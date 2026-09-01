Come stanno McKennie, Cambiaso e Zhegrova: tutte le novità dall'allenamento Juve verso il Milan

Dopo la vittoria contro il Parma, la Juventus si prepara a scendere in campo contro il Milan . Per la Vecchia Signora sarà un test importantissimo , il primo vero della stagione, contro una squadra di assoluto livello. Per questo servirà arrivare pronti e nella miglior condizione possibile. Dopo il giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti, i bianconeri in mattinata sono quindi tornati ad allenarsi ma dalla Continassa arrivano brutte notizie: Andrea Cambiaso, Weston McKennie ed Edon Zhegrova, infatti, hanno fatto lavoro differenziato, continuando ad allenarsi a parte .

Cosa filtra su Cambiaso, McKennie e Zhegrova verso il Milan

Il terzino italiano è alle prese con un problema alla caviglia destra mentre il centrocampista americano e l'esterno kosovaro con un affaticamento muscolare. Per nessuno dei tre dovrebbe trattarsi di nulla di troppo grave ma la loro presenza contro i rossoneri di Ruben Amorim è ancora in dubbio. Fondamentali saranno i prossimi allenamenti, che sveleranno se riusciranno a recuperare in tempo o meno. Lo staff medico valuterà con grande attenzione caso per caso e la speranza è che possano andare in panchina. Per Luciano Spalletti vorrebbe dire poter contare su dei rinforzi di livello, utili per svoltare il match anche da subentranti. Di certo non ci saranno Yildiz ed Ekhator, fermati da un lungo infortunio.