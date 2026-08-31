"Kolo massacrato", "Non è Pio Esposito", "Spalletti ora diventa antipatico": che Pressing sulla Juve

Verso Juve-Milan, Trevisani: “E’ un grande 1-1, nel senso che non c’è la favorita. Oggi fai fatica a dire vince questa o vince l’altra”. Mauro dice la sua: “Il modo di giocare del Milan aiuta un po’ la Juve secondo me”. Così Sabatini: “Per me segna Kolo Muani. Avete tutti massacrato Kolo Muani: non è più un centravanti, non è più un 9… L’anno scorso il problema era il centravanti che non legava il gioco, ora c’è il centravanti che lega il gioco e il problema diventa che non c’è più il centravanti che sta in area! State parlando di Kolo Muani che è un ottimo attaccante!”.

"Kolo Muani segnava con Tudor..."

Continua il dibattito con Trevisani che afferma: “Nessuno dice il contrario, diciamo che non è un centravanti d’area di rigore, non che sia scarso”. Sabatini replica: “Ho capito, però te mi hai sempre detto ‘Con Spalletti Dzeko fa 30 gol, vedi Totti ha fatto 30 gol’. Dzeko è un attaccante d’area? E Kolo Muani non è buono a nulla?! Li faceva con Tudor i gol, non può farli con Spalletti?! Ne serve un altro perché c’è solo lui? Questo si, perché David non è buono a nulla”.