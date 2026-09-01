Vlahovic, Spalletti dimenticato: "Italiano crede in me". Poi l’ultimo anno Juve: "Ho avuto…"

Dusan Vlahovic ci ha messo poco, anzi pochissimo, ad ambientarsi al Besiktas. Nella sua prima partita da titolare nel campionato turco, infatti, ha segnato subito una tripletta, decisiva nella vittoria per 6-2 della squadra di Italiano contro il Corum (dove ha esordito anche Miretti). Un calcio di rigore e due tiri di sinistro, di cui uno al volo, tutto nel giro di appena 23 minuti di gioco. Una prestazione praticamente perfetta, che rilancia l'attaccante serbo dopo una stagione particolarmente complicata alla Juventus. Intervistato dal sito turco Fanatik al termine della partita, il classe 2000 sembra essersi già dimenticato del suo periodo in bianconero e soprattutto di Luciano Spalletti: "Vorrei ringraziare Vincenzo Italiano per tutto. Mi ha voluto molto qui, abbiamo parlato tanto prima che arrivassi. Siamo rimasti in contatto fin dai tempi della Fiorentina, è un allenatore che crede in me. Sa di cosa sono capace e farò tutto il possibile per lui. Lo adoro, farò di tutto per lui e per la squadra".

Calcio Il Besiktas vola grazie a Vlahovic: l'ex Juve stende il Corum con una tripletta "L'anno scorso ho avuto qualche infortunio ma ora sto tornando in gioco" Poi sull'ultima stagione a Torino ha aggiunto: "L'anno scorso ho avuto qualche infortunio, ma ora mi sto preparando e sto tornando in gioco. Ho solo bisogno di un po' di tempo. Sono molto felice per la tripletta. Un grande grazie alla squadra, al nostro allenatore e ai tifosi". Ma Vlahovic ha voluto ringraziare anche Orkun Kokcu, che gli ha lasciato battere il calcio di rigore che ha portato al suo primo gol in Turchia: "Se non fosse stato per lui, forse non sarei riuscito a segnare quel gol - ha spiegato -. Lasciandomi il rigore mi ha aiutato molto ma la cosa più importante è che abbiamo ottenuto i 3 punti, e andremo alla trasferta contro il Fenerbahçe con uno spirito positivo. Faremo tutto il possibile per batterli".

Italiano: "Se Vlahovic mantiene questa forma fisica…" Al termine della partita l'allenatore del Besiktas Vincenzo Italiano ha fatto i complimenti all'ex Juventus, mettendolo però in guardia su un aspetto molto importante: "Siamo alla terza settimana di campionato, stiamo lavorando di più e, man mano che lavoriamo, miglioreremo. Siamo molto felici di aver vinto. Ma ci sono alcune cose di cui non sono soddisfatto. Dobbiamo discutere della perdita di concentrazione che abbiamo sperimentato dopo aver stabilito il vantaggio. Se Dusan Vlahovic mantiene la sua forma fisica a un livello elevato, continuerà a fare bene. Insistevo molto su questo quando parlavo con il club. Spero che continui così. Per un attaccante segnare gol è ciò che conta e in questa partita è stato molto efficace". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE