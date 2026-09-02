Carnevali e i retroscena del mercato Juve: "Da Woltemade a Kessie, vi spiego. E chi è rimasto..."

"Il mercato che è stato fatto è responsabilità e merito di tutti, adesso bisogna dimostrare sul campo". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio.
"Woltemade? Avevamo l'esigenza di avere un giocatore con determinate caratteristiche", ha aggiunto in merito all'arrivo dell'attaccante tedesco. "L'idea nasce dalla mia area sportiva con Massara e Ottolini, oltre a mister Spalletti, che è un allenatore di grande qualità: ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti e posso vedere il grande lavoro che fa. Sono convinto che grazie a lui, che reputo uno degli allenatori più bravi in assoluto, potremo fare delle buone cose".
"La squadra è cambiata molto"
"Abbiamo un unico scopo: quello di fare bene, guardando presente e futuro. La squadra è stata cambiata molto", dice l'ad bianconero sul mercato, del quale si ritiene "soddisfatto, perché sapevamo che sarebbe stato un mercato difficile, però penso che le operazioni fatte ci permettono comunque di allestire una squadra competitiva, tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il settlement agreement e che dobbiamo rispettare determinati termini. Credo che in questo ci siamo riusciti".
Da Koopmeiners a Nico Gonzalez: "Chi è rimasto ora..."
"Tutti i giocatori rimasti rappresentano un valore per la squadra e abbiamo l'obbligo di trovare le soluzioni migliori per permettergli di dimostrarlo, lo sa anche Spalletti. C'è bisogno di tempo, vediamo se possono dare quel qualcosa in più ma penso ci siano tutte le condizioni", ha detto Carnevali in riferimento a Nico Gonzalez, Koopmeiners (decisivi nella vittoria sul Parma) e gli altri in odore di cessione poi mancata.
Da Thuram a Kessié
Sui recenti infortuni: "Siamo stati un po' sfortunati, Thuram avrà un periodo di stop più lungo di quello di Yildiz, ma ci sarà tempo per recuperare". Il lungo stop del francese sarà certamente un'assenza pesante in mezzo al campo per Spalletti, al netto dell'arrivo di Sarr dal Tottenham alla fine del mercato. Infine, su Kessié: "Se ci sono rimasto male? Fa parte del nostro mestiere. Avevamo un piano B. Noi dobbiamo avere giocatori che abbiano nell'amino la voglia di vestire questa maglia".
Conceicao carica: "Vogliamo lottare per i titoli"
Presente alla cerimonia anche Francisco Conceicao, che ha commentato il positivo avvio in campionato della sua Juve: "Percezioni buone, penso che abbiamo cominciato molto bene la stagione ma la strada è lunga. Vogliamo lottare per i titoli, è l'ambizione del club. Giochiamo partita dopo partita a partire dalla prossima sfida importantissima contro il Milan". A proposito di Milan, i bianconeri sono già proiettati alla sfida di domenica sera, parola di Carnevali: "Siamo concentrati sul Milan perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo sia di portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno".
Obiettivo Europa League
Per quanto riguarda infine l'Europa League (qui la lista della Juventus), Carnevali ammette che "è un obiettivo su cui dobbiamo assolutamente lavorare. Sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, indipendentemente dal mercato. L'Europa League ti consente di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente".
"Il mercato che è stato fatto è responsabilità e merito di tutti, adesso bisogna dimostrare sul campo". Così Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio.
"Woltemade? Avevamo l'esigenza di avere un giocatore con determinate caratteristiche", ha aggiunto in merito all'arrivo dell'attaccante tedesco. "L'idea nasce dalla mia area sportiva con Massara e Ottolini, oltre a mister Spalletti, che è un allenatore di grande qualità: ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti e posso vedere il grande lavoro che fa. Sono convinto che grazie a lui, che reputo uno degli allenatori più bravi in assoluto, potremo fare delle buone cose".
"La squadra è cambiata molto"
"Abbiamo un unico scopo: quello di fare bene, guardando presente e futuro. La squadra è stata cambiata molto", dice l'ad bianconero sul mercato, del quale si ritiene "soddisfatto, perché sapevamo che sarebbe stato un mercato difficile, però penso che le operazioni fatte ci permettono comunque di allestire una squadra competitiva, tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il settlement agreement e che dobbiamo rispettare determinati termini. Credo che in questo ci siamo riusciti".