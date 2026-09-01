Cambiaso rischia, McKennie forse, Nico Gonzalez si candida: la Juve verso il Milan

La differenza tra un puzzle e l’undici titolare della Juventus è che il secondo si può comporre anche se manca qualche pezzo. Ciò non significa che a Spalletti faccia piacere perdere tessere per strada o che non speri di recuperare qualche frammento di Juve, là dove i tempi riabilitativi lo rendono possibile. Ce n’è uno in particolare che si incastra perfettamente con gli altri a prescindere da posizione e verso: Weston McKennie fa tutto e tutto bene.
La speranza di Lucio per il Milan è quella di ritrovare il jolly nel suo mazzo e quindi che il texano si lasci alle spalle l’affaticamento muscolare che lo ha costretto alla tribuna contro il Parma. È uno scenario possibile, non probabile o perlomeno non ancora - una sorpresa che il tecnico vorrebbe ricevere in vista del primo scontro diretto della stagione. Alla Continassa non si fanno troppe illusioni, invece, sul fronte Andrea Cambiaso: la distorsione rimediata sabato alla caviglia destra è leggera, ma ipotizzare un suo recupero sembrerebbe alquanto azzardato. Valutazioni in corso per Edon Zhegrova, anche lui acciaccato, al netto di un mercato - quello arabo - che per il kosovaro potrebbe durare oltre stasera.
L'11 titolare di Spalletti contro il Milan
Privo di Yildiz, Thuram ed Ekhator, Spalletti dovrebbe scegliere la via della continuità rispetto alle recenti e vittoriose uscite. Vicario, nuovo idolo dello Stadium, sarà confermato tra i pali. Davanti a lui si ergerà il muro difensivo che ha dato risposte confortanti in pre-season e nelle prime due partite ufficiali. Non sarebbe espressamente l’assenza di Cambiaso a rendere Celik proprietario della corsia di sinistra; la linearità del turco, se pur adattato, offre a prescindere garanzie maggiori a Spalletti. Se Kalulu e Bremer sono intoccabili, Lucumí pare in vantaggio su Kelly dopo il buon esordio da titolare. Saranno ancora Locatelli e Douglas Luiz a spartirsi compiti e campo in mediana, con Koopmeiners pronto a subentrare e il nuovo arrivato Pape Sarr che potrebbe essere arruolato al massimo per la panchina. Sulla trequarti, premessa la situazione incerta di McKennie e l’apparente inattaccabilità di Conceiçao, emerge forte la candidatura di Nico Gonzalez, il cui ghigno dal primo minuto tenta Spalletti a scapito di Boga e/o Alajbegovic. Kolo Muani guiderà un attacco di cui, con l’uscita di David, resterà momentaneamente unico riferimento (oltre al fragile Arek Milik, che potrebbe restare dopo l’infortunio accusato da Ekhator nella giornata di domenica). Il francese dovrà smettere di sparare a salve perché la concorrenza interna è segnalata in aumento drastico. Spalletti spera di abbracciare entro poche ore un centravanti d’area: è il pezzo del puzzle che gli manca da 10 mesi e a cui non intende più rinunciare.
La differenza tra un puzzle e l’undici titolare della Juventus è che il secondo si può comporre anche se manca qualche pezzo. Ciò non significa che a Spalletti faccia piacere perdere tessere per strada o che non speri di recuperare qualche frammento di Juve, là dove i tempi riabilitativi lo rendono possibile. Ce n’è uno in particolare che si incastra perfettamente con gli altri a prescindere da posizione e verso: Weston McKennie fa tutto e tutto bene.
La speranza di Lucio per il Milan è quella di ritrovare il jolly nel suo mazzo e quindi che il texano si lasci alle spalle l’affaticamento muscolare che lo ha costretto alla tribuna contro il Parma. È uno scenario possibile, non probabile o perlomeno non ancora - una sorpresa che il tecnico vorrebbe ricevere in vista del primo scontro diretto della stagione. Alla Continassa non si fanno troppe illusioni, invece, sul fronte Andrea Cambiaso: la distorsione rimediata sabato alla caviglia destra è leggera, ma ipotizzare un suo recupero sembrerebbe alquanto azzardato. Valutazioni in corso per Edon Zhegrova, anche lui acciaccato, al netto di un mercato - quello arabo - che per il kosovaro potrebbe durare oltre stasera.