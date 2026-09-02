Juventus-Sankt Polten, diretta Women's Champions League: formazioni e risultato in tempo reale

Juventus Women in campo per l’atto finale delle qualificazioni contro il St. Polten . Le bianconere di mister Isaac Guerrero , infatti, sono ad un passo dall'accesso alla League Phase della prossima Women's Champions League. La Juve è forte del 3-0 ottenuto in trasferta nella gara d’andata : la sfida di questa sera appare come una formalità, ma non per il tecnico delle bianconere. Mister Guerrero alla vigilia del match è stato chiaro: “Il risultato dell'andata è ottimo, ma non possiamo mollare neanche un centimetro”.

La Juventus Women si prepara a scendere in campo contro il Sankt Polten allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Le bianconere nella sfida di andata hanno vinto 3-0 fuori casa e sono quindi con un piede già nella League Phase, ma non potranno permettersi cali di concentrazione: servirà vincere a ogni costo.

20:15

I prossimi impegni delle bianconere

Terminata la sfida di Uefa Women Champions League, le bianconere si preparano a sfidare Napoli, Milan, Como e Roma. Un inizio di stagione complicato per le ragazze di mister Guerrero, che saranno quindi chiamate subito a mostrare tutto il loro valore.

20:05

Quando sarà il sorteggio della League Phase

Quella di quest’anno è la seconda edizione del torneo con il format a girone unico ampliato a 18 squadre. Il sorteggio della fase campionato della UEFA Women’s Champions League 2026/27 si svolgerà venerdì 4 settembre alle 12:00. Il calendario completo con le date e gli orari d'inizio sarà comunicato invece sabato 5 settembre.

19:54

Le parole di Schatzer

A parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro anche Eva Schatzer: “Sappiamo che è una partita determinante e vogliamo giocarcela con la nostra identità. Vogliamo giocare bene e vincere. Per noi è una partita come tutte le altre: dobbiamo entrare in campo sapendo di essere una squadra forte, ma con la consapevolezza che ci sono ancora 90 minuti. Siamo state brave all'andata e credo non sia emerso il reale valore del St. Pölten. Cercheremo nuovamente di imporre il nostro gioco”

19:40

Le formazioni ufficiali

Juventus Women: De Jong; D’Auria, Rosucci (C), Salvai; Carbonell, Schatzer, Khelifi, Tatiana Pinto; Chiba, Alba Redondo, Serturini.

A disposizione: Rusek, Mallardi, Sylla, Bonansea, Noordman, Godø, Pavan, Mece, Lenzini.

Allenatore: Isaac Guerrero.

St.Polten: Schlüter; Vágó, Nagy, Klein, Lemešová, Križaj; Rukavina, Laino, Maťavková; Ebert, Aagaard.

A disposizione: Hermsmeier, Klaudrat, Balog, Vračević, Aistleitner, Szuchy, Wucher, Woelki, Scheuher, Makovec, Vadász, Tabotta.

Allenatore: Laurent Fassotte.

19:30

Guerrero: "Sarà una finale"

Il tecnico della Juventus Women alla vigilia del match ha tenuto alta la guardia, nonostante il rotondo risultato dell’andata: "Il St. Pölten è una squadra molto competitiva che si è meritata questa fase. Ha eliminato lo Sporting e in campionato ha vinto quattro partite su quattro. Le ragazze hanno fatto molto bene all'andata e siamo fiduciosi, ma questa è una finale: non c'è nulla di fatto e scenderemo in campo per vincere. Abbiamo una rosa importante e cerchiamo di essere coerenti. Il risultato dell'andata è ottimo, ma non possiamo mollare neanche un centimetro"

19:16

Dove vedere la sfida tra Juve Women e St. Polten

La sfida tra la squadra bianconera e la compagine austriaca sarà trasmessa in diretta sul canale Juventus Play e sul canale ufficiale YouTube della Juventus. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della partita.

19:06

Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due tecnici:



Juventus Women (4-3-3): De Jong; Carbonell, Schatzer, Rosucci, J. Bartel; Serturini, Redondo, Chiba; Salvai, Pinto, Lenzini.

Allenatore: Guerrero.



St.Polten (4-3-3): Schlüter; Ebert, Laino, Agaard, Rukavina; Nagy, Maťavková, Križaj; Klein, Vágó, Lemešová.

Allenatore: Fassotte.

19:00

Juve Women in cerca di conferme

Le bianconere di mister Guerrero, dopo la netta vittoria dell'andata per 3-0 in Austria, vogliono confermarsi questa sera a Biella contro il St. Polten: in palio c'è la qualificazione alla League Phase della prossima Women's Champions League. Nei turni precedenti di qualificazione la Juventus aveva battuto Torreense e Hammarby.

Stadio Pozzo-La Marmora - Biella