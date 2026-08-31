"Woltemade non avrebbe messo piede alla Juve", "Sarr sottovalutato ma Spalletti...": i nuovi ai raggi X

La Juventus accelera sul mercato e consegna a Spalletti un nuovo tassello per il reparto offensivo. Woltemade è pronto a sbarcare a Torino: il tedesco arriva in prestito secco per 5 milioni di euro e rappresenta una scommessa dalle caratteristiche particolari, tra tecnica e presenza fisica. Un’operazione condivisa dal tecnico bianconero, che ha avuto un ruolo diretto nella scelta dopo aver incassato l’impossibilità di arrivare a Sørloth. Ad Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport sono stati analizzati tutti i risvolti dell’affare, dalle qualità dell’attaccante alla formula scelta dalla Juventus, passando per le strategie di Spalletti e i prossimi movimenti della dirigenza.
Woltemade alla Juve: cosa arriva a Spalletti
Al tavolo di commento hanno analizzato l'arrivo di Woltemade a Torino, definendo l'acquisto della Juve (prestito secco a 5 milioni di euro) come un attaccante che è la sintesi tra Zirkzee e Sorloth: ha tecnica e 198 cm in area che possono aiutare tanto. La missione di Spalletti è renderlo un uomo d'area. Dovrebbe sbarcare in Italia in nottata o mattina.
Il direttore Guido Vaciago ne ha parlato: "Non vorrei che si possa pensare di aver trovato il nuovo Kane o cose simili. La carriera di questo giocatore ci dice che non è un fenomeno, altrimenti avrebbe avuto altri numeri. Poi sono d'accordo che un giocatore che in Premier ha fatto benino in Italia possa fare bene. Ma che porti la Juve davanti a tutte no. Si tappa un buco e può dare soddisfazioni ai tifosi, è difficile fare peggio di David. Ha caratteristiche che accontentano Spalletti e il fatto che sia stato coinvolto è importante. Non è una roba per cui esaltarsi, è un buon acquisto. Qualche anno fa non avrebbe messo piede alla Juve, ora può aiutare".
L'approvazione di Spalletti per Woltemade
A confermare la volontà nel prendere il tedesco è stato anche il retroscena della chiamata di Spalletti con il giocatore. Il tecnico ha dato il via libera una volta capito che Sorloth non era raggiungibile. Woltemade si è convinto in fretta e il tecnico ha percepito subito la voglia di mettersi in mostra. Con i bianconeri poi giocherà in Europa, a differenza del Newcastle. Una trattativa lampo. Guido Vaciago ha voluto poi puntualizzare: "Se Woltemade non ha personalità, è arrivato nel posto sbagliato. Ma non voglio essere pessimista, voglio vederlo all'opera. Ci sono giocatori che cambiando aria, si trovano meglio. Quando la Juve ha preso Tevez veniva descritto come finito, pazzo, rompi spogliatoio. Poi i tedeschi alla Juve si sono trovati bene: Haller, Kohler, Khedira ecc". Paolo Pirisi ha poi aggiunto: "Spalletti valuta di poterlo far giocare anche con Kolo Muani".
Le motivazione sul prestito secco
Parisi ha così spiegato le modalità di acquisto in prestito secco: "Non poteva fare diversamente, non è più tempo di spendere e aspettare. A volte devi ragionare su 12 mesi, Massara e Carnevali hanno raccolto le macerie". Vagiaco ha aggiunto: "Meglio così, per evitare che si rischi un altro David. La Juve non è nelle condizioni economiche e regolamentari per comprare certezze. Quello della Juve è un mercato logico, poi ci sono delle pecche dal punto di vista tecnico. Probabilmente si è pagato troppo Kolo Muani, ma la squadra è stata costruita in modo logico. Se Woltemade fa 30 gol secondo me Carnevali è contento di trovarsi in una posizione scomoda, perché sicuramente ti sarai trovato in una buona posizione o magari avrai ottenuto la Champions. Invece se fa 7 gol almeno non sei costretto a ritrovarti sul groppone un acquisto alla Openda".
