"Woltemade non avrebbe messo piede alla Juve", "Sarr sottovalutato ma Spalletti...": i nuovi ai raggi X

Le motivazione sul prestito secco

Parisi ha così spiegato le modalità di acquisto in prestito secco: "Non poteva fare diversamente, non è più tempo di spendere e aspettare. A volte devi ragionare su 12 mesi, Massara e Carnevali hanno raccolto le macerie". Vagiaco ha aggiunto: "Meglio così, per evitare che si rischi un altro David. La Juve non è nelle condizioni economiche e regolamentari per comprare certezze. Quello della Juve è un mercato logico, poi ci sono delle pecche dal punto di vista tecnico. Probabilmente si è pagato troppo Kolo Muani, ma la squadra è stata costruita in modo logico. Se Woltemade fa 30 gol secondo me Carnevali è contento di trovarsi in una posizione scomoda, perché sicuramente ti sarai trovato in una buona posizione o magari avrai ottenuto la Champions. Invece se fa 7 gol almeno non sei costretto a ritrovarti sul groppone un acquisto alla Openda".