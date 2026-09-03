Spalletti e la nuova Juve: "Woltemade a memoria, Nico sembrava…". Poi un rilancio: "Gioco totale"

Così invece sulle condizioni di chi come Nico Gonzalez, rinato alla corte di Diego Simeone , è pronto a riscattare il flop del primo mandato in bianconero : "Nico Gonzalez? Quando è entrato domenica sembrava dire: o la vinciamo tutti insieme, o ci penso da me. È caratterialmente fatto così, e ha l'abitudine a partite di alto livello. Thuram? Ci ha colto un po' di sorpresa, eravamo convinti di averlo messo nelle condizioni di darci tutto con le sue qualità, che sono moltissime e difficili da trovare in altri calciatori. Per questo Sarr potrebbe avere queste caratteristiche. Koopmeiners? Va lasciato un po' tranquillo".

Spalletti: "Douglas Luiz? Devo frenarlo"

"Ha conoscenze di gioco totale, lo hanno usato da trequartista, io da centrocampista basso, sa dare palla e inserirsi, sceglie traiettorie e corridoi con una pulizia e una forza di passaggio che sono la base dei calciatori forti. Domenica ha tirato tra le gambe dell'avversario e la palla è passata di lì. Bisogna aiutarlo a riconoscere le proprie grandi potenzialità. Douglas Luiz? È uguale: conosce il gioco, si porta dietro competitività, forza e velocità della Premier League, pensavo avesse poco raggio d'azione e invece me lo trovo alla bandierina, continuo a doverlo frenare perché il suo ruolo richiede anche attenzione alle ripartenze avversarie".