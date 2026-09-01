Cambiaso rischia, McKennie forse, Nico Gonzalez si candida: la Juve verso il Milan

L'11 titolare di Spalletti contro il Milan

Privo di Yildiz, Thuram ed Ekhator, Spalletti dovrebbe scegliere la via della continuità rispetto alle recenti e vittoriose uscite. Vicario, nuovo idolo dello Stadium, sarà confermato tra i pali. Davanti a lui si ergerà il muro difensivo che ha dato risposte confortanti in pre-season e nelle prime due partite ufficiali. Non sarebbe espressamente l’assenza di Cambiaso a rendere Celik proprietario della corsia di sinistra; la linearità del turco, se pur adattato, offre a prescindere garanzie maggiori a Spalletti. Se Kalulu e Bremer sono intoccabili, Lucumí pare in vantaggio su Kelly dopo il buon esordio da titolare. Saranno ancora Locatelli e Douglas Luiz a spartirsi compiti e campo in mediana, con Koopmeiners pronto a subentrare e il nuovo arrivato Pape Sarr che potrebbe essere arruolato al massimo per la panchina. Sulla trequarti, premessa la situazione incerta di McKennie e l’apparente inattaccabilità di Conceiçao, emerge forte la candidatura di Nico Gonzalez, il cui ghigno dal primo minuto tenta Spalletti a scapito di Boga e/o Alajbegovic. Kolo Muani guiderà un attacco di cui, con l’uscita di David, resterà momentaneamente unico riferimento (oltre al fragile Arek Milik, che potrebbe restare dopo l’infortunio accusato da Ekhator nella giornata di domenica). Il francese dovrà smettere di sparare a salve perché la concorrenza interna è segnalata in aumento drastico. Spalletti spera di abbracciare entro poche ore un centravanti d’area: è il pezzo del puzzle che gli manca da 10 mesi e a cui non intende più rinunciare.