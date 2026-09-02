Il dato chiave, Spalletti accontentato ma c’è chi è di troppo: dentro il mercato Juve

INVIATO A MILANO - Nella valutazione complessiva del mercato della Juve bisogna sempre partire da una premessa doverosa. Un punto fermo che serve per analizzare ogni mossa con più lucidità: la scomoda eredità ricevuta da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Tradotto: una rosa strapiena di esuberi con stipendi esorbitanti, inavvicinabili per gran parte della squadre di Serie A e non solo. Gli obiettivi, al netto della mancata qualificazione in Champions League, erano due: aumentare la competitività all'interno dell'organico e muoversi senza provocare incidenti sulla tortuosa strada del Fair Play Finanziario.
Il dato sui nuovi innesti
Missione parzialmente compiuta. A guardare il bicchiere mezzo pieno, si ricavano due fattori: gli innesti arrivati a Torino hanno incrementato la fisicità della Juve e ora il tecnico ha la certezza di disporre di almeno due giocatori per ruolo. Non è poco, considerando i tempi che corrono alla Continassa. La media di altezza dei nuovi innesti parla chiaro: 189 centimetri, un dato ottenuto dalla statura di Ekhator, Celik, Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi, Vicario, Grabara, Pape Sarr e Woltemade.
La media, oltre ad essere influenzata dal gigante tedesco prelevato dal Newcastle, "risente" anche dell'altezza dei due portieri Vicario (194 cm) e Grabara (195 cm), ma il succo del discorso non cambia. La Juve aveva bisogno di diversificare un gioco che nella passata stagione non sempre ha restituito punti in relazione alla mole costruita.
Juve, servivano centimetri
Il palleggio, nel calcio moderno, da solo non basta, non in un contesto quasi totalmente privo di campioni come quello bianconero. E per sfruttare i cross servivano più centimetri. Vale quando si attacca e naturalmente anche quando si difende. La fisicità di Lucumi e Celik restituirà tantissimo a Lucio. Vale anche per Kolo Muani e Woltemade, sulla carta potenzialmente più incisivi sui calci piazzati rispetto a David e Openda.
Spalletti è stato seguito dalla società in questo senso: Massara non ha mai trascurato le qualità tecniche, tenendo però sempre conto anche di una struttura fisica che la Juve aveva la necessità di migliorare. C'è sicuramente margine, dunque, per cancellare il ricordo del deludente sesto posto della passata stagione. Anzi, è un obbligo. Al netto delle attenuanti che, almeno per il girone d'andata, possono fornire gli infortuni: Yildiz e Thuram sono da trattare alla stregua di due lungodegenti. E pure Ekhator non scherza.
Spalletti accontentato
Lacune che, nell'ottica di una corretta rotazione tra campionato, Europa League e Coppa Italia, possono incidere sul lungo periodo. Spalletti riparte da una rosa estremamente abbondante: voleva due giocatori per ogni ruolo ed è stato accontentato. In alcune posizioni se ne ritrova persino uno in più: al momento la difesa e la trequarti abbondano di soluzioni, non tutte funzionali. Tra Rugani e Gatti uno è di troppo, così come Zhegrova con la conferma di Nico Gonzalez risulta superfluo.
In attacco, paradossalmente, la coperta è invece corta considerando l'infortunio di Ekhator e la poca affidabilità che garantisce un elemento come Milik. Due pedine per ruolo, però, sono garantite dappertutto. Ed è un prezioso punto a favore di Massara: basti pensare a quanto si stia rivelando funzionale Celik, preso per rappresentare un'alternativa di valore a Kalulu ma diventato ben presto un credibile titolare per la corsia sinistra.
Da Celik a Sarr...
Se manca Cambiaso, come verosimilmente succederà contro il Milan per via della distorsione alla caviglia rimediata nel finale contro il Parma, Spalletti non deve ricorrere a soluzioni d'emergenza. Perché, sì, Cabal non ha dimostrato sufficiente maturità ed affidabilità per essere un titolare da Juve: da qui a gennaio, salvo interessi da mercati ancora aperti (Olanda, Turchia e Arabia Saudita su tutti), ha ancora tempo per far ricredere il tecnico giorno dopo giorno. Sempre, però, che venga inserito nelle lista: vale per la Serie A e pure per l'Europa League. La rosa non è completa come caratteristiche (davanti manca un vero e proprio uomo d'area: Lucio dovrà plasmare Woltemade e ci vorrà tempo), ma è sicuramente assortita di soluzioni. Non è scontato, per esempio, che il 4-2-3-1 rimanga il caposaldo di questa Juve. Dipenderà anche dall'inserimento di Pape Sarr e Alajbegovic, due intriganti variabili ancora in parte da scoprire.
INVIATO A MILANO - Nella valutazione complessiva del mercato della Juve bisogna sempre partire da una premessa doverosa. Un punto fermo che serve per analizzare ogni mossa con più lucidità: la scomoda eredità ricevuta da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Tradotto: una rosa strapiena di esuberi con stipendi esorbitanti, inavvicinabili per gran parte della squadre di Serie A e non solo. Gli obiettivi, al netto della mancata qualificazione in Champions League, erano due: aumentare la competitività all'interno dell'organico e muoversi senza provocare incidenti sulla tortuosa strada del Fair Play Finanziario.
Il dato sui nuovi innesti
Missione parzialmente compiuta. A guardare il bicchiere mezzo pieno, si ricavano due fattori: gli innesti arrivati a Torino hanno incrementato la fisicità della Juve e ora il tecnico ha la certezza di disporre di almeno due giocatori per ruolo. Non è poco, considerando i tempi che corrono alla Continassa. La media di altezza dei nuovi innesti parla chiaro: 189 centimetri, un dato ottenuto dalla statura di Ekhator, Celik, Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi, Vicario, Grabara, Pape Sarr e Woltemade.
La media, oltre ad essere influenzata dal gigante tedesco prelevato dal Newcastle, "risente" anche dell'altezza dei due portieri Vicario (194 cm) e Grabara (195 cm), ma il succo del discorso non cambia. La Juve aveva bisogno di diversificare un gioco che nella passata stagione non sempre ha restituito punti in relazione alla mole costruita.