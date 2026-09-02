Thuram si opera, arrivederci nel 2027: la Juve lo perde per quattro mesi

Khephren Thuram si prepara a fermarsi per un lungo periodo dopo i problemi al ginocchio accusati ormai da diversi mesi. Il centrocampista della Juventus non è riuscito a superare definitivamente il problema attraverso le terapie conservative. Dopo nuovi consulti e ulteriori valutazioni, è arrivata la decisione di ricorrere all’intervento chirurgico. L’operazione sarà eseguita in Francia dallo specialista Bertrand Sonnery Cottet. Per Thuram si prospetta dunque uno stop importante, con il rientro che slitterà al prossimo anno.

Thuram vola a Lione per l’intervento Nelle prossime ore Thuram raggiungerà Lione, dove verrà sottoposto all’operazione al ginocchio. A seguirlo da vicino ci sarà Bertrand Sonnery Cottet, chirurgo francese già conosciuto nel mondo Juventus. Lo specialista aveva visitato il centrocampista bianconero all’inizio della settimana, indicando la strada chirurgica come la soluzione più opportuna. Thuram ha quindi ascoltato il parere del medico, quello di altri professionisti e quello della propria famiglia.

Anche papà Lilian, da sempre molto presente nella vita dei due figli, ha seguito da vicino ogni passaggio. Il problema al ginocchio ha condizionato il giocatore già nella parte conclusiva della scorsa stagione. L’estate trascorsa a lavorare a margine del gruppo non è bastata per risolvere definitivamente la situazione. Ora l’obiettivo è lasciarsi alle spalle il problema e iniziare il percorso verso il ritorno in campo.