Come sta Thuram? Aumenta la preoccupazione Juve, si rischia la mazzata

Per Thuram si va verso l’operazione dopo il consulto di ieri a Lione

L’ansia per Yildiz appartiene al passato. La preoccupazione per Khéphren Thuram, se possibile, è in aumento di settimana in settimana. Il quadro delineatosi ieri durante il controllo effettuato a Lione da parte del Dott. Bertrand Sonnery Cottet, colui che nella passata stagione è intervenuto per le lesioni al ginocchio di Bremer e Gatti, è piuttosto fosco. Si procede a passo spedito verso l’operazione per risolvere, si spera definitivamente, quella sindrome femoro-rotulea di cui il centrocampista bianconero soffre ormai dal mese di aprile e che lo ha costretto ai box dall’inizio della preparazione pre-campionato. Una mazzata, in un certo senso evitabile. La Juve aveva avvisato Thuram già a giugno a proposito della prospettiva dell’operazione, ma il giocatore avrebbe preferito optare per la via conservativa. Un percorso che però, a conti fatti, ha lasciato al giocatore un pugno di mosche in mano. Il dolore non è passato e oggi l’intervento rappresenta una strada difficilmente evitabile, visto e considerato che Thuram continua ad avvertire dolore. Se dovesse finire sotto i ferri, si preannuncia uno stop piuttosto lungo, in linea con quello di Yildiz: considerando le cautele solitamente maggiori per il ginocchio non ci sarebbe da stupirsi di fronte alla prospettiva di rivedere il francese in campo nel 2027. Già nelle prossime ore è attesa una virata verso l’operazione.