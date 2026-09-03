Lucumi esclusivo: "In guerra per Spalletti! Lite con Conceicao? Vi spiego. E lo Scudetto Juve..."

TORINO - Un sorriso largo almeno quanto le sue spalle. E una voglia matta d’imporsi, perché non conosce altro modo per stare dentro una squadra. Jhon Lucumi sta vivendo i primi giorni da juventino con due pensieri ricorrenti: prendersi la scena, e subito dopo continuare a costruire. L’ha fatto per un’intera carriera: è partito da Cali, Colombia, è passato da Genk, Belgio. Poi Bologna: la maturità. E la Juve, che è «la società più importante d’Italia», ma soprattutto «quel passo in avanti che sognavo». Vuole meritarselo ogni giorno.
Lucumi: "Il primo ricordo..."
Jhon Lucumi, in pochi conoscono la sua storia. Qual è il suo primo ricordo legato al calcio? «Con mio padre: giocavamo insieme. Nell’azienda dove lavorava formavamo sempre una squadra e scendevamo “in campo”. Io volevo andare con lui, lo aiutavo a tirare fuori le divise e tutto il resto. Però, alla fine, l’unica cosa che cercavo era il pallone».
Aveva già quella passione. «E potevo trascorrere del tempo con lui, in quei pochi ritagli che aveva».
Com’è stato crescere a Cali, in Colombia? «Per me è stato molto bello: è una città speciale, credo mi abbia dato tutto. Sono cresciuto lì anche come calciatore, nel Deportivo. E la verità è che sono molto felice di essere partito da quella cultura, con quelle radici: è ciò che mi identifica».
E quando torna a casa?
«Sento l’affetto della gente: l’amore che è nostro, e solo per noi. Questo non mi abbandonerà mai. Resta sempre importante tornare da dove si è partiti».
"Nonna, la Colombia per il Belgio e mia moglie"
In Colombia hanno raccontato del forte legame con sua nonna. «La mia nonna materna, sì: mi ha allevato quando i miei genitori lavoravano. Era lei a occuparsi di me e poi di mio fratello. Faceva in modo che, di ritorno da scuola, avessimo praticamente tutto: ci viziava. E poi quando ho iniziato a giocare mi accompagnava agli allenamenti: ero piccolo e non mi permetteva di andare da solo. Molto è partito da lì, dalla mia “abuelita”».
A vent’anni ha lasciato la Colombia per il Belgio. «Mettiamola così: è stato un cambiamento abbastanza forte. Ma dovevo farlo per raggiungere obiettivi più importanti».
Quanto le è servito? «Ho trovato culture, abitudini e lingua totalmente differenti: l’impatto è stato evidente, l’ho sentito. Però la mia mentalità era chiara: sapevo quello che volevo raggiungere e sapevo che toccava passare da queste situazioni. Mi sono concentrato solamente sul gioco, sullo scendere in campo provando a dare il meglio di me. Alla fine, credo che Dio mi abbia aiutato e benedetto molto più di quanto mi aspettassi».
In Belgio ha conosciuto anche sua moglie. «Sì, lei è colombiana ma ci siamo conosciuti lì: un vero e proprio dono. Oggi è la mamma di mio figlio, la mia donna, mia moglie. Ed è stato molto speciale, anche perché ci siamo trovati in un posto dove nessuno poteva immaginarlo».
Com’è successo? «Tramite alcuni amici. A Genk giocava Daniel Muñoz, oggi è con me in Nazionale, ed era un’amica di sua moglie. Abbiamo iniziato a parlare ed è scattato tutto. Oggi sono molto felice della persona che ho al mio fianco: è un privilegio averla con me».
"Mai pensato di mollare. Bologna speciale"
Diceva delle difficoltà. C’è stato un momento in cui ha pensato di mollare? «Sono onesto: non ne ho avuti. Ovviamente qualche pensiero ti passa per la testa. Sei lì e dici: “Quanto è difficile. Ero in Colombia e ho lasciato quello che avevo per questo, per quello che sto facendo qui”. Però non ho mai pensato di mollare tutto e tornare. Ci sono le incertezze, magari si legano alla stanchezza, magari alla voglia di ritrovare casa per rigenerarsi, però non ho mai mollato. Sapevo cosa stavo facendo».
Ha imparato il mestiere della vita. «Mi è servito a diventare indipendente: non è facile, però capisci che devi iniziare a fare le cose da solo, che devi crescere e creare abitudini che magari prima non avevi nella tua vita. Anche per insegnare ai tuoi figli, come nel mio caso, che non c’è poi altro segreto: è alzarsi, giorno dopo giorno, nel modo migliore possibile. Provando a costruire qualcosa».
