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Sarr alla Juve, ora è anche ufficiale: il comunicato, le cifre e il numero di maglia

Il centrocampista senegalese è un nuovo giocatore bianconero: tutti i dettagli dell'operazione
3 min
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La Juventus ha trovato il suo nuovo centrocampista: è ufficiale l'acquisto di Pape Sarr dal Tottenham, che indosserà la maglia numero 29. I bianconeri hanno deciso di puntare su di lui dopo i problemi fisici di Khephren Thuram e il no di Franck Kessie, e hanno trovato nel giro di pochi giorni l'accordo con il club inglese. Luciano Spalletti trova così un rinforzo di esperienza, qualità e affidabilità per il centrocampo, innesto perfetto nella mediana bianconera che aveva bisogno di un giocatore dotato della sua forza fisica e dinamismo. 

I dettagli dell'operazione

Il centrocampista senegalese classe 2002 si trasferisce a Torino in prestito per 2,5 milioni di euro e oneri accessori pari a 0,3 milioni, con obbligo di riscatto a determinate condizioni per 27,5 milioni di euro. Se dovesse essere riscatto, quindi, si tratterebbe di un colpo da poco più di 30 milioni di euro, per un giocatore ancora giovane e nel pieno della sua carriera calcistica, ma che era alla ricerca di maggiore spazio e continuità.

Il comunicato ufficiale della Juventus

Ecco il comunicato del club bianconero: "Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista senegalese classe 2002 approda in bianconero dopo l’esperienza in Premier League con il Tottenham, club con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel calcio europeo. Nato a Thiaroye, in Senegal, il 14 settembre 2002, Sarr muove i primi passi in patria prima di trasferirsi in Francia, al Metz. È proprio con la formazione francese che si mette in evidenza giovanissimo, attirando l’attenzione del Tottenham, che lo acquista nell’estate del 2021 lasciandolo per un’altra stagione in prestito in Ligue 1. Centrocampista dinamico, dotato di grande struttura fisica e capace di abbinare qualità e intensità nelle due fasi di gioco, Sarr negli anni in Inghilterra accumula esperienza in Premier (oltre 100 le sue presenze in campionato) e nelle competizioni europee, alzando al cielo con gli Spurs l’Europa League 2024/25. Parallelamente diventa un punto di riferimento della Nazionale senegalese, con cui conquista la Coppa d’Africa nel 2022. Ora per Pape Matar Sarr comincia una nuova avventura, in Italia e con la maglia bianconera. Benvenuto alla Juventus, Pape!".

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