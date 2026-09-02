Lista Europa League Juve, chi resta fuori e perché: segnali chiari da Spalletti. Yildiz assente, ma...

La Juventus ha inoltrato ufficialmente alla UEFA la lista dei calciatori selezionati per affrontare la prima fase della nuova stagione di Europa League. Cinque le assenze rumorose: restano infatti esclusi Zhegrova, Rugani, Milik, Ekhator e Thuram. Per quest'ultimo il taglio è stato forzato dal grave infortunio al ginocchio confermato dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, problema clinico che costringerà il centrocampista francese a un fermo di circa quattro mesi.