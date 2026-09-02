McKennie non rischia, chi scende e una Juve di lotta e governo: le novità verso il Milan

TORINO - Tra avere e non avere Weston McKennie ci passa tanto, per ora anche troppo. Perché sarà pur vero che la Juventus sia risucita a vincere anche senza l’americano, ma la qualità mostrata da Weston nella doppia fase è stata determinante nella scorsa stagione, e si candida a punto cardinale pure di questa. Comunque, nessun rischio: per questo motivo ieri McKennie ha ripreso gli allenamenti e ha proseguito il lavoro differenziato, così come da programma. L’obiettivo è provare a rientrare per la sfida di domenica sera contro il Milan, però senza forzare.