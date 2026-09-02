McKennie non rischia, chi scende e una Juve di lotta e governo: le novità verso il Milan

TORINO - Tra avere e non avere Weston McKennie ci passa tanto, per ora anche troppo. Perché sarà pur vero che la Juventus sia risucita a vincere anche senza l’americano, ma la qualità mostrata da Weston nella doppia fase è stata determinante nella scorsa stagione, e si candida a punto cardinale pure di questa. Comunque, nessun rischio: per questo motivo ieri McKennie ha ripreso gli allenamenti e ha proseguito il lavoro differenziato, così come da programma. L’obiettivo è provare a rientrare per la sfida di domenica sera contro il Milan, però senza forzare.
McKennie, Cambiaso, Zhegrova: le condizioni
Troppo importante questo primo passaggio di impegni - oltre al campionato, si aggiungerà presto pure l’Europa League -, troppo importante il texano per le dinamiche juventine.
Dalle quali, almeno stando alle scelte iniziali, sembra invece aver fatto un passo indietro Andrea Cambiaso, rimasto ai box dopo un colpo subito nella sfida con il Parma. Infortunio alla caviglia: leggera distorsione. Anche lui ha lavorato a parte, al pari di Edon Zhegrova, fuori per un problemino di carichi muscolari. Per entrambi, le condizioni restano da monitorare, ma serviranno anche segnali utili a Spalletti per tenerli in considerazione.
Woltemade, il primo allenamento
Oggi sarà invece il giorno del primo allenamento per Woltemade, pronto ad aggregarsi alla squadra come fatto da Pape Sarr: occasione per il tecnico per testarne la condizione atletica e ragionare così con più opzioni sulle scelte verso il Milan. Contro il quale, comunque, la Juve non dovrebbe cambiare vestito tattico, pur avendo perso nel tempo tanto Yildiz - ne avrà per tre mesi dopo l’operazione al piede - quanto David - sostituto di McKennie nell’ultima sfida di campionato, volato all’Atletico -: sarà ancora 4-2-3-1 e sono pronte a salire le quotazioni di Nico Gonzalez, senza più (ormai) le sirene di mercato puntate addosso. Dall’argentino Lucio spera di aver ottenuto quella verve che è mancata nelle prime due uscite di campionato, oltre a carattere, soluzioni, soprattutto quelle estemporanee.
Kolo Muani e Alajbegovic...
Da Kolo Muani si aspetta invece una risposta alle prove “spuntate” di inizio stagione: vero, è mancato solo il gol, ma come ha ribadito lo stesso allenatore in alcune partite c’è bisogno di farne. E in alcuni momenti c’è bisogno di risposte. Sarà allora una Juventus tanto di lotta quanto di governo, in quello che s’appresta a diventare il primo banco di prova di tutta la stagione. Difficile perciò che possa esserci spazio per sorprese, o magari per nuove storie da raccontare.
Ma questo non sta frenando i sogni di Alajbegovic: il bosniaco, senza girarci attorno, desta più curiosità di ogni altro. E tanto sulla trequarti quanto sulla fascia, da lui ci si aspetta quello «shock temporale» che negli scontri diretti non solo fa la differenza, ma accende le sparenze dei tifosi, per di più sul futuro. Un passo alla volta, però. E una partita alla volta, pure. Fino a questo momento, non ci sono prove a supporto di alcuna tesi: c’è solo la speranza dell’ambiente, e la protezione di Spalletti. E tanto basta.
TORINO - Tra avere e non avere Weston McKennie ci passa tanto, per ora anche troppo. Perché sarà pur vero che la Juventus sia risucita a vincere anche senza l’americano, ma la qualità mostrata da Weston nella doppia fase è stata determinante nella scorsa stagione, e si candida a punto cardinale pure di questa. Comunque, nessun rischio: per questo motivo ieri McKennie ha ripreso gli allenamenti e ha proseguito il lavoro differenziato, così come da programma. L’obiettivo è provare a rientrare per la sfida di domenica sera contro il Milan, però senza forzare.
McKennie, Cambiaso, Zhegrova: le condizioni
Troppo importante questo primo passaggio di impegni - oltre al campionato, si aggiungerà presto pure l’Europa League -, troppo importante il texano per le dinamiche juventine.
Dalle quali, almeno stando alle scelte iniziali, sembra invece aver fatto un passo indietro Andrea Cambiaso, rimasto ai box dopo un colpo subito nella sfida con il Parma. Infortunio alla caviglia: leggera distorsione. Anche lui ha lavorato a parte, al pari di Edon Zhegrova, fuori per un problemino di carichi muscolari. Per entrambi, le condizioni restano da monitorare, ma serviranno anche segnali utili a Spalletti per tenerli in considerazione.