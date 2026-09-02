"Vedo se va bene", Mariani dal caso Rocchi a Juve-Milan: arbitro e Var del primo big match

Quel gol annullato a Conceicao e la reazione di Spalletti

Senza andare a navigare troppo nel passato per cercare episodi arbitrali, spicca il gol annullato a Conceicao lo scorso marzo. Il motivo? Un fuorigioco giudicato attivo di Koopmeiners, che però non aveva fatto nulla per dare fastidio al portiere. Una revisione da videocalcio, che ora cozzerebbe sicuramente con il nuo metro dato dal nuovo designatore Orsato. Spalletti ne parlò in modo adirato: "La partita doveva essere chiusa col gol di Conceicao, che per me è buono. L’unico elemento che c’è per toglierlo è la vicinanza col portiere, ma lui non è fermo, viene dalla posizione opposta da dove viene palla, il portiere vede sempre la palla. Sennò si ritorna a dire quello che ci era stato detto contro la Lazio quando c’è stato annullato il gol perché era sulla traiettoria della palla e lì la distanza non era stata considerata. Va via dalla visuale del portiere Koopmeiners, il portiere la vede sempre la palla. È un po’ vicino ma la vicinanza non conta, tant’è che nessuno ha detto niente dei giocatori dell’Udinese. Non è l’unico elemento il fatto della vicinanza, Koop non impatta mai sulla visuale del portiere: come fa a non vedere la palla? Poi contro la Lazio c’è stato dato fuorigioco uguale perché è impattante ed è davanti, lì la vicinanza non contava: era troppo distante e si poteva dar gol lo stesso. Non è giusto rimettere in discussione la partita di stasera per quello che ha fatto la squadra".