Thuram si opera, arrivederci nel 2027: la Juve lo perde per quattro mesi

Khephren Thuram si prepara a fermarsi per un lungo periodo dopo i problemi al ginocchio accusati ormai da diversi mesi. Il centrocampista della Juventus non è riuscito a superare definitivamente il problema attraverso le terapie conservative. Dopo nuovi consulti e ulteriori valutazioni, è arrivata la decisione di ricorrere all’intervento chirurgico. L’operazione sarà eseguita in Francia dallo specialista Bertrand Sonnery Cottet. Per Thuram si prospetta dunque uno stop importante, con il rientro che slitterà al prossimo anno.
Thuram vola a Lione per l’intervento
Nelle prossime ore Thuram raggiungerà Lione, dove verrà sottoposto all’operazione al ginocchio. A seguirlo da vicino ci sarà Bertrand Sonnery Cottet, chirurgo francese già conosciuto nel mondo Juventus. Lo specialista aveva visitato il centrocampista bianconero all’inizio della settimana, indicando la strada chirurgica come la soluzione più opportuna. Thuram ha quindi ascoltato il parere del medico, quello di altri professionisti e quello della propria famiglia.
Anche papà Lilian, da sempre molto presente nella vita dei due figli, ha seguito da vicino ogni passaggio. Il problema al ginocchio ha condizionato il giocatore già nella parte conclusiva della scorsa stagione. L’estate trascorsa a lavorare a margine del gruppo non è bastata per risolvere definitivamente la situazione. Ora l’obiettivo è lasciarsi alle spalle il problema e iniziare il percorso verso il ritorno in campo.
I tempi di recupero
L’intervento verrà effettuato in artroscopia per intervenire sulla condropatia rotulea. Nonostante si tratti di una procedura mini-invasiva, resta comunque un’operazione al ginocchio che richiederà tempi di recupero significativi. Le prime indicazioni parlano di almeno quattro mesi lontano dal calcio giocato. Per Thuram, quindi, il 2026 è destinato a concludersi in anticipo. Il centrocampista dovrà puntare direttamente al nuovo anno per tornare a disposizione della Juventus. Si tratta di uno stop che arriva dopo mesi caratterizzati da presenze a singhiozzo e continui problemi fisici. Il francese aveva saltato tutte le amichevoli estive prima di rientrare tra i convocati per la gara di campionato a Frosinone. Poi un nuovo stop ha fatto maturare definitivamente la scelta di cambiare approccio e procedere con l’intervento.
Juventus, emergenza a centrocampo e non solo
L’assenza di Thuram rappresenta un problema importante per una Juventus che dovrà fare a meno a lungo di uno dei suoi centrocampisti. La situazione è resa ancora più complicata dal contemporaneo forfait di Yildiz. Il giovane attaccante è stato operato al piede sinistro dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Frosinone. Anche in questo caso i bianconeri dovranno fare i conti con un’assenza destinata a pesare nelle prossime settimane. Per Thuram, invece, non si tratta di un fulmine a ciel sereno, visto il lungo percorso condizionato dal problema al ginocchio. Lo staff tecnico dovrà quindi ridisegnare le proprie soluzioni in attesa dei rientri. La Juventus aveva già imparato a convivere con un Thuram spesso a mezzo servizio, ma ora dovrà affrontare una vera assenza. Le alternative, però, arrivano dal mercato e in particolare dall’ultimo rinforzo inserito nella rosa.
Pape Sarr, il nuovo rinforzo per il centrocampo
A provare a colmare il vuoto lasciato da Thuram sarà Pape Sarr, arrivato nelle ultime ore dal Tottenham. Il centrocampista senegalese rappresenta una soluzione importante per ampliare le possibilità a disposizione della Juventus. Il suo inserimento, però, potrebbe richiedere qualche tempo. Sarr ha infatti appena superato un problema muscolare che ne ha condizionato la preparazione. Nell’ultimo periodo ha lavorato poco con il Tottenham e non è quindi ancora al massimo della condizione. Per questo motivo difficilmente potrà essere utilizzato immediatamente a pieno regime. La Juventus dovrà gestirne il recupero con attenzione, aspettando che il nuovo acquisto raggiunga la forma migliore.
Khephren Thuram si prepara a fermarsi per un lungo periodo dopo i problemi al ginocchio accusati ormai da diversi mesi. Il centrocampista della Juventus non è riuscito a superare definitivamente il problema attraverso le terapie conservative. Dopo nuovi consulti e ulteriori valutazioni, è arrivata la decisione di ricorrere all’intervento chirurgico. L’operazione sarà eseguita in Francia dallo specialista Bertrand Sonnery Cottet. Per Thuram si prospetta dunque uno stop importante, con il rientro che slitterà al prossimo anno.
Thuram vola a Lione per l’intervento
Nelle prossime ore Thuram raggiungerà Lione, dove verrà sottoposto all’operazione al ginocchio. A seguirlo da vicino ci sarà Bertrand Sonnery Cottet, chirurgo francese già conosciuto nel mondo Juventus. Lo specialista aveva visitato il centrocampista bianconero all’inizio della settimana, indicando la strada chirurgica come la soluzione più opportuna. Thuram ha quindi ascoltato il parere del medico, quello di altri professionisti e quello della propria famiglia.
Anche papà Lilian, da sempre molto presente nella vita dei due figli, ha seguito da vicino ogni passaggio. Il problema al ginocchio ha condizionato il giocatore già nella parte conclusiva della scorsa stagione. L’estate trascorsa a lavorare a margine del gruppo non è bastata per risolvere definitivamente la situazione. Ora l’obiettivo è lasciarsi alle spalle il problema e iniziare il percorso verso il ritorno in campo.