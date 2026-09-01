Woltemade ha detto sì: Juve, visite mediche e firma. David sblocca tutto

La Juve aspetta Nick Woltemade questa mattina, per le visite già programmate al J Medical e poi la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri per una sola stagione . Perché l’intesa trovata ieri pomeriggio con il Newcastle è sulla base di un prestito oneroso (attorno ai 4 milioni di euro) e non è previsto un diritto di riscatto: del resto, l’eventuale cifra sarebbe stata stellare, dato che l’attaccante tedesco era stato pagato ben 75 milioni dalla società inglese che lo aveva prelevato dallo Stoccarda un anno fa. Spalletti avrà il suo centravanti fisico, anche se non si tratta propriamente di un bomber d’area di rigore: Woltemade ha piedi da trequartista e fisico da corazziere, praticamente due metri di altezza e una presenza comunque impattante nei pressi della porta, anche se il colpo di testa non è la specialità della casa . Sa fare di tutto un po’, il tedescone classe 2002, che all’Europeo Under 21 dell’anno scorso aveva segnato 6 gol in 5 partite, di cui uno pesante all’Italia, peraltro proprio di testa.

David saluta

La svolta è arrivata ieri mattina, quando Jonathan David si è infine convinto a lasciare Torino dopo un anno tribolato e un avvio di stagione shock: sabato sera sono piovuti fischi impietosi allo Stadium e, dopo una domenica di riflessione, il canadese ha deciso di accettare la corte dell’Atletico Madrid. Di fatto, pur di lasciarlo andare, la Juve ha accettato condizioni molto favorevoli al club del Cholo Simeone: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni e il pagamento di una parte dell’ingaggio. Ma così, in ogni caso, il club bianconero alleggerisce le casse da uno stipendio monstre: l’ex ad Comolli aveva convinto “Iceman”, uno dei soprannomi dell’ex Lilla, con un quinquennale da 6 milioni netti a stagione. David è atteso oggi a Madrid per completare l’iter e diventare a tutti gli effetti un giocatore dell’Atletico, che poi a giugno deciderà cosa fare: la mossa in uscita ha liberato quella in entrata, con il testa a testa tra Woltemade e Zirkzee che è stato vinto dal tedesco, anche per una questione economica e di formula.