Spalletti e la nuova Juve: "Woltemade a memoria, Nico sembrava…". Poi un rilancio: "Gioco totale"

Chiuso il mercato, rientrato a punteggio pieno dalle prime 2 giornate, ricevute le prime tegole dall'infermeria, Luciano Spalletti tira le somme di questo avvio di stagione che vede la Juventus orfana del suo numero 10 Kenan Yildiz, operatosi ad Augusta e assente per almeno i prossimi 3 mesi. Così anche Khephren Thuram, rimasto a Lione per operarsi al ginocchio e il cui ritorno è previsto non prima del 2027. Tuttavia, il tecnico bianconero è reduce dal successo interno contro il Parma deciso dalle reti di chi sembrava non avere più nulla da dire alla Continassa: Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners.
"Non esiste più un mercato perfetto"
E poi c'è Giovanni Carnevali - e la ricomposta triade italiana con Marco Ottolini e Ricky Massara - che chiamato a ricostruire la Juve dalle macerie lasciate delle precedenti gestioni, è riuscito ricucire strappi di mercato come quello con Parigi per Kolo Muani (il cui investimento grida ora gol urgenti) nonché a portare alla corte di Spalletti profili che hanno ridato speranza ai tifosi, presentandosi al gong di mercato con i contratti depositati di Pape Sarr e Nick Woltemade.
Ora, l'agenda della Vecchia Signora prevede il ritorno allo Stadium, dove domenica 6 settembre è atteso il Milan di Ruben Amorim: appuntamento ore 20.45. Queste le parole di Spalletti, che ai microfoni Sky ha risposto su mercato, infortuni e obiettivi stagionali: "Non esiste più un mercato perfetto, esiste il mercato possibile. I nostri direttori sono stati bravissimi ad inserirsi nei contesti giusti e ad adattarsi a ciò che il mercato offriva. Abbiamo coperto le nostre esigenze di ruolo e portato diversi giocatori. Portare elementi abituati a un calcio veloce e fisico, dove i tempi di pensiero sono notevolmente ridotti, alzerà il livello della nostra squadra".
Spalletti: "Koop va lasciato tranquillo"
Così invece sulle condizioni di chi come Nico Gonzalez, rinato alla corte di Diego Simeone, è pronto a riscattare il flop del primo mandato in bianconero: "Nico Gonzalez? Quando è entrato domenica sembrava dire: o la vinciamo tutti insieme, o ci penso da me. È caratterialmente fatto così, e ha l'abitudine a partite di alto livello. Thuram? Ci ha colto un po' di sorpresa, eravamo convinti di averlo messo nelle condizioni di darci tutto con le sue qualità, che sono moltissime e difficili da trovare in altri calciatori. Per questo Sarr potrebbe avere queste caratteristiche. Koopmeiners? Va lasciato un po' tranquillo".
Spalletti: "Douglas Luiz? Devo frenarlo"
"Ha conoscenze di gioco totale, lo hanno usato da trequartista, io da centrocampista basso, sa dare palla e inserirsi, sceglie traiettorie e corridoi con una pulizia e una forza di passaggio che sono la base dei calciatori forti. Domenica ha tirato tra le gambe dell'avversario e la palla è passata di lì. Bisogna aiutarlo a riconoscere le proprie grandi potenzialità. Douglas Luiz? È uguale: conosce il gioco, si porta dietro competitività, forza e velocità della Premier League, pensavo avesse poco raggio d'azione e invece me lo trovo alla bandierina, continuo a doverlo frenare perché il suo ruolo richiede anche attenzione alle ripartenze avversarie".
Spalletti: "Yildiz, inutile girarci intorno"
Così invece su Yildiz e il nuovo rinforzo in attacco giunto in prestito dal Newcastle: "Yildiz, inutile girarci intorno, è il calciatore più forte che abbiamo a disposizione. Lo aspettiamo a braccia aperte, ci fa piacere che l'operazione sia andata bene. Woltemade? Intanto non rimarrà sorpreso dai colori, era già in bianconero al Newcastle, è un vantaggio. Ha fisicità, quindi il colpo di testa e la finalizzazione dentro l'area sono materia che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria, perché lui ama venire a giocare al calcio".
