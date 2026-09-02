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Lista Europa League Juve, chi resta fuori e perché: segnali chiari da Spalletti. Yildiz assente, ma...

Il club bianconero ha consegnato l'elenco dei calciatori che potranno essere schierati nei match continentali: tutti i dettagli
1 min
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La Juventus ha inoltrato ufficialmente alla UEFA la lista dei calciatori selezionati per affrontare la prima fase della nuova stagione di Europa League. Cinque le assenze rumorose: restano infatti esclusi Zhegrova, Rugani, Milik, Ekhator e Thuram. Per quest'ultimo il taglio è stato forzato dal grave infortunio al ginocchio confermato dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, problema clinico che costringerà il centrocampista francese a un fermo di circa quattro mesi.

La gestione dei giovani e di Yildiz

Nessuna sorpresa sul fronte Kenan Yildiz, la cui mancata presenza nel blocco principale è legata a pure motivazioni "burocratiche". Il classe 2005 turco è stato regolarmente iscritto nella Lista B riservata ai giovani cresciuti nel vivaio o con i requisiti d'età previsti dai regolamenti europei, comparto in cui figurano anche i giovani Radu, Owusu, Huli, Durmisi ed Elimoghale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La Lista A bianconera

Di seguito l'elenco completo dei calciatori inseriti nella Lista A per la competizione europea:

Portieri: 1 Grabara, 23 Pinsoglio, 25 Vicario.
Difensori: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 20 Cambiaso, 26 Lucumi, 32 Cabal.
Centrocampisti: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 12 Douglas Luiz, 22 McKennie, 29 Sarr.
Attaccanti: 7 Conceicao, 9 Kolo Muani, 13 Boga, 17 Alajbegovic, 27 Woltemade, 31 Gonzalez.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La Juventus ha inoltrato ufficialmente alla UEFA la lista dei calciatori selezionati per affrontare la prima fase della nuova stagione di Europa League. Cinque le assenze rumorose: restano infatti esclusi Zhegrova, Rugani, Milik, Ekhator e Thuram. Per quest'ultimo il taglio è stato forzato dal grave infortunio al ginocchio confermato dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, problema clinico che costringerà il centrocampista francese a un fermo di circa quattro mesi.

La gestione dei giovani e di Yildiz

Nessuna sorpresa sul fronte Kenan Yildiz, la cui mancata presenza nel blocco principale è legata a pure motivazioni "burocratiche". Il classe 2005 turco è stato regolarmente iscritto nella Lista B riservata ai giovani cresciuti nel vivaio o con i requisiti d'età previsti dai regolamenti europei, comparto in cui figurano anche i giovani Radu, Owusu, Huli, Durmisi ed Elimoghale.

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