Lei ha costruito passando dal Genk al Bologna. Che impatto è stato? «Bologna è stata speciale. Quando sono arrivato, la società non stava attraversando un momento positivo: il mio arrivo è coinciso con una benedizione. Siamo migliorati tanto, abbiamo iniziato a vincere molte partite, a crescere come squadra, come mentalità. E questo mi ha aiutato».
"Juve, quando ti parlano di una squadra così..."
È emerso quasi dal nulla. «Mi hanno accolto alla grande e mi hanno dato una possibilità: quando ero in Belgio nessuno magari poteva vedermi. Ero lì da quasi cinque anni e non riuscivo a uscire da quella realtà: hanno posato lo sguardo su di me e mi hanno dato l’opportunità di arrivare nel calcio italiano, uno dei più competitivi e forti del mondo. Mi hanno formato».
Perché ha scelto di non rinnovare, allora? «Credevo fosse arrivato il momento di fare un nuovo passo, di salire di un gradino. Con la mia famiglia e con mia moglie, quando ne parlavamo, era evidente il desiderio di avere una nuova occasione, sperando fosse ancor più grande. Allo stesso tempo sarò sempre grato al Bologna per la chance che mi ha concesso, sebbene su questo io sia stato sempre chiaro. Quando sono arrivato ho subito detto che quello era un grande step, ma che non volevo trasformarlo nel mio ultimo passo. Sono arrivato lì per crescere e migliorare, poi per provare a fare il salto. Hanno capito».
Cos’ha pensato quando le hanno parlato della Juventus? «Quando sono partiti i contatti ero davvero felice. Quando ti parlano di una squadra come la Juve credo sia impossibile non emozionarsi e non immaginare a quello che potrebbe accadere in caso di definizione. Io l’ho sempre pensato. L’ho sempre avuto in mente. E quando ci siamo avvicinati sempre di più e ho visto quanto fosse concreta l’opzione, ho pensato di dover venire qui a tutti i costi. Volevo stare a Torino. Volevo vivere l’esperienza di essere un giocatore della Juventus».
"Conceicao, cose di campo"
Sorridendo: lei è diventato un calciatore bianconero dopo un litigio con Conceiçao. «Ma no, quelle sono cose che rimangono in campo e si chiudono lì. La verità è che in nessun momento l’ho fatto con l’intenzione di litigare».
Ne avete parlato? «Subito. Dopo la partita. Abbiamo discusso e gli ho detto: “Fratello, non è successo assolutamente niente”. E ancora: “Scusami se ti ho mancato di rispetto in qualche momento, non l’ho fatto con cattive intenzioni”».
E lui? «Mostrando la sua personalità e la classe che lo contraddistingue, mi ha risposto: “Fratello, non è successo nulla, non ho dato importanza a quella cosa: ero concentrato sulla mia partita”. Sono cose che restano appunto sul rettangolo verde: da parte mia ci sono state comunque le scuse, perché a volte capitano situazioni poco piacevoli, e che possono essere interpretate male. Il video non ha aiutato, ma tutto si è chiuso lì. E oggi abbiamo un grande rapporto».
Però in quel momento Spalletti si è innamorato della sua personalità. «Può essere. Ma è semplicemente qualcosa che fa parte del mio modo di essere, del modo in cui gioco. Mi piace dare il massimo in ogni situazione, in ogni contesto. Io sono fatto per dare il 100%. Comunque, non ho fatto tutto quello per attirare l’attenzione o per qualcos’altro: è stata semplicemente la passione che mi muove. Sia piaciuto o meno, è solo qualcosa che nasce dentro di me».
"Spalletti? In guerra per lui"
Com’è il rapporto con il tecnico? «Buono, come con tutti i miei compagni. È il nostro allenatore, è il leader della squadra e noi dobbiamo soltanto provare a seguire le sue indicazioni, alzare il livello generale, mettendo in campo tutto quello che proviamo in allenamento, ciò che lui vuole sviluppare durante le partite».
Il debutto da titolare, con il Parma, è stata una sorpresa? «Quando sei alla Juventus devi essere sempre preparato. Stiamo parlando della società più grande d’Italia. Chiaramente è stato un momento speciale: era la mia prima partita, però ero concentrato, anzi non vedevo l’ora. Anche se non fossi partito dall’inizio, speravo comunque che un po’ di minuti me li avrebbe concessi. A prescindere, la squadra va sempre davanti a tutto».
Ma Spalletti è davvero un generale? Nel caso, è pronto ad andare “in guerra” per lui? «Sì, è un tecnico molto esigente: vuole vincere sempre, vuole giocare alla perfezione, e vuole che la sua squadra stia molto bene. Quindi sì, è così: si va “in guerra”, avendo però tutti gli strumenti per farlo. Durante la settimana lavoriamo molto forte per arrivare agli impegni nelle migliori condizioni. Lo vediamo come il leader e dobbiamo seguire tutte le sue indicazioni per essere più vicini agli obiettivi che vogliamo raggiungere».
