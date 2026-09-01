Woltemade è della Juve, ufficiale! Le cifre del prestito e il numero di maglia scelto

La Juventus cambia volto in attacco. Nick Woltemade ha firmato il suo nuovo contratto e adesso è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, con il tedesco che arriva a Torino in prestito secco dal Newcastle per dare alla squadra di Luciano Spalletti le caratteristiche tanto cercate. Un’operazione che ha preso forma dopo l’addio di Jonathan David e che consegna finalmente all’allenatore una punta dalle caratteristiche precise: fisica, strutturata, ma allo stesso tempo dotata di una qualità tecnica non comune per un giocatore della sua stazza. Woltemade indosserà la maglia numero 27, già avuta al Newcastle.
Il comunicato ufficiale
La Juventus ha prima postato un video chiaramente riferito al suo arrivo sul suo canale Instagram (la maglia away con tanto di bandiera tedesca...) per poi pubblicare il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di € 2,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".
Woltemade, il centravanti che mancava a Spalletti
Con i suoi 198 centimetri, Woltemade rappresenta un vero e proprio punto di riferimento offensivo. Ma ridurlo alla sola componente fisica sarebbe un errore. Il tedesco sa giocare spalle alla porta, proteggere il pallone, partecipare alla costruzione della manovra e associarsi con i compagni. È un attaccante moderno, capace di uscire dall’area e di muoversi anche sulla trequarti, dove può sfruttare una tecnica decisamente superiore alla media dei centravanti della sua struttura. Ed è proprio questo il profilo che Spalletti aspettava.
Il tecnico della Vecchia Signora ha finalmente a disposizione una punta in grado di dare peso all’attacco, soprattutto nelle situazioni in cui la squadra ha bisogno di un riferimento per risalire il campo e far respirare la manovra. Woltemade può infatti giocare come boa, vincere duelli fisici, attirare i difensori e creare spazio per gli inserimenti dei compagni, senza rinunciare alla possibilità di partecipare al gioco palla a terra.
La nuova arma offensiva della Juventus
La sua avventura in bianconero sarà comunque una scommessa. Woltemade dovrà dimostrare di poter trasformare le sue qualità in continuità di rendimento e soprattutto in gol. Il talento, però, non è in discussione. Dopo aver brillato in Germania con la maglia dello Stoccarda, il tedesco ha vissuto un’esperienza meno lineare al Newcastle, dove è stato utilizzato anche in posizioni più arretrate. Alla Juventus potrà invece tornare a lavorare con l’idea di essere un riferimento offensivo centrale.
Spalletti avrà così un giocatore capace di cambiare il volto della squadra anche a partita in corso oltre che da titolare. Woltemade può convivere con gli altri attaccanti presenti in rosa e offrire una soluzione completamente diversa rispetto a quella garantita da David. La Juventus, dunque, riparte da una certezza: Spalletti ha finalmente la sua punta fisica. Ma soprattutto ha una punta fisica con i piedi da giocatore tecnico, capace di giocare e non soltanto di finalizzare. Una combinazione che può rendere Woltemade molto più che un acquisto per allungare la rosa.
La Juventus cambia volto in attacco. Nick Woltemade ha firmato il suo nuovo contratto e adesso è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, con il tedesco che arriva a Torino in prestito secco dal Newcastle per dare alla squadra di Luciano Spalletti le caratteristiche tanto cercate. Un’operazione che ha preso forma dopo l’addio di Jonathan David e che consegna finalmente all’allenatore una punta dalle caratteristiche precise: fisica, strutturata, ma allo stesso tempo dotata di una qualità tecnica non comune per un giocatore della sua stazza. Woltemade indosserà la maglia numero 27, già avuta al Newcastle.
Il comunicato ufficiale
La Juventus ha prima postato un video chiaramente riferito al suo arrivo sul suo canale Instagram (la maglia away con tanto di bandiera tedesca...) per poi pubblicare il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di € 2,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".