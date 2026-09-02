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"Vedo se va bene", Mariani dal caso Rocchi a Juve-Milan: arbitro e Var del primo big match

Spalletti sfiderà Amorim all'Allianz Stadium, ma al monitor ci sarà un arbitro che lo fece arrabbiare
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Tutte le notizie sulla squadra

È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della giornata: domenica sera, sotto i riflettori dell’Allianz Stadium, Juventus e Milan si sfideranno per poter dare un segnale al campionato. Una partita che promette ritmo, intensità e tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza e ogni episodio rischia di lasciare il segno. A rendere ancora più interessante l’attesa c’è anche la designazione della squadra arbitrale scelta per accompagnare il big match. I precedenti sono molto caldi e anche i temi di Arbitropoli si legano molto alla scelta di Orsato.

Chi arbitra Juve-Milan e i precedenti

Sarà Maurizio Mariani a dirigere il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Alassio, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marcenaro. A completare la squadra arbitrale ci saranno Fabbri al VAR e Camplone come AVAR. Il bilancio del direttore di gara della sezione di Aprilia nei confronti dei bianconeri è positivo: 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Mentre con i rossoneri i precedenti sono meno sorridenti nei confronti di Amorim: 13 vittorie, 6 pareggi 8 sconfitte. Una designazione che si collega anche al caso Arbitropoli e alle richieste dell'Inter sugli arbitri sgraditi...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

L'arbitro sgradito all'Inter

Le intercettazioni relative al designatore arbitrale Gianluca Rocchi hanno acceso il dibattito sui presunti arbitri "poco graditi" o "graditi" all'Inter, con particolare riferimento a Maurizio Mariani in vista di partite come Torino-Inter. "Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma". Stando a quanto riportava Repubblica sarebbe stato questo il sunto della chiacchierata tra Gianluca Rocchi e un addetto ai lavori commentando la possibile designazione del fischietto d'Aprilia per il match. Prima di dare l'ok definitivo, però, secondo i pm era necessario l'assenso della società nerazzurra: "Ma solo dopo l’assenso dell’Inter perché da questa non gradito". Mariani, infatti, non era nei gradimenti dei nerazzurri, soprattutto dopo l'arbitraggio discusso e pieno di polemiche in occasione di Napoli-Inter, giocata al Maradona il 25 ottobre 2025 e vinta dalla squadra di Antonio Conte per 3-1. Lo stesso presidente nerazzurro aveva commentato in maniera dura l'arbitraggio di Mariani, definendo "rigorino" quello assegnato agli azzurri.

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Quel gol annullato a Conceicao e la reazione di Spalletti

Senza andare a navigare troppo nel passato per cercare episodi arbitrali, spicca il gol annullato a Conceicao lo scorso marzo. Il motivo? Un fuorigioco giudicato attivo di Koopmeiners, che però non aveva fatto nulla per dare fastidio al portiere. Una revisione da videocalcio, che ora cozzerebbe sicuramente con il nuo metro dato dal nuovo designatore Orsato. Spalletti ne parlò in modo adirato: "La partita doveva essere chiusa col gol di Conceicao, che per me è buono. L’unico elemento che c’è per toglierlo è la vicinanza col portiere, ma lui non è fermo, viene dalla posizione opposta da dove viene palla, il portiere vede sempre la palla. Sennò si ritorna a dire quello che ci era stato detto contro la Lazio quando c’è stato annullato il gol perché era sulla traiettoria della palla e lì la distanza non era stata considerata. Va via dalla visuale del portiere Koopmeiners, il portiere la vede sempre la palla. È un po’ vicino ma la vicinanza non conta, tant’è che nessuno ha detto niente dei giocatori dell’Udinese. Non è l’unico elemento il fatto della vicinanza, Koop non impatta mai sulla visuale del portiere: come fa a non vedere la palla? Poi contro la Lazio c’è stato dato fuorigioco uguale perché è impattante ed è davanti, lì la vicinanza non contava: era troppo distante e si poteva dar gol lo stesso. Non è giusto rimettere in discussione la partita di stasera per quello che ha fatto la squadra".

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Il Var del rigore tolto in Fiorentina Juve

Al monitor per Juve-Milan è stato scelto Fabbri, che ha diretto 19 volte i bianconeri al Var: 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Sono invece 15 i precedenti con i rossoneri: 9 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. In una delle ultime partite con il fischietto di Ravanna a Lissone, i bianconeri subirono un epiosodio molto controverso.

 

 

 

Fabbri decise di mandare l'arbitro Doveri al Var per togliere un rigore alla Vecchia Signora per una trattenuta di Vlahovic a Pablo Marì, quando in realtà dalle immagini si notò subito come l'ultimo strattone decisivo du proprio quello del difensore della viola che atterrò l'attaccante, evitando così un'azione da gol. Niente da fare: penalty tolto e punizione per gli avversari. E quel match terminò poi 1-1

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Serie A, le designazioni per la terza giornata

A seguire tutte le designazioni di giornata: 

GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45

GUIDA

PERROTTI – BERTI

IV: CREZZINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00

MASSA

MELI – IMPERIALE

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA 

PERETTI – BACCINI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45

COLOMBO

BAHRI – PALERMO

IV: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: SANTORO

FROSINONE – VENEZIA    Domenica 06/09  h. 15.00

PERRI

PASSERI – REGATTIERI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

PARMA – MONZA    Domenica 06/09  h. 15.00

LA PENNA

TEGONI – VECCHI

IV: RAPUANO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

BOLOGNA – SASSUOLO     Domenica 06/09  h. 18.00

DI BELLO

GARZELLI – BIFFI

IV: PAIRETTO

VAR: PATERNA

AVAR: DEL GIOVANE

JUVENTUS – MILAN    Domenica 06/09  h. 20.45

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: CAMPLONE

CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00

SACCHI J.L.

COSTANZO – LUCIANI

IV: FOURNEAU

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45

TREMOLADA

ROSSI L. – MONACO

IV: MARESCA

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

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È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della giornata: domenica sera, sotto i riflettori dell’Allianz Stadium, Juventus e Milan si sfideranno per poter dare un segnale al campionato. Una partita che promette ritmo, intensità e tensione, dove ogni dettaglio può fare la differenza e ogni episodio rischia di lasciare il segno. A rendere ancora più interessante l’attesa c’è anche la designazione della squadra arbitrale scelta per accompagnare il big match. I precedenti sono molto caldi e anche i temi di Arbitropoli si legano molto alla scelta di Orsato.

Chi arbitra Juve-Milan e i precedenti

Sarà Maurizio Mariani a dirigere il big match tra Juventus e Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Alassio, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marcenaro. A completare la squadra arbitrale ci saranno Fabbri al VAR e Camplone come AVAR. Il bilancio del direttore di gara della sezione di Aprilia nei confronti dei bianconeri è positivo: 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Mentre con i rossoneri i precedenti sono meno sorridenti nei confronti di Amorim: 13 vittorie, 6 pareggi 8 sconfitte. Una designazione che si collega anche al caso Arbitropoli e alle richieste dell'Inter sugli arbitri sgraditi...

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