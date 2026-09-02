Carnevali e i retroscena del mercato Juve: "Da Woltemade a Kessie, vi spiego. E chi è rimasto..."

Conceicao carica: "Vogliamo lottare per i titoli"

Presente alla cerimonia anche Francisco Conceicao, che ha commentato il positivo avvio in campionato della sua Juve: "Percezioni buone, penso che abbiamo cominciato molto bene la stagione ma la strada è lunga. Vogliamo lottare per i titoli, è l'ambizione del club. Giochiamo partita dopo partita a partire dalla prossima sfida importantissima contro il Milan". A proposito di Milan, i bianconeri sono già proiettati alla sfida di domenica sera, parola di Carnevali: "Siamo concentrati sul Milan perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo sia di portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno".