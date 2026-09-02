"Io vengo da voi. Lasciate perdere…": retroscena Woltemade, messaggio alla Juve in pieno mercato!

La Juventus ha completato il proprio mercato in entrata con due innesti di grande rilievo. A centrocampo è arrivato Pape Sarr , mentre in attacco il nome scelto è stato quello di Woltemade . Proprio sull'attaccante tedesco emergono ora nuovi dettagli sulle ore decisive della trattativa. A fare la differenza, ancora una volta, sarebbe stata soprattutto la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera.

Nelle ore che hanno preceduto la chiusura del mercato si sono rincorse diverse indiscrezioni sul futuro di Woltemade . In particolare, si parlava di possibili inserimenti dell'ultimo minuto e del rischio che la Juventus non riuscisse a completare l'operazione in tempo. Tra le ipotesi emerse c'era anche quella di un possibile interesse da parte di un altro club tedesco.

Il Borussia Dortmund, in particolare, sembrava poter rappresentare una possibile insidia per i bianconeri. Eppure, mentre all'esterno circolavano dubbi sull'esistenza di un'intesa con il giocatore, la situazione sarebbe stata ben diversa. L'accordo tra Woltemade e la Juventus, infatti, era già totale. La sensazione di poter perdere il giocatore nasceva quindi soprattutto dalle voci relative a possibili nuovi inserimenti. Dietro le quinte, però, il tedesco aveva già scelto con convinzione la sua prossima destinazione.

Il messaggio di Woltemade alla Juventus

A confermare quanto fosse forte la volontà dell'attaccante è stato un episodio avvenuto proprio nelle ore più concitate. Quando qualcuno sosteneva che mancasse ancora l'intesa con Woltemade, il giocatore avrebbe deciso di contattare direttamente un dirigente della Juventus. Un gesto spontaneo e significativo, arrivato per fugare qualsiasi dubbio sulla sua posizione. Il messaggio inviato dal tedesco è stato infatti molto chiaro: "lo vengo da voi, lasciate perdere chi dice che non c'è l'accordo o che non sono convinto. Non vedo lora di venire. Vedo voi come l'opportunità migliore, ho voglia di giocare, di essere protagonista". Parole che hanno ribadito la sua assoluta preferenza per la Juventus, al di là delle indiscrezioni che circolavano sul mercato. Una presa di posizione che ha contribuito a rafforzare la convinzione dei bianconeri e a spingere verso la chiusura dell'affare.

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