Poi, sempre sul tedesco: "È bravo a reggere botta fisicamente, e da quando l'ho conosciuto sorride continuamente: è felicissimo di essere qui, e questa è già una cosa importante. Sarr? Rompe le trame di gioco, conosce ogni zona del campo. Lo vedi arrivare a mille all'ora sulla linea difensiva avversaria e poi lo vedi ripiegare in difesa per intercettare il pallone. Ha fisicità, grande corsa, qualità tecnica e sa integrarsi perfettamente nel gioco di squadra".
Spalletti: "Milan? Mercato importantissimo"
Infine, Spalletti - che mercoledì 2 ha diramato la lista dei convocati in Europa League - ha fatto il punto sugli obiettivi dell'annata, che concedono ben pochi margini di errori dopo il catastrofico finale dello scorso campionato: "I bambini quando ti aspettano fuori dal cancello ti dicono quello che dicono tutti: bisogna vincere, quest'anno bisogna vincere. Ho capito che bisogna vincere. Però intanto creiamo un contesto di lavoro corretto, perché si vedrà fra sette, otto mesi se sarà possibile contendere qualcosa a qualcuno. L'Europa League? Vogliamo queste responsabilità, non possiamo esimerci dal prendercele. Indossare questa maglia, giocare per questo club significa convivere con le aspettative. Il Milan? Hanno fatto un mercato importantissimo e sono stati bravi a vincere le prime due partite giocando bene. Si vede la mano dell'allenatore, l'impronta tattica. Mi aspetto una squadra organizzata, sarà fondamentale mantenere l'equilibrio. Hanno giocatori forti, abituati a sfide di alto livello. Perché è il Milan", ha concluso.
Chiuso il mercato, rientrato a punteggio pieno dalle prime 2 giornate, ricevute le prime tegole dall'infermeria, Luciano Spalletti tira le somme di questo avvio di stagione che vede la Juventus orfana del suo numero 10 Kenan Yildiz, operatosi ad Augusta e assente per almeno i prossimi 3 mesi. Così anche Khephren Thuram, rimasto a Lione per operarsi al ginocchio e il cui ritorno è previsto non prima del 2027. Tuttavia, il tecnico bianconero è reduce dal successo interno contro il Parma deciso dalle reti di chi sembrava non avere più nulla da dire alla Continassa: Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners.
"Non esiste più un mercato perfetto"
E poi c'è Giovanni Carnevali - e la ricomposta triade italiana con Marco Ottolini e Ricky Massara - che chiamato a ricostruire la Juve dalle macerie lasciate delle precedenti gestioni, è riuscito ricucire strappi di mercato come quello con Parigi per Kolo Muani (il cui investimento grida ora gol urgenti) nonché a portare alla corte di Spalletti profili che hanno ridato speranza ai tifosi, presentandosi al gong di mercato con i contratti depositati di Pape Sarr e Nick Woltemade.
Ora, l'agenda della Vecchia Signora prevede il ritorno allo Stadium, dove domenica 6 settembre è atteso il Milan di Ruben Amorim: appuntamento ore 20.45. Queste le parole di Spalletti, che ai microfoni Sky ha risposto su mercato, infortuni e obiettivi stagionali: "Non esiste più un mercato perfetto, esiste il mercato possibile. I nostri direttori sono stati bravissimi ad inserirsi nei contesti giusti e ad adattarsi a ciò che il mercato offriva. Abbiamo coperto le nostre esigenze di ruolo e portato diversi giocatori. Portare elementi abituati a un calcio veloce e fisico, dove i tempi di pensiero sono notevolmente ridotti, alzerà il livello della nostra squadra".