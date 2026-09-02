Juventus-Sankt Polten, diretta Women's Champions League: formazioni e risultato in tempo reale

Juventus Women in campo per l’atto finale delle qualificazioni contro il St. Polten. Le bianconere di mister Isaac Guerrero, infatti, sono ad un passo dall'accesso alla League Phase della prossima Women's Champions League. La Juve è forte del 3-0 ottenuto in trasferta nella gara d’andata: la sfida di questa sera appare come una formalità, ma non per il tecnico delle bianconere. Mister Guerrero alla vigilia del match è stato chiaro: “Il risultato dell'andata è ottimo, ma non possiamo mollare neanche un centimetro”.
20:25
Pochi minuti all'inizio della partita
La Juventus Women si prepara a scendere in campo contro il Sankt Polten allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Le bianconere nella sfida di andata hanno vinto 3-0 fuori casa e sono quindi con un piede già nella League Phase, ma non potranno permettersi cali di concentrazione: servirà vincere a ogni costo.
20:15
I prossimi impegni delle bianconere
Terminata la sfida di Uefa Women Champions League, le bianconere si preparano a sfidare Napoli, Milan, Como e Roma. Un inizio di stagione complicato per le ragazze di mister Guerrero, che saranno quindi chiamate subito a mostrare tutto il loro valore.
20:05
Quando sarà il sorteggio della League Phase
Quella di quest’anno è la seconda edizione del torneo con il format a girone unico ampliato a 18 squadre. Il sorteggio della fase campionato della UEFA Women’s Champions League 2026/27 si svolgerà venerdì 4 settembre alle 12:00. Il calendario completo con le date e gli orari d'inizio sarà comunicato invece sabato 5 settembre.
19:54
Le parole di Schatzer
A parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro anche Eva Schatzer: “Sappiamo che è una partita determinante e vogliamo giocarcela con la nostra identità. Vogliamo giocare bene e vincere. Per noi è una partita come tutte le altre: dobbiamo entrare in campo sapendo di essere una squadra forte, ma con la consapevolezza che ci sono ancora 90 minuti. Siamo state brave all'andata e credo non sia emerso il reale valore del St. Pölten. Cercheremo nuovamente di imporre il nostro gioco”
19:40
Le formazioni ufficiali
Juventus Women: De Jong; D’Auria, Rosucci (C), Salvai; Carbonell, Schatzer, Khelifi, Tatiana Pinto; Chiba, Alba Redondo, Serturini.
A disposizione: Rusek, Mallardi, Sylla, Bonansea, Noordman, Godø, Pavan, Mece, Lenzini.
Allenatore: Isaac Guerrero.
St.Polten: Schlüter; Vágó, Nagy, Klein, Lemešová, Križaj; Rukavina, Laino, Maťavková; Ebert, Aagaard.
A disposizione: Hermsmeier, Klaudrat, Balog, Vračević, Aistleitner, Szuchy, Wucher, Woelki, Scheuher, Makovec, Vadász, Tabotta.
Allenatore: Laurent Fassotte.
19:30
Guerrero: "Sarà una finale"
Il tecnico della Juventus Women alla vigilia del match ha tenuto alta la guardia, nonostante il rotondo risultato dell’andata: "Il St. Pölten è una squadra molto competitiva che si è meritata questa fase. Ha eliminato lo Sporting e in campionato ha vinto quattro partite su quattro. Le ragazze hanno fatto molto bene all'andata e siamo fiduciosi, ma questa è una finale: non c'è nulla di fatto e scenderemo in campo per vincere. Abbiamo una rosa importante e cerchiamo di essere coerenti. Il risultato dell'andata è ottimo, ma non possiamo mollare neanche un centimetro"
19:16
Dove vedere la sfida tra Juve Women e St. Polten
La sfida tra la squadra bianconera e la compagine austriaca sarà trasmessa in diretta sul canale Juventus Play e sul canale ufficiale YouTube della Juventus. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale della partita.
19:06
Le probabili formazioni
Queste le possibili scelte dei due tecnici:
Juventus Women (4-3-3): De Jong; Carbonell, Schatzer, Rosucci, J. Bartel; Serturini, Redondo, Chiba; Salvai, Pinto, Lenzini.
Allenatore: Guerrero.
St.Polten (4-3-3): Schlüter; Ebert, Laino, Agaard, Rukavina; Nagy, Maťavková, Križaj; Klein, Vágó, Lemešová.
Allenatore: Fassotte.
19:00
Juve Women in cerca di conferme
Le bianconere di mister Guerrero, dopo la netta vittoria dell'andata per 3-0 in Austria, vogliono confermarsi questa sera a Biella contro il St. Polten: in palio c'è la qualificazione alla League Phase della prossima Women's Champions League. Nei turni precedenti di qualificazione la Juventus aveva battuto Torreense e Hammarby.