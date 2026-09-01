"A Spalletti feci un nome", Ravanelli netto: "Tagliafico-Juve? C’è già un soldatino. E Woltemade…"

Il mercato della Juventus si è chiuso tra una porta rimasta socchiusa e una nuova scommessa pronta a prendersi la scena. Da una parte il mancato arrivo di Tagliafico, dall’altra l’arrivo di Woltemade , il gigante tedesco chiamato a portare centimetri, qualità e nuove soluzioni all’attacco bianconero. Su questi temi è intervenuto Fabrizio Ravanelli ad Aperimercato sul canale Youtube di Tuttosport, che ha promosso il lavoro della società e guarda con ottimismo al nuovo corso della Juve. E adesso toccherà al campo trasformare le parole in certezze.

Tagliafico sfumato e l'arrivo di Woltemade

Sul mancato arrivo di Tagliafico come terzino sinistro di ruolo: "Lascia un posto scoperto, ma abbiamo il soldatino Celik che lo può fare bene. Credo che quel ruolo possa farlo, anche se gli piace giocare a destro. Lui è un giocatore affidabile e ordinato. Poi è molto considerato dal mister, ha una grande professionalità e vuole capire dove migliorare. Ha grande umiltà" - ha spiegato Ravanelli. Poi ha parlato di Woltemade: "Lui è tutto da scoprire, non avrà la pressione tutta su di lui visto che c'è Kolo Muani. Ha grande statura, sa proteggere e pulire la palla, è il giocatore che piace a Spalletti. Nonostante l'altezza non è molto forte di testa.