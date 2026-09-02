"Vedo se va bene", Mariani dal caso Rocchi a Juve-Milan: arbitro e Var del primo big match

È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della giornata: domenica sera, sotto i riflettori dell’Allianz Stadium, Juventus e Milan si sfideranno per poter dare un segnale al campionato. Una partita che promette ritmo, intensità e tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza e ogni episodio rischia di lasciare il segno. A rendere ancora più interessante l’attesa c’è anche la designazione della squadra arbitrale scelta per accompagnare il big match. I precedenti sono molto caldi e anche i temi di Arbitropoli si legano molto alla scelta di Orsato.
Chi arbitra Juve-Milan e i precedenti
Sarà Maurizio Mariani a dirigere il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Alassio, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marcenaro. A completare la squadra arbitrale ci saranno Fabbri al VAR e Camplone come AVAR. Il bilancio del direttore di gara della sezione di Aprilia nei confronti dei bianconeri è positivo: 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Mentre con i rossoneri i precedenti sono meno sorridenti nei confronti di Amorim: 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Una designazione che si collega anche al caso Arbitropoli e alle richieste dell'Inter sugli arbitri sgraditi...
L'arbitro sgradito all'Inter
Le intercettazioni relative al designatore arbitrale Gianluca Rocchi hanno acceso il dibattito sui presunti arbitri "poco graditi" o "graditi" all'Inter, con particolare riferimento a Maurizio Mariani in vista di partite come Torino-Inter. "Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma". Stando a quanto riportava Repubblica sarebbe stato questo il sunto della chiacchierata tra Gianluca Rocchi e un addetto ai lavori commentando la possibile designazione del fischietto d'Aprilia per il match. Prima di dare l'ok definitivo, però, secondo i pm era necessario l'assenso della società nerazzurra: "Ma solo dopo l’assenso dell’Inter perché da questa non gradito". Mariani, infatti, non era nei gradimenti dei nerazzurri, soprattutto dopo l'arbitraggio discusso e pieno di polemiche in occasione di Napoli-Inter, giocata al Maradona il 25 ottobre 2025 e vinta dalla squadra di Antonio Conte per 3-1. Lo stesso presidente nerazzurro aveva commentato in maniera dura l'arbitraggio di Mariani, definendo "rigorino" quello assegnato agli azzurri.
Quel gol annullato a Conceicao e la reazione di Spalletti
Senza andare a navigare troppo nel passato per cercare episodi arbitrali, spicca il gol annullato a Conceicao lo scorso marzo. Il motivo? Un fuorigioco giudicato attivo di Koopmeiners, che però non aveva fatto nulla per dare fastidio al portiere. Una revisione da videocalcio, che ora cozzerebbe sicuramente con il nuo metro dato dal nuovo designatore Orsato. Spalletti ne parlò in modo adirato: "La partita doveva essere chiusa col gol di Conceicao, che per me è buono. L’unico elemento che c’è per toglierlo è la vicinanza col portiere, ma lui non è fermo, viene dalla posizione opposta da dove viene palla, il portiere vede sempre la palla. Sennò si ritorna a dire quello che ci era stato detto contro la Lazio quando c’è stato annullato il gol perché era sulla traiettoria della palla e lì la distanza non era stata considerata. Va via dalla visuale del portiere Koopmeiners, il portiere la vede sempre la palla. È un po’ vicino ma la vicinanza non conta, tant’è che nessuno ha detto niente dei giocatori dell’Udinese. Non è l’unico elemento il fatto della vicinanza, Koop non impatta mai sulla visuale del portiere: come fa a non vedere la palla? Poi contro la Lazio c’è stato dato fuorigioco uguale perché è impattante ed è davanti, lì la vicinanza non contava: era troppo distante e si poteva dar gol lo stesso. Non è giusto rimettere in discussione la partita di stasera per quello che ha fatto la squadra".
Il Var del rigore tolto in Fiorentina Juve
Al monitor per Juve-Milan è stato scelto Fabbri, che ha diretto 19 volte i bianconeri al Var: 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Sono invece 15 i precedenti con i rossoneri: 9 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. In una delle ultime partite con il fischietto di Ravanna a Lissone, i bianconeri subirono un epiosodio molto controverso.
Fabbri decise di mandare l'arbitro Doveri al Var per togliere un rigore alla Vecchia Signora per una trattenuta di Vlahovic a Pablo Marì, quando in realtà dalle immagini si notò subito come l'ultimo strattone decisivo du proprio quello del difensore della viola che atterrò l'attaccante, evitando così un'azione da gol. Niente da fare: penalty tolto e punizione per gli avversari. E quel match terminò poi 1-1
Serie A, le designazioni per la terza giornata
A seguire tutte le designazioni di giornata:
GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45
GUIDA
PERROTTI – BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00
MASSA
MELI – IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00
SOZZA
PERETTI – BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45
COLOMBO
BAHRI – PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
FROSINONE – VENEZIA Domenica 06/09 h. 15.00
PERRI
PASSERI – REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
PARMA – MONZA Domenica 06/09 h. 15.00
LA PENNA
TEGONI – VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 06/09 h. 18.00
DI BELLO
GARZELLI – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
JUVENTUS – MILAN Domenica 06/09 h. 20.45
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00
SACCHI J.L.
COSTANZO – LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45
TREMOLADA
ROSSI L. – MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
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È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della giornata: domenica sera, sotto i riflettori dell’Allianz Stadium, Juventus e Milan si sfideranno per poter dare un segnale al campionato. Una partita che promette ritmo, intensità e tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza e ogni episodio rischia di lasciare il segno. A rendere ancora più interessante l’attesa c’è anche la designazione della squadra arbitrale scelta per accompagnare il big match. I precedenti sono molto caldi e anche i temi di Arbitropoli si legano molto alla scelta di Orsato.
Chi arbitra Juve-Milan e i precedenti
Sarà Maurizio Mariani a dirigere il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Alassio, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marcenaro. A completare la squadra arbitrale ci saranno Fabbri al VAR e Camplone come AVAR. Il bilancio del direttore di gara della sezione di Aprilia nei confronti dei bianconeri è positivo: 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Mentre con i rossoneri i precedenti sono meno sorridenti nei confronti di Amorim: 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. Una designazione che si collega anche al caso Arbitropoli e alle richieste dell'Inter sugli arbitri sgraditi...