I suoi compagni di reparto? «Qualità totale. Abbiamo grandi giocatori e grandi persone. Questo aiuta a rendere il lavoro molto più piacevole. Se c’è concorrenza? Il livello è alto e siamo disposti a dare il massimo per la squadra affinché la Juve raggiunga i suoi obiettivi, che resta la cosa più importante. Ma sono felice di condividere il campo con loro: hanno tanta esperienza, hanno giocato per diversi anni in contesti importanti, possono insegnarmi e darmi molto. Io cerco di imparare tutto quel che posso imparare: sarà fondamentale».
"Cuadrado mi ha detto che..."
E lei, invece, cosa pensa di portare? «Intanto voglio entrare bene nel gruppo, e farlo per quel che sono. A me piace allenarmi, dare tutto, non arrendermi mai. E incoraggiare pure i compagni su questo. Credo di essere uno che fa squadra, che pensa tanto al collettivo. Posso avere determinate qualità individuali, ma alla fine ciò che fa la differenza resta sempre la squadra. Metterò personalità e caratteristiche a disposizione».
Cosa sarebbe disposto a fare pur di vincere lo scudetto? «Non glielo posso dire: prima voglio vincerlo. In questo momento penso solamente alla partita con il Milan. Vincendola, saremo più vicini all’obiettivo. E quando lo raggiungeremo, le dirò cosa farò».
Non le piace spingersi oltre. «Meglio così: quando anticipi le cose poi a volte non accadono. Preferisco andare passo dopo passo e adesso il passo più importante è il Milan. Se vinciamo, e faremo in modo che vada così, saremo più vicini a quello di cui stiamo parlando, cioè agli obiettivi importanti che speriamo di poter raggiungere».
Ha parlato con Cuadrado della Juve? «Certo, è un grande amico. Ha lasciato un segno molto importante qui e i titoli vinti lo dimostrano. Mi ha parlato solamente di cose positive e mi ha detto che dovevo venire qui. Che dovevo vivere quest’esperienza. Perché essere un giocatore della Juventus è qualcosa di estremamente importante».
"Il sogno Juve e cosa voglio di più"
A Bologna la chiamavano “muro”, qui come la chiameranno? La Mole?
«Magari continuerà a essere “il muro”, mi piace molto: è nato a Bologna e sono contento di aver lasciato qualcosa di me in quella città, a quella piazza. Anche mia moglie e mio figlio hanno creato legami importanti: saremo per sempre grati».
Jhon, c’è qualcosa di questo percorso di cui vuole che suo figlio sia orgoglioso?
«Parlano tutti di realizzare sogni, com’è un sogno anche giocare con la Juventus. Però quel che voglio di più è che mio figlio ricordi la mia personalità, quanto fatto giorno dopo giorno, le volte in cui mi sono alzato per raggiungere i miei obiettivi. Mi piacerebbe che sappia quanto costruire passo dopo passo il proprio futuro sia importante. Nessuno gli regalerà mai niente».
E dal punto di vista sportivo?
«Mi piacerebbe possa essere orgoglioso di tutte le vittorie che ho conquistato con questa maglia. E quanto io abbia aiutato i miei compagni lungo tutto il percorso».
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Un sorriso largo almeno quanto le sue spalle. E una voglia matta d’imporsi, perché non conosce altro modo per stare dentro una squadra. Jhon Lucumi sta vivendo i primi giorni da juventino con due pensieri ricorrenti: prendersi la scena, e subito dopo continuare a costruire. L’ha fatto per un’intera carriera: è partito da Cali, Colombia, è passato da Genk, Belgio. Poi Bologna: la maturità. E la Juve, che è «la società più importante d’Italia», ma soprattutto «quel passo in avanti che sognavo». Vuole meritarselo ogni giorno.
Lucumi: "Il primo ricordo..."
Jhon Lucumi, in pochi conoscono la sua storia. Qual è il suo primo ricordo legato al calcio? «Con mio padre: giocavamo insieme. Nell’azienda dove lavorava formavamo sempre una squadra e scendevamo “in campo”. Io volevo andare con lui, lo aiutavo a tirare fuori le divise e tutto il resto. Però, alla fine, l’unica cosa che cercavo era il pallone».
Aveva già quella passione. «E potevo trascorrere del tempo con lui, in quei pochi ritagli che aveva».
Com’è stato crescere a Cali, in Colombia? «Per me è stato molto bello: è una città speciale, credo mi abbia dato tutto. Sono cresciuto lì anche come calciatore, nel Deportivo. E la verità è che sono molto felice di essere partito da quella cultura, con quelle radici: è ciò che mi identifica».
E quando torna a casa?
«Sento l’affetto della gente: l’amore che è nostro, e solo per noi. Questo non mi abbandonerà mai. Resta sempre importante tornare da dove si è partiti».