a dire vince questa o vince l’altra”. Mauro dice la sua: “Il modo di giocare del Milan aiuta un po’ la Juve secondo me”. Così Sabatini: “Per me segna Kolo Muani. Avete tutti massacrato Kolo Muani: non è più un centravanti, non è più un 9… L’anno scorso il problema era il centravanti che non legava il gioco, ora c’è il centravanti che lega il gioco e il problema diventa che non c’è più il centravanti che sta in area! State parlando di Kolo Muani che è un ottimo attaccante!”.
"Kolo Muani segnava con Tudor..."
Continua il dibattito con Trevisani che afferma: “Nessuno dice il contrario, diciamo che non è un centravanti d’area di rigore, non che sia scarso”. Sabatini replica: “Ho capito, però te mi hai sempre detto ‘Con Spalletti Dzeko fa 30 gol, vedi Totti ha fatto 30 gol’. Dzeko è un attaccante d’area? E Kolo Muani non è buono a nulla?! Li faceva con Tudor i gol, non può farli con Spalletti?! Ne serve un altro perché c’è solo lui? Questo si, perché David non è buono a nulla”.
La Juventus al centro dell'analisi, tra campo e mercato (che nel frattempo accelera sul fronte David out e Woltemade in dopo aver chiuso per Sarr a centrocampo). Nel dibattito tenuto su Mediaset durante Pressing, si è parlato tanto del ruolo di Randal Kolo Muani nella squadra di Luciano Spalletti: centravanti o no? Ma si è parlato molto anche del campo e del possibile ruolo dei bianconeri come antagonisti principali dell'Inter per lo Scudetto. Senza tralasciare la 'pressione' di Spalletti sui calciatori per testare quanto siano pronti a trascinare la squadra verso obiettivi importanti.
"Juve, ecco cosa ti manca"
In studio presente Andrea Ranocchia, che afferma: “La differenza con l’anno scorso è che Spalletti ha lavorato nel ritiro, avrà visto i giocatori che possono servire o meno. Quello che manca alla Juve è almeno una prima punta importante: Kolo Muani viene da anni che non gioca, la prima esperienza a Torino ha fatto bene, ma ha bisogno di una prima punta forte”. Dello stesso parere Riccardo Trevisani: “Semplicemente perché Kolo Muani non è una prima punta: è un attaccante che può giocare esterno o da seconda punta, può giocare con un altro attaccante ma non è un centravanti inteso come ad esempio Pio Esposito”.