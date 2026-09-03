Lucumi esclusivo: "In guerra per Spalletti! Lite con Conceicao? Vi spiego. E lo Scudetto Juve..."

In Colombia hanno raccontato del forte legame con sua nonna. «La mia nonna materna, sì: mi ha allevato quando i miei genitori lavoravano. Era lei a occuparsi di me e poi di mio fratello. Faceva in modo che, di ritorno da scuola, avessimo praticamente tutto: ci viziava. E poi quando ho iniziato a giocare mi accompagnava agli allenamenti: ero piccolo e non mi permetteva di andare da solo. Molto è partito da lì, dalla mia “abuelita”».

Quanto le è servito? «Ho trovato culture, abitudini e lingua totalmente differenti: l’impatto è stato evidente, l’ho sentito. Però la mia mentalità era chiara: sapevo quello che volevo raggiungere e sapevo che toccava passare da queste situazioni. Mi sono concentrato solamente sul gioco, sullo scendere in campo provando a dare il meglio di me. Alla fine, credo che Dio mi abbia aiutato e benedetto molto più di quanto mi aspettassi».

In Belgio ha conosciuto anche sua moglie. «Sì, lei è colombiana ma ci siamo conosciuti lì: un vero e proprio dono. Oggi è la mamma di mio figlio, la mia donna, mia moglie. Ed è stato molto speciale, anche perché ci siamo trovati in un posto dove nessuno poteva immaginarlo».

Com’è successo? «Tramite alcuni amici. A Genk giocava Daniel Muñoz, oggi è con me in Nazionale, ed era un’amica di sua moglie. Abbiamo iniziato a parlare ed è scattato tutto. Oggi sono molto felice della persona che ho al mio fianco: è un privilegio averla con me».