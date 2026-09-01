Woltemade è della Juve, ufficiale! Le cifre del prestito e il numero di maglia scelto

La Juventus cambia volto in attacco. Nick Woltemade ha firmato il suo nuovo contratto e adesso è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero, con il tedesco che arriva a Torino in prestito secco dal Newcastle per dare alla squadra di Luciano Spalletti le caratteristiche tanto cercate. Un’operazione che ha preso forma dopo l’addio di Jonathan David e che consegna finalmente all’allenatore una punta dalle caratteristiche precise: fisica, strutturata, ma allo stesso tempo dotata di una qualità tecnica non comune per un giocatore della sua stazza. Woltemade indosserà la maglia numero 27, già avuta al Newcastle.