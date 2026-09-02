Cessioni Juve, non è ancora finita: quali sono gli ultimi spiragli per fare spazio

Juve, tanti giocatori ancora in bilico

In più, restano i tesserati che ancora figurano in rosa e per i quali le valutazioni sull'addio non tramonteranno finché tutti i mercati non avranno chiuso i battenti. A partire da Federico Gatti e Daniele Rugani, passando per Juan Cabal, fino ad arrivare ad Edon Zhegrova e Arek Milik: per ognuno di questi, al netto delle loro legittime volontà in base agli accordi pregressi con la Juve, il futuro è ancora aperto e dipende da eventuali opportunità che si possono generare solo su nazioni minori. In Olanda e Danimarca il gong suona oggi; Belgio, Austria, Ungheria e Scozia si allungano fino a domani; in Turchia si termina venerdì, mentre in Portogallo sabato.