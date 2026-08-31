Ekhator, c'è lesione: brutte notizie per Spalletti e la Juve. Yildiz operato, i tempi di recupero

Arrivano aggiornamenti sul fronte Kenan Yildiz e non solo. La Juventus ha diramato un comunicato con le ultimissime notizie relative alle condizioni fisiche del numero 10 ma anche di Jeff Elkhator. Per il turco, come preannunciato da Giorgio Chiellini ai sorteggi di Europa League, è arrivato l'intervento chirurgico. Non arrivano buone notizie per il giovane attaccante classe 2006, che deve fare i conti con una lesione muscolare.

Juve, le condizioni di Yildiz ed Ekhator Questo il comunicato della Juventus: "Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

La nota prosegue: "Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero". Juventus Selfie, autografi e partitella: l'allenamento Juve aperto ai tifosi I tempi di recupero In attesa di capire tra quanto tempo Ekhator potrà essere nuovmente a disposizione di Spalletti (l'attaccante potrebbe restare fuori per circa 2 mesi), tempi di recupero sostanzialmente noti invece per ciò che concerne Yildiz. Il recupero del numero 10 è stimato in circa 3 mesi: questi i tempi necessari per far sì che Yildiz possa tornare in campo dopo la sosta per le nazionali di novembre. La Juve riparte, nel ruolo del turco, da Jeremie Boga e soprattutto da Kerim Alajbegovic, che ha debuttato contro il Parma. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE