Il dato chiave, Spalletti accontentato ma c’è chi è di troppo: dentro il mercato Juve

Da Celik a Sarr...

Se manca Cambiaso, come verosimilmente succederà contro il Milan per via della distorsione alla caviglia rimediata nel finale contro il Parma, Spalletti non deve ricorrere a soluzioni d'emergenza. Perché, sì, Cabal non ha dimostrato sufficiente maturità ed affidabilità per essere un titolare da Juve: da qui a gennaio, salvo interessi da mercati ancora aperti (Olanda, Turchia e Arabia Saudita su tutti), ha ancora tempo per far ricredere il tecnico giorno dopo giorno. Sempre, però, che venga inserito nelle lista: vale per la Serie A e pure per l'Europa League. La rosa non è completa come caratteristiche (davanti manca un vero e proprio uomo d'area: Lucio dovrà plasmare Woltemade e ci vorrà tempo), ma è sicuramente assortita di soluzioni. Non è scontato, per esempio, che il 4-2-3-1 rimanga il caposaldo di questa Juve. Dipenderà anche dall'inserimento di Pape Sarr e Alajbegovic, due intriganti variabili ancora in parte da scoprire.