Contestualmente all'arrivo di Woltemade, poi Parisi ha parlato del trasferimento di David: "La sua titolarità contro il Parma spiega perfettamente quello che era il pensiero di Spalletti, ossia che fosse una mezza punta". Vaciago ha detto in modo diretto: "David è un giocatore moscio. Ora la Juve ha un attacco più forte dello scorso anno, in attesa della controprova del campo. Vlahovic? Mai dato continuità. Sulla sua vicenda hanno inciso anche i cambi di dirigenza e allenatori. Io rimpinagerei più il mancato rinnovo di Dybala".
La Juve attende Sarr, ma compare Agnelli. E su Tagliafico
L'analisi si è spostata poi sulle condizioni di Thuram. Queste le parole di Parisi: "Ora il ginocchio presenta il conto. Da aprile non si è arrivati a una soluzione e il giocatore ha male al ginocchio. Per Spalletti sarà un po' un regalo di Natale, come Yildiz. Al momento non sta bene". Proprio per questo la Juve ha preso Sarr, che è atteso a breve in Italia e che già poteva arrivare in passato, ma Conte si oppose quando ero l'allenatore del Tottenham. Piccolo retroscena: in attesa del giocatore, a Caselle è sbucato Agnelli, che però si sta occupando di altre faccende, in particolare dell'Istituto Candiolo. Altro centrocampista oltre Sarr? Quasi impossibile: la dirigenza ha provato a contattare Hojbjerg, ma è complicato. Poi una nota su Tagliafico, dove ad Aperimercato hanno confermato l'ok del giocatore, con la Juve che può portarlo in rosa se esce Cabal, in trattativa con l'Atalanta.
Poi Vaciago è ritornato sul momento della Juve legato al mercato: "Ora è più complicato di Calciopoli, quando rimasero dei giocatori forti che fecero da ponte. Ora la condizione economica paradossalmente è anche più grave per nuovi regolamenti e soldi buttati. E poi non hai una base di squadra con Del Piero, Buffon, Camoranesi, Nedved, i giovani Chiellini e Marchisio. C'era gente che aveva giocato la finale del Mondiale un mese prima di giocare a Rimini". Poi ancora su Sarr: "Per me è un centrocampista dinamico e Spalletti potrebbe fargli fare il salto di qualità". Poi un paragone con un ex Juve fatto da Parisi: "Matuidi era un animale, ma Sarr può rientrare in questa categoria. In quella dei giocatori sottovalutati, che danno corpo al centrocampo".
La Juventus accelera sul mercato e consegna a Spalletti un nuovo tassello per il reparto offensivo. Woltemade è pronto a sbarcare a Torino: il tedesco arriva in prestito secco per 5 milioni di euro e rappresenta una scommessa dalle caratteristiche particolari, tra tecnica e presenza fisica. Un’operazione condivisa dal tecnico bianconero, che ha avuto un ruolo diretto nella scelta dopo aver incassato l’impossibilità di arrivare a Sørloth. Ad Aperimercato sul canale YouTube di Tuttosport sono stati analizzati tutti i risvolti dell’affare, dalle qualità dell’attaccante alla formula scelta dalla Juventus, passando per le strategie di Spalletti e i prossimi movimenti della dirigenza.
Woltemade alla Juve: cosa arriva a Spalletti
Al tavolo di commento hanno analizzato l'arrivo di Woltemade a Torino, definendo l'acquisto della Juve (prestito secco a 5 milioni di euro) come un attaccante che è la sintesi tra Zirkzee e Sorloth: ha tecnica e 198 cm in area che possono aiutare tanto. La missione di Spalletti è renderlo un uomo d'area. Dovrebbe sbarcare in Italia in nottata o mattina.
Il direttore Guido Vaciago ne ha parlato: "Non vorrei che si possa pensare di aver trovato il nuovo Kane o cose simili. La carriera di questo giocatore ci dice che non è un fenomeno, altrimenti avrebbe avuto altri numeri. Poi sono d'accordo che un giocatore che in Premier ha fatto benino in Italia possa fare bene. Ma che porti la Juve davanti a tutte no. Si tappa un buco e può dare soddisfazioni ai tifosi, è difficile fare peggio di David. Ha caratteristiche che accontentano Spalletti e il fatto che sia stato coinvolto è importante. Non è una roba per cui esaltarsi, è un buon acquisto. Qualche anno fa non avrebbe messo piede alla Juve, ora può aiutare".